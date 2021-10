HS seurasi lauantain vastaisena yönä historiallista hetkeä, jolloin koronapassit otettiin käyttöön Suomessa.

Karaoke keskeytyy helsinkiläisessä Wallis-karaokebaarissa pari minuuttia ennen kahtatoista perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Normaalisti anniskelu päättyisi tähän ja ravintola tyhjennettäisiin asiakkaista kello yhteen mennessä. Mutta ei nyt. Tällä kertaa kuulutus kehottaa kaikkia kaivamaan esiin koronapassit, jotka otettiin käyttöön Suomessa lauantaina puoliltaöin.

Helsingin Sanomat seurasi historiallista hetkeä Helsingin yössä.

Koronapassin avulla esimerkiksi anniskeluravintolat saavat jatkaa aukioloaan aamuyön tunneille, eikä niiden tarvitse rajoittaa asiakasmääriä, vaikka ravintolarajoitukset ovat voimassa.

Kyltti muistutti asiakkaita koronapassin vaatimuksesta Wallis-karaokebaarissa.

Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö sinetöi päätöksen perjantaina.

Vielä perjantaina alkuillasta koronapassin käyttöönotto aiheutti epätietoisuutta osassa yökerhoista. Jotkin yökerhot kieltäytyivät HS:n haastattelupyynnöstä eivätkä päästäneet toimittajaa ja kuvaajaa seuraamaan illan sujumista. Päätöstä perusteltiin muun muassa henkilökunnan kovalla paineella ja lyhyellä aikataululla tulleilla ohjeilla.

Kaikki baarit eivät ottaneet koronapassia käyttöön heti lauantain vastaisena yönä tai eivät olleet tehneet päätöstä asiasta.

Kello lyö kaksitoista ja passintarkastus alkaa.

Wallis-karaokebaarin ketjujohtaja Timo Nyyssönen on tullut itse tarkastamaan koronapasseja. Hän kertoo, että päätös koronapassin vaatimisesta asiakkailta tehtiin viime tinkaan perjantaina iltapäivällä.

”Tähän on totuttu puolentoista vuoden aikana, että pitää nopeasti reagoida.”

Nyyssönen ja kaksi muuta työntekijää alkavat kiertää pöytiä. Tarkastuksen aikana sisään ei oteta uusia asiakkaita.

Timo Nyyssönen (vas.) tarkasti koronapassit kaveruksilta, jotka viettivät Jussi Leppäsen (toinen oikealta) läksiäisiä. Henri Aaltonen (oik.) on passin kanssa valmiina.

Käytännössä henkilökunta pyytää, että asiakkaat esittävät EU:n koronavirustodistuksen, jonka voi ladata terveydenhuollon Omakanta-verkkopalvelusta digitaalisena tai tulostaa paperille.

Passilla asiakas pystyy todistamaan, että on saanut täyden koronarokotesarjan, hänellä on negatiivinen koronatestitulos tai hän on sairastanut koronataudin.

Henkilökunta tarkastaa tiedot älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Sovellus lukee koronapassin qr- eli ruutukoodin ja ilmoittaa, onko passi kunnossa eli täyttyvätkö edellytykset.

Jos henkilökunnalla on perusteltu syy epäillä, että asiakas käyttää jonkun muun koronapassia, asiakasta pyydetään esittämään henkilöllisyystodistus, Nyyssönen kertoo.

Entä jos passi ei ole kunnossa?

”Sanomme hyvää illanjatkoa.”

Työkaverinsa läksiäisiä juhlistava seurue esittää koronapassit älypuhelimiensa ruuduilta. Passit ovat kunnossa, juhlat jatkuvat.

Vip-pöydän varanneet Henri Aaltonen, Jussi Leppänen ja Joel Laisniemi pitävät koronapassin esittämistä pienenä vaivana siitä, että yhteiskuntaa saadaan avattua, ravintoloiden aukioloaikoja pidennettyä ja kaikille toimijoille samat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa.

30-vuotissyntymäpäiviään ystäviensä kanssa viettävä Salla Lehvonen kannattaa niin ikään koronapassia. Hän pitää kuitenkin erikoisena sitä, että koronapassit tarkastetaan kesken illan myös asiakkailta, jotka ovat tulleet sisään ennen puoltayötä ja ehtineet riekkua baarissa useita tunteja.

” ”Arvasimme, että joku mököttää.”

Hänen seurueestaan on yksi joutunut lähtemään kesken illan kotiin, koska tällä ei ollut koronapassia.

Ketjujohtaja Nyyssönen sanoo, että hän on joutunut valitsemaan kahdesta huonosta vaihtoehdosta.

”Toinen vaihtoehto olisi ollut, että panemme baarin kiinni. Arvasimme, että joku mököttää. Toisaalta on helppoa samastua asiakkaan mielipiteeseen. Ei ravintola-ala ole tätä [koronapassia] halunnut, mutta meidän on tämä temppu tehtävä, jotta saamme jatkaa normaalia liiketoimintaamme.”

Ikkunapöydässä istuva pariskunta Kiara Cook ja Johannes Rantasalo eivät tienneet, että koronapassivaatimus on jo voimassa. He luulivat, että se alkaa vasta seuraavana päivänä.

Rokotukset on otettu, ja passintarkastus sujuu mutkitta.

Malla Rosenius (oik.) tarkasti Kiara Cookin ja Johannes Rantasalon koronapassit.

”Tämä on mielestäni järkevä tapa, että pääsemme pois ikävästä tilanteesta, että ravintoloiden aukioloaikoja rajoitetaan”, Rantasalo sanoo.

He asuvat lähistöllä Katajanokalla ja ovat tulleet kippistämään Cookin uuden työpaikan kunniaksi. Karaokea he eivät aio laulaa, koska promilleja ei ole riittävästi.

”Olemme kuunnelleet ja arvostelleet.”

Pihla Laineella oli koronapassi valmiina kädessä, kun hän odotteli jonossa, että pääsee yökerhoon juhlimaan ystäviensä kanssa.

Passintarkastus on ohi vajaassa puolessa tunnissa, ja aiemmin ahtaassa baarissa pystyy hetken liikkumaan törmäilemättä jatkuvasti muihin ihmisiin.

Nyyssösen arvion mukaan alle kymmenen prosenttia asiakkaista joutui jättämään illan kesken.

”Yhden kaverin kanssa meni kymmenen minuuttia. Hän yritti ja yritti, mutta en pysty selityksiä uskomaan.”

Baarin ovet avautuvat jälleen, ja nyt koronapassi tarkastetaan jokaiselta sisääntulijalta jo ulkona. Juhlijoiden jono luikertelee pitkin Kanavarantaa hieman ennen kello yhtä yöllä.

”Tämä näyttää normaalilta. Tämä näyttää elämältä”, Nyyssönen sanoo.

Pian baarissa taas törmäillään.