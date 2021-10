Espoo ei pakkolunastakaan maita suurdata­keskusta varten – tarvittavat maat on saatu hankittua muilla keinoin

Tavoitteena on tuottaa datakeskuksen hukkalämmön avulla kaukolämpöä.

Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina peruuttaa ehdotuksensa lunastusluvan hakemisesta Hepokorven datakeskusta varten. Lunastusluvalle ei ole enää tarvetta.

Alueelle on nousemassa massiivinen datakeskus. Toteutuessaan se olisi kooltaan 200 000 neliömetriä. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi varasto­korttelia, joiden yhteen­laskettu pinta-ala on 279 545 neliötä. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin kauppa­keskus Jumbon pinta-ala.

Datakeskus on Espoon kaupungin ja Fortumin yhteinen hanke. Fortum kaavailee, että se tuottaisi datakeskuksen hukkalämmön avulla kauko­lämpöä.

Ison datakeskuksen hukkalämpö kattaisi jopa kolmasosan Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen kaukolämpö­verkon lämmöntarpeesta.

Datakeskukselle on jo riittävät maat, sillä kaupunki omistaa kohteessa laajoja maa-alueita. Fortum Power and Heat puolestaan hankkinut hanketta varten muut tarvittavat alueet yksityisiltä maanomistajilta.

Hankkeen hyväksi puolena on nähty se, että kun kaukolämpö saadaan datakeskuksen hukkalämmöstä, voidaan samalla vähentää hiilidioksidi­päästöjä. Fortum toivoo voivansa korvata Suomenojan voimalan kivihiilellä tuotettua kauko­lämpöä datakeskuksen avulla.