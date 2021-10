Kauppakeskus Redi pyrkii löytämään ratkaisun tapahtuman järjestäjän kanssa. Viime kädessä näyttely joudutaan sulkemaan.

Kauppakeskus Redissä Helsingin Kalasatamassa vajaat kaksi viikkoa sitten avautunut Robopark-tapahtuma on saanut osakseen ankaraa kritiikkiä muun muassa Facebookin Puskaradio Helsinki -ryhmässä.

Sosiaalisessa mediassa robottinäyttelyä on kuvailtu ylihinnoitelluksi pettymykseksi, joka ei ole vastannut kävijöiden odotuksia eikä mainosten antamaa kuvaa.

Halvimmat aikuisten liput maksavat runsaat 23 euroa ja lasten liput vajaat 17 euroa.

Yhden tapahtumassa käyneen mielestä jopa kodinkoneliike ”Gigantin robotti-imuriosastolla on enemmän teknologiaa ja viihdettä”.

Helsingissä asuva Noora Vidgren on julkaissut näyttelykokemuksestaan avoimen Facebook-päivityksen. Hän pitää ongelmallisena sitä, että suuri osa näyttelyn ohjeista on venäjäksi tai englanniksi.

”Miten lasten olisi tarkoitus kommunikoida vieraskielisten robottien kanssa? Miten lasten pitäisi kyetä tekemään laitteille yhtään mitään, kun ohjeet olivat osin vaikeaselkoisia jopa aikuiselle?” Vidgren kirjoittaa.

”Kun näyttelylipusta maksaa näinkin paljon, sitä odottaa, että ohjausta olisi saatavilla ja robotit toimisi kuten niiden luvataan toimia. Tai, että näyttelyssä ylipäätään olisi ne jutut, joita mainoksissa näkyy.”

Myös Vidgrenille jäi tapahtumasta rahastuksen maku.

”Emme tosiaan halunneet lapsen kanssa mennä katsomaan vanhoja ja rikkinäisiä robotteja ja pelejä.”

Useat Vidgrenin Facebook-kirjoitusta kommentoineet kertovat vaativansa rahojaan takaisin ja valittavansa asiasta tarvittaessa kuluttajaviranomaiselle.

” ”Ei tässä huijauskuviosta ainakaan tällä hetkellä ole mitään viitteitä.”

Tapahtuman taustalla on puolalainen yritys, jonka toimipaikka on Wrocławissa.

Roboparkin verkkosivuilla tapahtumaa kuvaillaan kansainväliseksi robottinäyttelyksi, joka on suunnattu lapsille ja aikuisille. Järjestäjän mukaan tapahtuma on kiertänyt ”lähes kaikkia Venäjän kaupunkeja, IVY-maita ja on matkustanut Puolaan”.

Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen kertoo olevansa tietoinen tapahtuman haasteista. Vaikka vastuu ei ole yksiselitteisesti Redin, osa asiakkaista on ollut yhteydessä kauppakeskukseen.

Salmisen mukaan negatiivista palautetta on tullut toistakymmentä muun muassa toimimattomista roboteista ja pitkistä jonotusajoista.

”Juuri äsken lähdin Redistä liikenteeseen, ja 30–50 metriä oli jono. Kauppakeskuksen puolelta olemme tarjonneet jonottaville lapsille pillimehuja.”

Maanantain aamupäivälle näyttelyajan varanneet eivät päässeet lainkaan sisään, koska paikalla ei ollut henkilökuntaa eikä kukaan saanut järjestäjään yhteyttä, Salminen sanoo.

”Ohjasimme tämän 20 hengen ryhmän meillä sisäisesti muihin aktiviteetteihin.”

Miten Redi aikoo puuttua ongelmiin?

”Nyt odotan [tapahtuman järjestävän] organisaation toimitusjohtajalta vastausta näihin epäkohtiin, joita siellä on todennettu”, Salminen sanoo.

Jos ongelmat jatkuvat, kyseeseen voi tulla sopimusrikkomus ja viime kädessä näyttely joudutaan keskeyttämään. Se on kuitenkin äärimmäinen keino, ja Salminen toivoo löytävänsä muun ratkaisun.

Miten hyvin Redissä tiedetään järjestäjästä?

”Tämä on iso organisaatio, joka on pitkään tehnyt näyttelyitä. Tässä on yli puolitoista vuotta oltu kontaktissa. Oman kontaktiverkoston kautta olemme saaneet tietoa, miten näyttelyt ovat menneet esimerkiksi Viron puolella ja Euroopassa. Ei tässä huijauskuviosta ainakaan tällä hetkellä ole mitään viitteitä.”