Eroakirkosta.fi -palvelu kertoo, että noin 200 ihmistä erosi kirkosta kirjoituksen julkaisun jälkeen.

Piispa Teemu Laajasalon Helsingin Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus korona­rokotteesta on saanut ihmisiä eromaan kirkosta.

Eroakirkosta.fi-nettisivu kertoo tiedotteessaan, että maanantaina 18. lokakuuta noin 200 ihmistä erosi palvelun kautta kirkosta.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalon mielipidekirjoitus ”Rokottamaton kantaa vastuun lähimmäisen kärsimyksestä ja kuolemasta” julkaistiin aiemmin samana päivänä.

Eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja Jori Mäntysalo kertoo, että normaalisti tähän aikaan vuodesta palvelun kautta eroaa keskimäärin 75 ihmistä päivässä.

Palvelussa eron syyn kertominen on vapaaehtoista, mutta Mäntysalon mukaan kaikki on viitannut siihen, että syy on ollut Laajasalon kirjoitus.

”Nytkin minuutti sitten tulleessa eroilmoituksessa kerrotaan syyksi Laajasalon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa”, Mäntysalo sanoo.

Osassa palautteista kirjoitusta on kutsuttu esimerkiksi ”epäkristilliseksi” ja ”syyllistäväksi rokottamattomia kohtaan”. Joidenkin eronneiden mukaan Laajasalon teksti oli ”vihapuhetta” ja ”ihmisten vastakkainasettelua”.

Palvelun tilastojen perusteella kirjoituksen jälkeen kirkosta eronneet ovat olleet keskimääräistä vanhempia ja hieman useammin naisia. Syyskuussa eronneiden keski-ikä oli 33 vuotta ja naisia heistä oli puolet. Laajasalon kirjoituksen jälkeen eronneiden keski-ikä nousi 39 vuoteen ja naisten osuus 60 prosenttiin, Eroakirkosta.fi kertoo tiedotteessaan.

Laajasalo perusteli maanantaina HS:lle sitä, miksi Helsingin piispan oli hänen mielestään tärkeä ottaa kantaa rokote­keskusteluun. Laajasalo sanoi, että hänestä nyt oli aika muistuttaa, että omien valintojen seuraukset kantaa joku heikompi tai hauraampi läheinen.

Eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja Mäntysalo sanoo, että aiemmin tänä syksynä kirkosta eroamisen syy on ollut usein ilmastoliike Elokapina.

”Elokapina nosti eroprosenttia, mutta se tasoittui juuri ja ehdimme huomata tämän piikin.”

Esimerkiksi Yle kertoi 14. lokakuuta, että Tampereen seurakuntien oli tarkoitus järjestää Elokapinan kanssa surusaatto, jonka tarkoitus oli ”luoda tilaa ympäristösurulle”. Tapahtuma peruttiin, koska seurakuntien mukaan rauhallista tilaa tapahtumalle ei voitu taata.

Oikaisu 19.10. kello 16.74. Jutussa kerrottiin aiemmin, että Laajasalon kirjoitus olisi julkaistu tiistaina. Todellisuudessa kirjoitus julkaistiin maanantaina 18.10.