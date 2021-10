Osassa pääkaupunkiseudun päiväkodeista pula sekä vakituisista opettajista että lyhytaikaisista sijaisista on jatkuva.

Pula vakituisista opettajista on joissain päiväkodeissa pääkaupunkiseudulla saanut aikaan toivottoman kierteen: loputkin pätevät ammattilaiset pakenevat, se näkyy lasten käytöksessä. Juuri nyt on pulaa myös lyhytaikaisista sijaisista. HS kertoi aiheesta perjantaina.

Kysyimme Helsingin, Espoon ja Vantaan varhaiskasvatusjohtajilta, mitä pitäisi tehdä.

Lue lisää: Helsingin seudulla on jo päiväkoteja, joihin kukaan ei hae töihin – Ammattilaiset huolissaan lapsista: ”Kakataan housuun, piirretään seiniin, lyödään pää pöydän reunaan”

Miten paha tilanne kaupungissanne on?

Ulla Lehtonen, Helsinki: ”Tilanne on ollut huolestuttava jo kauan. Elokuun tilastojen mukaan varhaiskasvatuksen opettajia puuttui noin 750 eli yli 30 prosenttia tehtävistä oli hoitamatta tai tehtävää hoitanut ei ollut kelpoinen. Lastenhoitajilla vastaavat luvut ovat 16,2 prosenttia eli 460 hoitajaa. Vuoteen 2030 mennessä Helsinki tarvitsee 2 300 varhaiskasvatuksen opettajaa ja sosionomia lisää, kun uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan.”

Virpi Mattila, Espoo: ”Tilanne ei ole hyvä. Espoo tekee parhaillaan pian valmistuvaa selvitystä, jonka jälkeen tiedämme tarkasti, paljonko opettajia puuttuu. Pulaa on myös lyhytaikaisista sijaisista Seuren kautta.”

Mikko Mäkelä, Vantaa: ”Vantaalla on suurin piirtein 910 varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia, ja näistä noin 290 on joko täytetty ei-kelpoisella tai tehtävä parhaillaan haussa. Tilanne on pikkuisen pahentunut, mutta muutos ei ole suuri. Sijaisten saaminen on ollut myös tavallista vaikeampaa.”

Mistä ongelmat johtuvat?

Mattila: ”Historiallisesti koulutusmäärät ovat olleet riittämättömät. Henkilöstön rakenteen muutos vuoteen 2030 mennessä tulee vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä. Sijaisten saatavuuteen vaikuttaa myös monia muitakin aloja parhaillaan koetteleva työvoimapula.”

Mäkelä: ”Ei ole koulutettu tarpeeksi varsinkaan opettajia. Alanvaihtajia on varmasti myös jonkin verran.”

Lehtonen: ”Tilanne ei ole syntynyt tässä hetkessä. Opettajia ei pitkään aikaan ole valmistunut riittävästi. Vähintään yhtä tärkeä ja merkityksellinen asia ovat työolosuhteet.”

Mitä tämän korjaamiseksi voidaan tehdä?

Mäkelä: ”Yliopistoissa koulutuspaikkoja täytyy lisätä, myös muuntokoulutusta, jossa lastenhoitaja voi opiskella työn ohella opettajaksi. On kiinnostavaa nähdä myös, alkaako sosionomipuoli vetää paremmin, kun ensimmäiset uudenlaiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistuvat ammattikorkeakouluista.

Työnantajana palkkaakin enemmän vaikutusta on sillä, että on mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä työtä. Siis että esimerkiksi tilat ja pedagogiset reunaehdot ovat kunnossa.”

Mattila: ”Espoossa valmistellaan pitkäkestoista ohjelmaa, jolla on tarkoitus tehostaa rekrytointia. Sen yhteydessä on mietittävä myös resurssikysymyksiä. Koulutuspaikkoja yliopistoissa pitää lisätä.

Pitkissä sijaisuuksissa Seurella on myös malli, jossa voi pätevöityä oppisopimuksella lastenhoitajaksi. Se on uusi hieno avaus.”

Lehtonen: ”Erityisesti uransa alkuvaiheessa olevien kiinnittymistä työyhteisöön ja jaksamista pitää tukea. Se tarkoittaa esimerkiksi hyvää perehdytystä ja mentorointia, molempiin Helsinki on kehittänyt uusia malleja.

Pitää myös muistaa, että tilanne ei ole sama kaikissa päiväkodeissa. Rekrytointia pitää kehittää erityisesti niissä päiväkodeissa, joihin on vaikein löytää työntekijöitä. On myös muistettava, että meillä tehdään jatkuvasti myös todella hyviä pedagogisia ratkaisuja ja vanhemmilta saatu palaute on edelleen tyytyväistä. Joka päivä päiväkodeissa on myös naurua, iloa ja oppimista.”