Husin alueen kunnat ovat teknisesti valmiina toteuttamaan uuden rokotuskierroksen, kertoo sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri ja alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Jari Petäjä.

Ikäryhmittäiset kolmannet koronarokotukset voivat alkaa Uudellamaalla alle kuukauden kuluttua. Näin kertoo Uudenmaan koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

”Sekä rokotusorganisaatio että rokotteet ovat jo olemassa, eikä kolmannen rokotuskierroksen teknisessä toteuttamisessa siten ole lähtökohtaisesti ongelmia”, Petäjä sanoo.

”Uskon, että kunnat ovat valmiina aloittamana kierroksen per heti, mutta rokotettaviahan ei ilmaannu heti suuria määriä.”

Kolmannen annoksen antaminen tietyille ryhmille aloitettiin Husin alueella jo syyskuussa.

Laaja kierros käynnistyy, kun uusia rokotettavien ryhmiä tulee lisää.

Toisen ja kolmannen koronarokotteen välillä tulee olla kuuden kuukauden aika. Husin laskujen mukaan uusi rokotettavaksi valmiita tulisi enenevästi marraskuun alusta lähtien. Silloin siis on riittävästi sellaisia ihmisiä, joiden toisesta rokotteesta on kulunut puoli vuotta.

”Emme ole tilanteessa, että meidän täytyisi huomenna aloittaa uusi laajamittainen rokotuskierros, vaan odotamme, että rokotettavien määrä näiden sääntöjen puitteissa kasvaa. Uskon, että rokotusjärjestelmä ehtii suorituskykyiseksi sitä mukaa, kun rokotettavia alkaa tulla”, Petäjä sanoo.

Hus on ollut hyvin huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä, sillä hoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on nousussa. Jos tilannetta ei saada paremmaksi – käytännössä rokotuskattavuuden nousulla – edessä saattaa olla uusia, kohdennettuja rajoituksia Uudellemaalle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedotti kuitenkin keskiviikkona, että uusille kokoontumisrajoituksille ei toistaiseksi ole nähty tarvetta. Rajoituspäätöksiä ei siis ole valmisteilla. Myöskään Varsinais-Suomessa ei rajoituksia ole valmisteilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiistai-iltana Ylellä, että alueellisten rajoitusten käyttöönottoa pitäisi harkita etenkin alueilla, joissa sairaalahoidon kapasiteetti on vaarantunut koronan vuoksi.

Husin Petäjän mukaan tilannetta arvioidaan silti päivittäin.

Hus-piiri linjasi viime viikolla, että erityisesti ravintolatoimen rajoituksia on tiukennettava, mikäli rajoituksia ylipäätään pidetään terveydenhuollon kannalta välttämättöminä.

”Siinä tapauksessa on ensisijaisen tärkeä saada nykyistä selkeästi voimakkaammat ravintolatoimen rajoitukset koko Uudellemaalle. Lisäksi voidaan asettaa kuntakohtaisia muita rajoituksia”, Petäjä kertoo.

Valtaosa riskeistä liittyy Petäjän mukaan ravintoloissa käymiseen. Sen vuoksi ravintolarajoitusten kiristämisellä olisi epidemian hallitsemisessa kaikkein voimakkain vaikutus.

”Asiantuntija ei oikein voi olla sitä mieltä, että esimerkiksi kuntosaleihin kohdistuvat tilankäyttörajoitukset voisivat olla välttämättömiä, jos ravintolatoiminta jatkuu löysänä. Kun ravintolatoiminta on saatu koronapassitoiminnan avulla turvalliseksi, lisätehoa voidaan hakea muista rajoituksista”, sanoo Petäjä.

Hän arvioi, että ravintolarajoitusten kiristämiseen pitäisi pyrkiä laajemmin kuin kuntakohtaisesti, ehkä koko maassa. Ravintoloiden toimintaa koskevista alueellisista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

Uusien rajoitusten sijaan kaupungeissa pähkäillään nyt kuumeisesti, kuinka rokotekattavuutta saataisiin parannettua.

”Espoossa ei ole tässä tilanteessa tarvetta uusille koronarajoituksille. Seuraamme kuitenkin tilannetta tiiviisti muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Husin kanssa”, sanoo Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen.

Paananen arvioi, että jos jotain lisärajoituksia tarvittaisiin, ensisijaisesti ne koskisivat ravintoloita.

Espoon rokotustiimi on vieraillut viime viikolla muun muassa länsimetron ja Pikkulippulaivan kauppakeskuksen työmailla. Ensi viikolla on luvassa rokotustilaisuus Suomi-Syyria -seuran tiloissa. Seuraaville viikoille valmistellaan rokotustilaisuuksia rakennustyömaille.

Vantaalla on tehostettu entisestään viestintää rokotteista.

”Tapasin maanantaina jälleen eri uskontoryhmien edustajia. Viime viikolla keskustelimme maahanmuuttajajärjestöjen edustajien kanssa”, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Uusia rajoituksia ei Vantaallakaan ole harkittu.

”Kun tiedetään, että osa ihmisistä ei vain halua ottaa rokotuksia, niin mikä olisi tällaisten uusien rajoitusten kesto? Kuinka pitkäksi aikaa ne pitäisi ottaa käyttöön, sillä koronaepidemia voi tällaisessa tilanteessa jatkua jopa vuosia”, Viljanen kysyy.

Vantaalla on avoin kanava, jonka kautta voi tehdä tilauksia räätälöidyistä rokotuksista. Sen kautta on käsitelty jo 40 pyyntöä. Rokotuspaikkoja on Vantaalla useita kymmeniä, ja lisäksi on eri paikoissa liikkuvia rokotustiimejä noin 15.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pohtii alueen tilannetta jälleen ensi tiistaina.