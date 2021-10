Junavuoroja perutaan joukoittain esimerkiksi sairastumisten takia. Suuttuneet junankuljettajat eivät jousta, koska heidän mielestään VR on pidentänyt työpäiviä sopimattomalla tavalla.

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä VR on parin viime kuukauden aikana perunut sadoittain junavuoroja.

Elokuussa peruttuja vuoroja oli lähijunaliikenteessä noin 560 ja syyskuussa noin 460. Peruttuja vuoroja on ollut eri reiteillä koko lähiliikennealueella.

VR on joutunut maksamaan Helsingin seudun liikenteelle (HSL) sopimussanktioita elokuussa noin 600 000 euroa ja syyskuussa noin 900 0000 euroa.

Syyskuun peruutuksia HSL ja VR käyvät vielä läpi. Sopimussanktioita voidaan määrätä vain, jos junavuoron peruminen on nimenomaan VR:n syytä. Siksi elokuun ja syyskuun sanktioiden määrä ei suoraan korreloi peruutettujen vuorojen määrän kanssa.

Esimerkiksi Väyläviraston teettämistä ratatöistä aiheutuvat junavuorojen peruutukset eivät koidu VR:n tappioksi.

HSL:n sopimusjohtaja Tuomo Lankisen mukaan syyskuun sanktioiden suuruusluokka on kuitenkin selvillä.

Asemilla värjötteleville matkustajille tieto perutuista vuoroista tai niiden sanktioista on laiha lohtu, sillä taustalla olevaan sopimusriitaan ei ole tulossa ratkaisua lähikuukausina. Matkustajat siis saavat varautua peruutuksiin myös vastaisuudessa.

Peruutuksia syntyy, koska äkillisten sairaustapausten tai esimerkiksi korona-altistusten vuoksi kotiin jääneitä kuljettajia eivät työkaverit tuuraa. Valtaosa työntekijöistä katsoo, että työn kuormitus on kasvanut työnantajan uusien työehtosopimustulkintojen vuoksi niin paljon, ettei joustohaluja ole.

”Kuljettajat joutuvat tekemään jo valmiiksi enemmän töitä, eivät he jousta”, sanoo Rautatiealan unionin (Rau) puheenjohtaja Tero Palomäki.

VR Lähiliikenne ja sen junankuljettajat ovat mitelleet työehtosopimuksen yksityiskohdista siitä lähtien, kun HSL puolitoista vuotta sitten ilmoitti VR:n voittaneen tarjouskilpailun nykyistä sopimusta halvemmalla hinnalla.

”Tajuttiin, ettei helvetti, noin halpa tarjous! Jokainen pystyi laskemaan, ettei siellä ole kunniaa ja mukavaa tarjolla”, Palomäki luonnehtii.

Aki Kivistö kävelee ykkösraiteelta ratapihan toiselle puolelle kävelytunnelin kautta. Junat Ilmalan seisakkeelle lähtevät läntisiltä raiteilta.

Euromääräisesti tarjous näyttääkin halvalta, sillä kilpailutusvaiheessa HSL arvioi saavansa maltillisia säästöjä ja ennakoi noin 60 miljoonan euron vuosittaisia kuluja. Sopimuskausi on kymmenen vuotta.

VR:n tarjous oli 36 miljoonaa euroa vuodessa mutta siten, että monia aiemmin sille kuuluneita tehtäviä ja niiden kuluja siirtyi tilaajalle eli HSL:lle. Näitä ovat muun muassa vartiointikulut, ratamaksut ja ajoenergian hinta.

HSL:n hallitukselle tehdyssä yhteenvedossa arvioidaan, että hintataso alentui noin kymmenellä prosentilla aiempaan siirtymäkauden sopimukseen verrattuna.

Tästä päästäänkin villakoiran ytimeen eli siirtymäkauden sopimukseen, josta neuvoteltiin vuonna 2015. Tuolloin VR pyysi ja HSL suostui lykkäämään kilpailuttamista kolmella vuodella, jotta kilpailun esteitä saatiin ratkottua.

Vastineeksi VR Lähiliikenne alensi kuluja noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa.

Siirtymäkauden sopimuksessa kulukarsintaan päästiin muun muassa siten, että junankuljettajat Raun Palomäen mukaan hyväksyivät neuvotteluissa aiemmin työaikaan kuuluneet siirtymiset junanohjaamosta Ilmalan varikon pukukopeille tehtäviksi vapaa-ajalla. Muistakin karsinnoista päästiin sopuun, muun muassa konduktöörien työnrooli muuttui.

Työntekijät olettivat, että uutta sopimuskautta varten käydään uudet neuvottelut.

Työnantaja taas katsoo, ettei mitään neuvotteluja tarvita ja se voi nykyisenkin työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi määrätä työajan aloituspaikan. Riita on siirtynyt liittotasolle, eli työnantajaliitto Palta ja Rau käyvät sopimusta läpi suurennuslasin avulla.

Palomäen mukaan tämä prosessi on kovin hidas eikä erimielisyyksiä saada pariin vuoteen ratkaistua. Vasta neuvotteluvaiheen jälkeen osapuolilla on mahdollisuus viedä erimielisyydet työtuomioistuimeen, jossa käsittely ottaa oman aikansa.

Ilmalan seisakkeelta Aki Kivistö kävelee Postintaipaleelle, jossa hänen autonsa on parkissa.

Koska liittojen välinen neuvottelumenettely on hidas, Rau on myös haastanut VR Lähiliikenteen käräjäoikeuteen yhdestä asiakohdasta eli ruokatuntia koskevasta sopimusriidasta. Yksi VR:n säästökeinoista oli siirtää ruokatunti vapaa-ajalle, mikä pidentää työpäivää.

Puolen tunnin palkallisen ruokatauon sijasta työntekijöillä on 59 minuutin palkaton ruokatauko.

Oikeuskäsittely tässä asiassa alkanee tammikuussa.

Rau on haastamassa VR:n ja Paltan käräjäoikeuteen myös lakisääteisten työ- ja lepoaikojen rikkomisesta. Osa kuljettajista on Raun mukaan tehnyt niin paljon ylitöitä, etteivät työaikalainsäädännön määräykset täyty.

Työehtosopimusriitojen tapaan osapuolilla on myös eri näkemys junankuljettajien palkkatasosta. Palomäen mukaan palkat ovat teollisuustyöntekijöiden ylätasolla, noin 4 000 euroa kuukaudessa.

”Epäsäännöllinen vuorotyö kuormittaa, ja työssä on paljon raskaita elementtejä. Junan ajaminen vaatii ammattitaitoa, ja vastuu matkustajista on melkoinen”, Palomäki sanoo.

VR otti työajanpidennykset voimaan vaiheittain kevättalvella, jolloin työntekijät menivät lakkoon. Maaliskuussa lähijunaliikenne seisoi kahtena päivänä.

Työtuomioistuin tuomitsi ammattijärjestön kesäkuussa sakkoihin laittomasta lakosta.

Kuljettajien pukukopit sijaitsevat Ilmalan varikkorakennuksen toisessa kerroksessa. Aki Kivistöltä kului 35 minuuttia päästä vaihtamaan omat vaatteet päälle.

Samaan aikaan, kun liitot setvivät sopimusriitaa, VR Lähiliikenne hakee helpotusta kuljettajapulaan uusia kuljettajia kouluttamalla.

Lähiliikennejohtaja Anu Punolan mukaan uusi kuljettajakurssi alkaa marraskuun alussa. Koulutusaika on minimissään viisi kuukautta.

”Kuljettajien kanssa on aidosti haettu ratkaisuja, ja neuvotteluja Raun kanssa jatketaan”, Punola sanoo.

Lähijunaliikenteessä on nyt töissä noin 400 työntekijää. Raun Palomäen mukaan liittoon on tullut poikkeuksellisen paljon kyselyitä opintovapaista, mistä on päätelty, että kuljettajat pyrkivät pois VR:n lähiliikenteestä.

Punola sanoo, että jonkin verran kuljettajia on siirtynyt talon sisällä toisiin tehtäviin ja opintovapaalle.

Sekä Punola että Palomäki pahoittelevat matkustajille koituvaa haittaa.

Punolan mukaan perutut vuorot eivät ole kohdistuneet tiettyihin lähiliikenteen linjoihin vaan peruutuksia on jouduttu tekemään tilannekohtaisesti koko lähiliikennealueella.

HSL:n sopimuspäällikkö Tuomo Lankinen sanoo, ettei liikenteen tilaajalla ole muita taloudellisia ohjauskeinoja kuin periä VR:ltä sanktioita perutuista vuoroista.

”Sopimussanktioiden perimisen lisäksi HSL on tehnyt asiasta reklamaation VR:lle ja VR on toimittanut toimenpidesuunnitelman tilanteen korjaamiseksi. Ratkaisuja ei saada hetkessä aikaan”, sanoo Lankinen.

Hän myöntää, että peruttujen junavuorojen määrä tuli yllätyksenä.

Sopimuksessa on tavanomainen purkupykälä, mutta tässä vaiheessa HSL ei harkitse sen käyttämistä, koska edellytykset sen käyttämiseen eivät ole täyttyneet.

Sopimuksen purkaminen näyttää myös todella epätodennäköiseltä, koska kilpailevia operaattoreita ei Suomessa ole eikä 200 000:ta päivittäistä matkustajaa voi jättää tyhjän päälle.

Lankisen mukaan purkupykälän täyttyessä HSL voi myös sanoa sopimuksen irti hallitusti, mikä voisi käytännössä aiheuttaa uuden kilpailutuksen samaan aikaan, kun liikenne jatkuu normaalisti.