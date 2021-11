Sosiaalisessa mediassa kukoistaa nyt entistä rikkaampana ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten luoma kulttuuri.

Syksyllä 2020 netin Instagram-palvelussa alkoi tapahtua, kun anonyymiksi jäänyt henkilö perusti huumoritilin nimeltä ”Mä sanoin sen”.

Tilin antiin kuuluivat niin sanotut roustausmeemit, joissa tuntematon ylläpitäjä vitsaili helsinkiläiseen katukulttuuriin tunnistettavasti liittyvistä asioista.

Keväällä 2021 tili poistettiin. Viimeiseksi viestiksi jäi fanin kirjoittama ”Ooksä elossa? Ikävä sun juttuja”.

”Mä muistan sen tilin”, huudahtaa Hanad ”Dosdela” Hassan, 29, nauraen.

Hän on itähelsinkiläinen koomikko, joka on tehnyt internetiin huumorivideoita vuodesta 2015.

”Se sivu oli toxic!”

Hanad Hassan on tehnyt nettiin huumorivideoita vuodesta 2015.

Vaikka sivuston sisältö oli osin erittäin kyseenalaista, sen voidaan katsoa kasvattaneen ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisnuorten meemikulttuurin suosiota. Pilkkaa jaettiin tasaisesti kaikkialle, joten vaikutelmaa alaspäin lyömisestä ei syntynyt.

Mä sanoin sen -tilin meemit ratsastivat stereotypioilla: kosovolaistaustaiset henkilöt ajelivat hienoilla autoilla, marokkolais­taustaisilla ihmisillä oli lyhyt pinna, ja kongolaistaustaiset pelasivat jopa jalkapalloa hulppeissa muotikengissä.

Kantasuomalaiset taas olivat Rebeccoja tai Joonaksia, jäykisteleviä ja kirjoitusvirheisiin ankarasti puuttuvia ”finskejä”.

Sivuston tärkeimmäksi elementiksi nousikin juuri ihmisten välisten erilaisuuksien korostaminen, niillä leikkiminen ja niille nauraminen. Tyyli imitoi Helsingissä vallitsevaa kielen ja murteiden muutosta.

Tilin suosiolla lienee osuutta siihen, että sosiaalisessa mediassa kukoistaa nyt entistä rikkaampana ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten luoma kulttuuri.

” ”Tämä tyyppi esimerkiksi todella tunsi aiheensa. Joku ilman tietoa tekemässä huumoria tuosta on tosi vaarallista.”

Kieli- ja kulttuurivähemmistöille nauramisella on Suomessa pitkät ja kivuliaat perinteet. Esimerkiksi saamelaisten kustannuksella nauraminen on herättänyt viime vuosina kiivasta keskustelua huumorin rajoista.

Tehdäänkö ennakkoluuloista nyt aidosti huumoria jotenkin uudella tavalla?

Hassanin mukaan tehdään.

”Tällaista huumoria ei voi tehdä ilman ymmärrystä”, hän sanoo vakavana.

”Tämä tyyppi esimerkiksi todella tunsi aiheensa. Joku ilman tietoa tekemässä huumoria tuosta on tosi vaarallista.”

Pitkän linjan stand up -koomikko Ali Jahangiri on huumorin uudistumisesta samaa mieltä.

”Nyt nähdään Suomessa sitä, että maahan­muuttaja- ja ulko­maalais­taustaisten nuorten oma kulttuuri kehittyy. Tämä on vain yksi esimerkki siitä.”

Nuoret pohjaavat huumorinsa vahvasti olettamuksiin ja aiempiin kokemuksiin. Kyse on oman identiteetin rakentamisesta: sinä olet tällainen, minä taas tällainen, ja meitä ehkä yhdistää tämä.

Sillä on väliä, mistä suunnasta vähemmistöille nauretaan, sanoo stand up -koomikko Ali Jahangiri.

Kun jokainen pääsee osaksi naururingin sivaltavaa ivaa, kukaan ei ole turvassa. Asiassa on kuitenkin yksi suuri ero aiempaan, Jahangiri korostaa.

”Me tulemme kaikki vähemmistöjen puolelta.”

Se, nauravatko vähemmistöt toisilleen vai nauretaanko heille enemmistöistä, on hänen mukaansa ratkaiseva ero.

”Pointtina on, että me olemme kaikki samassa tilanteessa. Kukaan ei pääse vallasta käsin hakkaamaan alas toisiaan. Kukaan meistä ei ole ylempänä kuin toinen. Kun me heitämme toisistamme läppää, emme riistä toisiltamme ihmisoikeuksia.”

Alharith Obaidilla on Youtubessa noin 50 000 seuraajaa.

Alharith Obaid sanoo tunnistavansa saman ilmiön.

Hän alkoi kuvata videoita oman kaveri­porukan kanssa vuonna 2010. Alkuun sisältö oli puhtaasti toimintaklippejä ja poliisi–rosvo-filmejä.

”Olimme elokuvatähtiä pihallamme. Sitten yhtenä päivänä saimme idean, että tehdään oma Youtube-kanava.”

Tekeminen kehittyi, ja pari vuotta sitten Obaid iski kultasuoneen: hän teki videon, jossa pyysi julkisilla paikoilla ihmisiä testaamaan, saavatko he hänet nauramaan. Jos saivat, palkintona oli rahaa. Videosta tuli hitti.

Nykyisin Obaid tekee sisältöä uuden ALHA-nimen alla ja ammattimaiseen tyyliin. Hänellä on noin 50 000 seuraajaa Youtubessa, 26 000 seuraajaa Tiktokissa ja 6 000 seuraajaa Instagramissa.

Itähelsinkiläinen Hanad Hassan kertoo alkaneensa kuvata videoita ystäviensä kanssa, koska valtavirran tarjoama huumori ei tarjonnut tarttumapintaa.

”En sano, etteikö Kummeli olisi hauskaa, mutta en pystynyt itse samaistumaan siihen. Se läppä, mitä viljelin, oli kotoisin alueelta, mistä tulen. En vitsaile ryyppäämisestä tai makkaran syömisestä, koska se ei ole meitä.”

Pikkuhiljaa yleisöä on tullut enemmän ja enemmän. Sisältö on ajankohtaista.

”Ehkä osittain syy siihen, että juttuni ovat lähteneet isosti, on se, että olen raottanut kantaväestölle meidän meininkiä ja sitä, millaista on olla osa vähemmistöä Suomessa.”

Vitseistä huokuu lämpö: ne eivät ole loukkaavia tai ivallisia.

”Huumorin kautta voi käydä tosi vakavia keskusteluita ja purkaa herkkiä asioita”, Hassan pohtii.

”Aina ei myöskään vain naureta vaan tutkitaan sitä, kuinka absurdeja tilanteet voivat olla.”

Sandra Amiri käsittelee videoissaan asiakaspalvelutilanteita.

Uudessa meemikulttuurissa käsitellään helsinkiläisnuorillekin tuttua rasismia.

Tiktokiin supersuosittuja videoita tekevä Sandra Amiri, 21, sanoo, että aihe luo helposti katsojissa epäuskoa.

”Kommenteissa sanotaan, että ’ei noin voi tapahtua’, vaikka tosi moni kokee rasismia.”

Korona-aikana huumorivideoiden parissa aloittanut Amiri on noussut lyhyessä ajassa etenkin nuorten seuraajien suosioon. Tiktokissa faneja on jo noin 35 000.

Amiri käsittelee videoissaan arkisia kohtaamisia työssään kioskin asiakas­palvelijana. Ne sisältävät muun muassa ilkeitä asiakkaita ja kömmähdyksiä kassan kanssa.

”Teen videoita asioista, joista kukaan ei puhu mutta jotka kaikki tietävät.”

Huumorilla voi siis myös kertoa asioista, jotka ovat väärin. Mutta lopulta huumorin tarkoitus on naurattaa.

”Moni selaa videoitani, kun on tylsää tai on surullinen. Ne piristävät.”