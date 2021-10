Helsingin Caloniuksenkadun katutyöt jäävät talvitauolle, tauon aikana katu on normaalissa käytössä

Keskustan suuntaan suljettuna ollut kaista voidaan avata maanantaina 25. lokakuuta, mikä sujuvoittaa liikenteen kulkua merkittävästi.

Helsingissä niin sanotut Kasin katutyöt keskeytyvät talveksi Caloniuksenkadulla. Työt jatkuvat ensi keväänä, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Tauon aikana Caloniuksenkatu on normaalissa käytössä ja osalle katua voi myös pysäköidä.

Lokakuun aikana Caloniuksenkadulla tehdään vielä joitakin liikennejärjestelyjä.

Kasin katutöiden reitillä on saatu valmiiksi vesihuoltotyö Mannerheimintiellä Runeberginkadun kulmauksessa. Niinpä keskustan suuntaan suljettuna ollut kaista voidaan avata maanantaina 25. lokakuuta, mikä sujuvoittaa liikenteen kulkua merkittävästi. Kaistan kiinniolo on ollut Mannerheimintietä pitkin keskustaan ajaville kiusallinen riesa, sillä se on hidastanut ajoa huomattavasti.

Sen sijaan vesihuoltotyöt jatkuvat Runeberginkadulla ja Ruusulankadulla vielä ainakin loppuvuoden. Runeberginkadun pohjoispuolalla tehdään louhintatöitä: porauksia ja räjäytyksiä tehdään kello 7–19:n välillä.

”Ajoneuvoliikenne kulkee Runeberginkadulla raitiovaunukiskoja pitkin Mannerheimintien risteyksestä Töölönkadun risteykseen saakka”, tiedote kertoo.

Myös Helsinginkadun tuntumassa työt jatkuvat: reunakiviä asennetaan ja katua asfaltoidaan.

Kaarlenkadulla vesihuoltotyöt jatkuvat ainakin marraskuun ajan, jos säät sallivat. Keskeytyksen jälkeen työt jatkuvat jälleen keväällä.

Kasin katutyöt ulottuvat raitiolinja 8:n reitillä Kallioon ja Töölöön. Raitiolinja 8:n kulku nopeutuu ja kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus paranee. Samalla yli satavuotiset vesiputket ja kunnallistekniikka kadun alla uusitaan.