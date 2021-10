Perisuomalainen erämaaperinne tehdä laiton nuotio omalla luvalla koettelee kansallispuistoa.

Nuuksion kansallispuistoa koettelee perisuomalainen erämaaperinne: metsäretkellä halutaan nauttia luonnon tenhosta nuotion äärellä. Tulia on sytytelty kuitenkin laittomasti omin luvin, sillä ilman lupaa toisen maalle ei saa tehdä nuotiota. Ja onhan Nuuksiossa myös luvallisia tulipaikkoja.

Lauantaina ympäristöjärjestö WWF:n ja Metsähallituksen yhteisessä tempauksessa Nuuksiossa purettiin talkoovoimin laittomia nuotiopaikkoja. Niitä löytyi kansallispuiston alueelta yhteensä 123.

WWF:n kokoama vapaaehtoisjoukko oli jaettu 15 ryhmään, jotka kulkivat etukäteen suunniteltuja reittejä pitkin etsien laittomia tulipaikkoja. Metsähallitus järjesti kartat ja merkitsi reitit vapaaehtoisryhmille.

”Vapaaehtoiset saatiin nopeasti kasaan”, kertoo kenttäkoordinaattori Vilja Tupola WWF:stä.

Tupolan mukaan kansallispuisto oli muuten siistissä kunnossa: ihmiset siis käyttäytyvät pääasiassa luontoa kunnioittavasti.

”Ei ollut juuri roskaisuutta. Lähellä Haukkalampea, joka on Nuuksion suosituimpia paikkoja, löytyi iso kasa roskia piilotettuna.”

Tämä oli nyt toinen kerta, kun Nuuksiossa purettiin luvattomia nuotiopaikkoja talkoilla. Viime vuonna niitä löytyi peräti 350.

Tulenteko ei ole jokamiehenoikeus. Tulen saa Nuuksiossa sytyttää vain merkitylle tulentekopaikalle.

Vuosien varrella osa luvattomiin paikkoihin nuotion sytyttäneistä on saattanut erehtyä, että paikka on luvallinen, kun nuotiopaikkaa ovat reunustaneet kivet ja on nähty, että paikka on ollut käytössä pitkään. Tulipaikan ympärillä on ollut kiviä ja ehkä ympärille on kaadettu puita istuimiksi.

Erikoissuunnittelija Joel Heino Metsähallituksesta sanoo, että laillisia tulipaikkoja on lisätty ja niitä lisätään edelleen kävijöiden palvelemiseksi ja luvattoman tulenteon vähentämiseksi.

”Laillisen paikan tunnistaa siitä, että se on selkeästi rakennettu ja merkitty karttoihin. Sen läheisyydessä on aina myös puuvaja ja kuivakäymälä”, Heino sanoo.

Metsähallitus on yrittänyt saada perille viestin, ettei varsinkaan kansallispuistossa saa tehdä tulta luvattomasti. Nuuksiossa on ollut metsäpaloja.

”Epäily on, että ne ovat lähteneet tällaisilta laittomilta nuotiopaikoilta”, Heino kertoo.

Paitsi että luvattomat nuotiot lisäävät metsäpalon vaaraa, niistä on muutakin haittaa. Polttopuuksi niihin otetaan ympäristöstä kuivaa puuainesta ja jopa puita on kaadettu nuotioaineksiksi, Heino kertoo.

Nuuksion lahopuulla on kuitenkin arvonsa kansallispuistossa, kun se tarjoaa elinmahdollisuuksia erilaisille eliöille.

Lisäksi vakiintuneet luvattomat nuotiopaikat lisäävät kävijöiden määrää alueilla, jotka haluttaisiin pitää rauhallisina metsän asukkaille. Esimerkiksi pesivät linnut voivat keväällä häiriintyä ihmisten liiasta liikkumisesta.

Heino huomauttaa, että luvattomista nuotioista koituu vielä sellainen haitta, että ne ärsyttävät niitä ihmisiä, jotka kunnioittavat tulenteon ja kansallispuiston sääntöjä.

Koronapandemian aikana kävijöiden määrä on lisääntynyt tuntuvasti. Siitä on seurannut joitakin haittoja: roskaantuminen on lisääntynyt ja koiria on ollut enemmän irrallaan. Koirat on pidettävä kansallispuistossa kytkettynä.

Joinakin houkuttelevina ulkoilupäivinä Nuuksiossa on myös ollut ruuhkaa niin, että pysäköintipaikat ovat täyttyneet.