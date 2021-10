Espoon sairaala on jatkuvasti liian täynnä, hoitoon pääsy hidastunut: ”Ollaan nyt aika kriittisessä tilanteessa”

Ongelmien juurisyy on hoitajapula, kertoo vanhusten palvelujen johtaja.

Espoon sairaala avattiin vuonna 2017 ja se on erikoistunut vanhustenhoitoon.

Espoon sairaalassa on jatkuva pula sairaalapaikoista.

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan lokakuussa saaman selvityksen mukaan sairaalan käyttöaste on ollut koko sen olemassaolon aikana jatkuvasti lähes 100 prosenttia.

Ideaali käyttöaste olisi selvityksen mukaan 75–85 prosenttia.

”Sairaalassa pitäisi olla tietty määrä joustoa, jotta potilaiden kierron saa toimimaan”, sanoo Espoon vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström.

Ruuhka on aiheuttanut muun muassa sen, että Kaunialan sairaalasta Kauniaisista on jouduttu ostamaan lisäpaikkoja. Näin on tehty muun muassa influenssa-aikoina ja liukkaiden kelien aiheuttamien kiireisten jaksojen aikana.

Samalla kun uusi sairaala avattiin, Kauniainen ja Kirkkonummi lakkauttivat omat perustason vuodeosastonsa ja siirtyivät ostamaan perustason sairaalapalvelut Espoon sairaalasta.

Yhteenlaskettujen sairaalapaikkojen määrä laski 11 prosenttia. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen perustason sairaalakapasiteetti on nyt asukaslukuun nähden Suomen pienin.

Ruuhkan taustalla on siis jo alun perin niukka sairaalapaikkojen määrä väestöön suhteutettuna, mutta tilannetta ovat pahentaneet henkilöstöpula ja koronapandemia.

Höffströmin mukaan henkilöstöpula vaikuttaa vanhusten koko hoitoketjuun ja kuormittaa sitä kautta lopulta sairaalaa.

”Juurisyy on henkilöstövaje koko palveluketjun alueella.”

Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen puolella joudutaan Hoffströmin mukaan käyttämään paljon vuokratyövoimaa, ja vakituiset hoitajat tekevät usein tuplavuoroja.

Työntekijäpula on pahin kotihoidossa.

”Asiakkaan luona käy usein eri hoitajat. Sama hoitaja pystyisi paremmin seuraamaan asiakkaan terveydentilan muutoksia. Tämä näkyy päivystyksessä, jonne tulee entistä huonokuntoisempia vanhuksia.”

Ruuhkautumisen seurauksena hoitoon pääsy on Espoon sairaalassa hidastunut. Viiveet päivystyksessä ovat kasvaneet, ja myös erikoissairaanhoidon osastohoidosta Espoon sairaalaan odottavien siirtymät ovat selvityksen mukaan hidastuneet selvästi.

Ongelmien taustalla on valtakunnallinen hoitajapula. Siksi ratkaisutkaan eivät ole helppoja, Hoffström sanoo.

"Valitettavasti toimenpiteet eivät ole kovin nopeita. Tähän herätään valtakunnan tasolla vasta nyt, vaikka tilanne on ollut tiedossa jo pitkään.”

Kaupungin on toki mahdollista perustaa lisävakansseja, mutta se ei itsessään auta, jos niihin ei saada rekrytoitua ihmisiä, Hoffström sanoo.

Yksi keino on hankkia työvoimaa ulkomailta. Espoon vanhusten palveluihin ollaan rekrytoimassa uusia hoitajia Filippiineiltä.

Hoffström peräänkuuluttaa valtakunnallisia ratkaisuja työvoimapulaan.

”Hoitotyön arvostusta tulee lisätä ja miettiä sitä, millä palkalla ihmiset tulevat toimeen etenkin pääkaupunkiseudulla. Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa. Tulevan hoitajamitoituksen kohdalla on olennaista miettiä, mitkä ammattinimikkeet ja missä opintojen vaiheessa opiskelijat voitaisiin mitoitukseen laskea."

Hoffström pitää Espoon sairaalan ruuhkautunutta tilannetta todella huolestuttavana.

”Meidän perustehtävämme on turvata se, että ihmiset pääsevät hoitoon riittävän nopeasti ja oikeaan paikkaan. Sen kanssa ollaan nyt aika kriittisessä tilanteessa.”