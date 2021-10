Helsinkiläiset saavat itse päättää yli 8 miljoonan euron rahapotin jakamisesta – Äänestysinto on kuitenkin laimeaa, vauraimmat alueet voittamassa

Yhteisistä hankkeista läpi on menossa Helsingin maauimalan Uimastadionin ympärivuotinen aukiolo.

Helsinkiläiset toivovat uimastadionin ympärivuotista aukioloa. Ehdotus on saanut tuhansia ääniä Oma Stadi-äänestyksessä.

Helsingissä jaetaan jälleen 8,8 miljoonaa euroa rahaa uudistuksiin asukkaiden oman valinnan mukaan. Omastadi-hankkeessa menestyvät ne asukkaiden ehdotukset, joita äänestetään eniten. Ehdotuksia on mukana kaikkiaan 396.

Yhteinen raha houkuttelee helsinkiläisiä yllättävän vähän.

Äänensä on käyttänyt tähän mennessä vasta 29 000 asukasta. Kaikkein ahkerimmin on äänestetty melko koulutetuilla asuinalueilla kuten Etelä-Helsingissä, kaakossa sekä Käpylän, Vallilan ja Kallion alueella keskisen suuripiirin alueella. Helsingissä on kaikkiaan 580 194 äänioikeutettua.

Heikointa äänestysinto on ollut pohjoisessa sekä asukaslukuun nähden itäisessä Helsingissä.

Kaupunki on ahkeroinut saadakseen asukkaita mukaan äänestykseen tasaisesti kaikilta asuinalueilta. Asiasta on tiedotettu seitsemällä eri kielellä ja tietoa ovat jakaneet lukuisat kaupungin eri palvelut ja mukana olevat järjestöt.

Viimeksi äänestäneitä oli 50 000 ja äänestysprosentti oli 8,6. Se on kansainvälisesti erinomainen tulos, sanoo Helsingin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Äänestäminen päättyy torstaina 28. lokakuuta.

Äänestyksen laimeus johtaa voi johtaa paikoin siihen, että ahkerimmat asuinalueet saavat helposti läpi hyvin alueellisia uudistuksia.

Esimerkiksi eteläisellä alueella eniten ääniä saaneiden uudistusten joukossa on peräti neljä Lauttasaareen kohdistettua hanketta. Toteutuessaan se tarkoittaisi alueen 1,3 miljoonan euron rahasta kolmannes menisi Lauttasaareen. Eteläinen suurpiiri sisältää kuitenkin kaikki eteläiset kaupunginosat Töölöstä Hernesaareen.

Lauttasaareen on äänestetty grillipaikkaa, Kasinorannan kunnostusta ja kaksi eri liikuntapaikkaa.

Etelä-Helsingissä ovat menestyneet muutkin hankkeet kuten uimapaikkojen rakentaminen ja maatrampoliinien toteuttaminen.

Rahaa jaetaan kaikkia helsinkiläisiä hyödyttäviin, ei-alueellisiin hankkeisiin kaikkiaan 1,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi jaetaan erikseen rahaa alueille suurpiirien ja asukasluvun mukaan. Eri alueet eivät siis ole äänestysinnon mukaisesti kilpailussa keskenään.

Kaikkia helsinkiläisiä koskevien uudistusten listalta on paljon ääniä saanut monet luontoon tai roskaamiseen liittyvät uudistuksen.

Suosittuja ovat olleet myös erilaiset liikuntahankkeet kuten ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen tai talviuintipaikkojen lisääminen. Uimastadionin ympärivuotinen aukiolo on saanut tuhansia ääniä.

Rahanjaosta voi äänestää verkossa pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai koulujen wilma-tunnuksilla. Äänestysoikeus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä.