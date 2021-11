Otto Meri tuli Helsingin politiikkaan neljä vuotta sitten rytinällä. Terävä-älyistä kokoomuslaista arvostetaan omassa ryhmässä, mutta millainen on lopulta provokaattorin kohtalo?

Mannerheim uuden työhuoneen seinällä. Nyt alkaa tuntua taas kodikkaalta.

Näin kirjoitti kokoomuksen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, oikeustieteen väitöskirjatutkija Otto Meri, 31, Twitteriin elokuun lopussa.

Mannerheim-twiitti ei ollut Mereltä ensimmäinen. Eikä viimeinen.

Kesäkuussa Meri onnitteli Mannerheimia syntymäpäivän johdosta.

Syyskuussa Meri päivitti Mannerheimin haudalta.

Eikä siitäkään niin pitkään ole, kun Meri esitteli seuraajilleen Mannerheim-aiheisen esineistönsä.

Ja niin edelleen.

Ja niin edelleen.

Se, että suomalainen mies intoilee kuuluisasta marsalkasta, ei tietenkään ole poikkeuksellista. Mutta 31-vuotiaalle korkeakoulutetulle helsinkiläiselle harrastus taitaa olla tänä päivänä jo, no, harvinainen.

Yhtä harvinainen kuin tiivistahtinen kuolleiden eläimien ympärille keskittyvä julkaisutoiminta Twitterissä.

Tai lähes intomieliseksi yltyvä valkoposkihanhien vastustaminen.

Meri, toisen kauden kaupunginvaltuutettu, on noussut nopeasti yhdeksi kokoomuksen näkyvimmistä kaupunkipoliitikoista niin Helsingin valtuuston keskusteluissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

Meri on terävä-älyinen, sanavalmis ja omaehtoiselta vaikuttava poliitikko, joka uskaltaa haastaa niin kilpailijapuolueiden kokeneita kansallisia kuuluisuuksia kuin oman puolueensa valtavirta-ajatteluakin.

Valtuustoryhmässä taidot on huomattu. Mereen luotetaan: hän on kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja esimerkiksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtaja.

Meri on kuitenkin myös yksi valtuuston äärimmäisimmistä provokaattoreista, kulttuurisodan sotilas vastapuolenaan vihreää ja vasemmistolaista ideologiaa ajavat. Tällä pelikentällä meriitiksi laskettaneen sekin, kuinka suureen rooliin Meren rehvakkaaksi kirjoitettu hahmo nostettiin syksyllä ensi-iltansa saaneessa Susanna Kuparisen Sokea Piste -näytelmässä. Vasemmistolainen näytelmä kertoo Helsingin kuntapolitiikasta.

Huomiolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Provosointi ajaa Meren osaksi kohuja, joita ei välttämättä aina katsota asialinjaa ajavan puolueen sisällä pelkästään hyvällä. Eräs politiikan sisäpiiriläinen muotoilee asian näin: ”Otto Meren mahdollisuudet voi pilata vain Otto Meri itse.”

Sitä, houkutteleeko huomiota herättävä tyyli äänestäjiä, on vielä vaikea sanoa. Meri keräsi kevään kuntavaaleissa hieman yli 1 000 ääntä. Äänisaalis on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2017 vaaleissa, mutta Meren näkyvyyteen rinnastettuna tulos ei ole yksiselitteinen menestys.

Valtuustoraportti soitti Merelle ja kysyi, mitä hän politiikassa oikein tavoittelee.

Otto Meri, mitä Mannerheim sinulle merkitsee?

”Mannerheim on sellainen harrastus. Perehdyn ja luen hänestä. Ei hän ole välttämättä suurin idolini tai esikuvani, mutta kiehtova persoona, joka eli vaiheikkaan elämän.

Mannerheim on hyvä muistutus siitä, että lapsi, jonka isä hylkää ja äiti kuolee ja joka erotetaan koulusta, voi sinnikkäällä työllä nousta merkittäväksi henkilöksi.

Vastoinkäymisiä tulee aina elämässä ja politiikassa. Ei pidä lannistua.”

Entä miksi Twitter-seinäsi on täynnä kuvia ammutuista linnuista?

”Metsästys on suuri intohimoni ja saaliskuvat keskeinen osa metsästyskulttuuria. Itselleni on tärkeää, että riistaan suhtaudutaan suurella kunnioituksella. Kyse on tuhansia vuosia vanhasta eräkulttuurista.”

Suhtaudut tunteella valkoposkihanhiin. Saako provosoimalla äänen paremmin kuuluviin?

”Hyvä kun mainitsit valkoposkihanhet, ne ovat yksi syy miksi lähdin politiikkaan! Työ niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi on kuitenkin vielä kesken.

Mutta provosoinnista. Tykkään sanoa asiat suoraan, ehkä kärjekkäästikin niin, että viestini tulee ymmärretyksi. En tykkää kaartelusta.

Twitter toki myös ajaa tiiviiseen ilmaisuun. Twitterin merkitys ei kuitenkaan ole politiikassa sillä tavalla suuri, että siellä olisi ääniä kauheasti jaossa.”

Voiko provosoinnista olla haittaa poliittisella uralla etenemiseen?

”Pohdin sitä itsekin. Haluan välttää sitä, että olisin vain räyhähenki. Politiikka on joukkuelaji, ja poliitikot edustavat aina myös puoluettaan. On syytä välttää tilanteita, joissa yksi henkilö luo kuvaa koko puolueesta.

Kyse on mielestäni tasapainosta. Viesti pitää myös saada läpi. Ajattelen myös, että politiikka on maratonlaji, jossa kannattaa pyrkiä koko ajan kehittymään. Koen ajattelevani esimerkiksi Twitter-viestinnästä nyt eri tavalla kuin neljä vuotta sitten.2

Mikä on henkilökohtainen tavoitteesi: haluaisitko pyrkiä eduskuntaan ja saada politiikasta itsellesi ammatin?

”Olen pyrkinyt luomaan sellaista siviiliuraa, etten olisi riippuvainen politiikasta. Haluan pyrkiä ajamaan niitä asioita, jotka koen tärkeiksi, ilman, että joudun miettimään kannatustani. En ole aktiivisesti miettinyt eduskuntavaaleja, mutta en myöskään sulje pois niitä.”

Miksi olet politiikassa?

”Kaupunkitasolla on edelleen paljon sellaisia käytäntöjä, jotka eivät enää vastaa nykyaikaa. Lähdin politiikkaan 2017 kuntavaaleissa, ja silloin oli useampi konkreettinen asia, joihin halusin vaikuttaa. Esimerkiksi se, että jos halusi asiakaspysäköintitunnuksen, sitä piti jonottaa rakennusviraston luukulla virka-aikaan.

Yksi taistelu, joka on edelleen kesken, on hitas. En lepää, ennen kuin hitas on lopullisesti kuopattu.”

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi tällä valtuustokaudella?

”Liikunnassa ja hyvinvoinnissa on koronan pahentamana velkaa, joka pitää kuroa umpeen. Vielä tärkeämpi on kuitenkin tasapainoinen talous. Kaupungin tulee toimia tehokkaasti ja tuottaa vain ne palvelut, jotka eivät synny markkinaehtoisesti.

Kaupungista pitää tehdä yritysten näkökulmasta houkutteleva. Pitää olla osaavaa työvoimaa, laadukkaat palvelut ja mahdollisuuksia harrastaa. Myös toimiva liikennejärjestelmä on yrityksille tärkeä.”

Olet kirjailija Veijo Meren pojanpoika. Onko isoisäsi vaikuttanut poliittisiin näkemyksiisi?

”En itse asiassa tiedä tarkasti vaarin poliittisista näkemyksistä. Puhuimme paljon ylipäänsä yhteiskunnasta. Hän varmasti vaikutti kiinnostukseeni historiaa ja suomen kieltä kohtaan. Myös maanpuolustusasiat olivat vaarille tärkeitä.

Vaari ei juurikaan suositellut minulle omia kirjojaan. Hänen mielestään ehdottomasti paras suomalainen romaani oli Volter Kilven Alastalon salissa. Vaari kuoli vuonna 2015. Osin senkin vuoksi halusin lukea kirjan, kunnioituksesta vaaria kohtaan. Se on erityislaatuinen teos.”