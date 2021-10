Vanhan kirkkopuiston laidalla Helsingin Kampissa seisoo vähäeleinen kivitalo. Aivan tavallinen se ei kuitenkaan ole.

Paksujen kiviseinien sisällä on labyrinttimaisia arvoasuntoja, joista suuri osa on kooltaan yli 200 neliömetriä. Yhtiöjärjestyksen mukaan vajaasta kolmestakymmenestä huoneistosta vain viidessä on alle 100 neliötä.

Tällaiset talot ovat Helsingin kanta­kaupungissa melko harvinaisia. Monissa vanhoissa taloissa on paljon pieniä asuntoja, joita on aikoinaan tehty työläisille.

Nyt yksi jättiasunnoista Lönnrotinkatu 7:ssä sijaitsevassa talossa on myynnissä. HS pääsi tutustumaan yli satavuotiaaseen rakennukseen, joka kytkeytyy moniin historiallisiin käännekohtiin.

Vuosi 1903 oli lopuillaan, kun liikemiehet Georg Federley ja Karl Renlund sekä insinööri Werner Hult päättivät perustaa Helsinkiin kiinteistöosakeyhtiön. Heidän tarkoituksenaan oli ostaa, rakennuttaa ja vuokrata tontteja ja rakennuksia pääkaupungissa.

Keisarillinen senaatti vahvisti uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen tammikuussa 1904, ja kolmikon suunnitelmista tuli totta. Nimekseen yhtiö sai Klio kreikkalaisen mytologian runottaren mukaan.

Ensi töikseen kumppanukset rakennuttivat kivitalon Annankadun ja silloisen Antinkadun eli nykyisen Lönnrotinkadun kulmaan. Talon piirsi Georg Wasastjerna, jota pidetään yhtenä Helsingin uusrenessanssin huomattavista arkkitehdeista.

Wasastjerna oli suunnittelemassa esimerkiksi Erottajan paloasemaa ja jo purettua Norrménin taloa Katajanokalla nykyisen Stora Enson pääkonttorin paikalla.

Kesäkuussa 1904 Klion rakennustyöt olivat jo käynnissä, kun koko Suomea kuohutti kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murha sortokauden eli venäläistämis­politiikan pyörteissä. Vuotta myöhemmin puhkesi suurlakko.

Rakennus ehti valmistua juuri ennen kuin yhteiskunta lamaantui. Lopputarkastus tosin järjestyi vasta lakon päätyttyä. Huomauttamistakin löytyi: läikkiä rappauksessa ja värivirheitä kylpyhuoneiden laatoissa.

Yhdestä asunnosta puuttui kynnys, toisen asunnon ruokasalista soittokello. Kolmannen asunnon herrainhuoneessa notkui parketti, ja neljännessä asunnossa parveke keräsi kosteutta.

” ”Isä ja isän serkut käyttivät röntgenkonetta joululahjojen läpivalaisuun ennen kuin niitä sai avata.”

Klio kuvattuna 1930–1940-luvulla, jolloin talossa oli vielä tallella alkuperäiset kulmatornit.

Klio nousi puutalojen paikalle niin sanottuun Paratiisilinnun kortteliin, jossa on asunut esimerkiksi filosofi Johan Vilhelm Snellman.

Sittemmin korttelissa toimi Suomalainen yhteiskoulu. Sivistystyötä naapurissa harjoittaa yhä Ressun lukio eli entinen Helsingin suomalainen reaalilyseo. Korttelia onkin kutsuttu koulujen ja suurmiesten kortteliksi.

Klio puolestaan sai lempinimekseen ”apteekkareiden talo”. Tämä juontaa juurensa ensimmäisistä asukkaista, joista monet olivat apteekkareita.

Yksi oli taloyhtiön nykyisen hallituksen puheenjohtajan Sebastian Björksténin isoisän isä Richard Björkstén. Hänellä oli apteekki Kalliossa Kolmannella linjalla.

”Hän osti joskus 1900-luvun alkupuolella talosta asuntoja, ja meitä asuu täällä nyt viidettä sukupolvea”, Sebastian Björkstén kertoo.

Kliossa on tiettävästi Suomen ensimmäinen henkilöhissi. Sen on valmistanut Graham Brothers Tukholmasta. Suomalainen hissiyhtiö Kone asensi ensimmäiset hissinsä Helsinkiin vuonna 1918.

Hissin painikkeet huokuvat historiaa.

Porrashuonetta koristavat Victor Långin lasimaalaukset.

Vauraalle väestölle rakennetut asunnot edustivat aikansa ylellisyyttä.

Jokaiseen huoneistoon asennettiin parkettilattioiden lisäksi kaakeliuunit, vesijohdot, vessat, kylpyhuoneet, vedenlämmittimet, käsienpesualtaat ja pisuaarit. Keittiöihin tuli kaasuliedet, tiskipöydät ja astiakaapit.

Suojeltua porrashuonetta koristivat Victor Långin lasimaalaukset. Asuinkerroksiin saa ajaa ruotsalaisella Graham Brothersin valmistamalla hissillä, joka on tiettävästi Suomen vanhin henkilöhissi. Suomalainen hissiyhtiö Kone asensi ensimmäiset omat hissinsä Helsinkiin vasta vuonna 1918.

Pohjakerroksessa oli tilat muun muassa maito- ja siirtomaatavarakaupoille. Kiinteistöön kuului myös rohdosvarasto, renkitupa ja talli.

Sebastian Björksténin serkkujen isoisä piti talossa lääkärin vastaanottoa.

Björkstén itse on asunut talossa vuodesta 2013. Hän on kuitenkin viettänyt siellä aikaa jo lapsuudessaan vieraillessaan sukulaistensa luona.

”Isäni asuu samassa asunnossa, jossa isoisän isä on aikoinaan sulkenut silmänsä ja niin minunkin isoisäni. Talossa on paljon historiaa suvun puolelta.”

Aina elämä naapureiden kanssa ei ollut helppoa. Kiinteistössä on käyty riitoja, joita on ratkottu tuomioistuimissa asti.

”Korkeimman hallinto-oikeuden esimerkkitapauksissa on jopa viitattu Klioon. Siellä oli ajanjakso, jolloin kaikki ei mennyt ihan nappiin. Mutta tämä on ollut kauan ennen minun aikaani. Me olemme viihtyneet hyvin, ja kiinteistö on meille rakas.”

Työntekijät raivasivat jatkosodan pommitusten tuhoja maaliskuussa 1943.

Ruokasali on talon kulmassa, joka tuhoutui jatkosodan pommituksissa.

Sodista talo selviytyi aluksi vähäisin vaurioin, kunnes jatkosodan pommituksissa 21. maalis­kuuta 1943 talon kaakkoiskulman torni sai osuman ja tuhoutui ensimmäisestä kerroksesta kattoon asti.

Nyt myynnissä oleva arvoasunto sijaitsee tuossa kulmassa. Ruokasalin seinällä on valokuva pommin moukaroiman talon raunioista.

Kun asuntoon tehtiin muutama vuosi sitten peruskorjausta, maalipinnan alta paljastui sodanaikaisia palojälkiä tiilistä. Rakenteita oli korjattu rautatiekiskoilla.

Myytävässä toisen kerroksen huoneistossa on 255 neliötä, seitsemän huonetta ja kolme sisäänkäyntiä. Kodinhoitohuone on rakennettu entiseen yksiöön ja yksi lastenhuoneista vanhaan palvelijan­huoneeseen. Hintapyyntö on yli kolme miljoonaa euroa.

Vieraan on helppo eksyä asuntoon, jossa ei ole mitään tavanomaista. Asuntoa välittävä Patrick Frisk Bo LKV:stä näyttää esimerkin makuuhuoneessa. Hän avaa vaatekaapeilta näyttävät ovet.

Hyllyjen sijasta ovien takaa paljastuu salainen sisäänkäynti pienen yksiön kokoiseen kylpyhuoneeseen, jonka tasot ovat marmoria ja kromiset koristelistat kiiltelevät.

Kylpyhuoneen tasot ovat marmoria. Tilassa on myös ylellinen kylpyamme ja erillinen sadesuihku.

” ”Tällaiset asunnot menevät kaupaksi suhdanteista huolimatta.”

Oleskelutiloissa jalkojen alla on puolalaisesta tammesta tehtyä kalanruotoparkettia, johon on upotettu spottivaloja. Valaistuksen voimakkuutta voi säätää, ja yhdestä napista saa hallittua koko järjestelmää.

Katto huitelee lähes neljän metrin korkeudessa pään yläpuolella.

”Sanoisin välittäjänä, että tämä on hyvin kontinentaalinen, melkein pariisilainen Champs-Élysées-tyyppinen sisustus”, Frisk kuvailee.

Miten helppoa suuria arvoasuntoja on myydä?

”Tällaiset asunnot menevät kaupaksi suhdanteista huolimatta. Meillä on paljon esimerkiksi yrittäjiä, jotka ovat pärjänneet hyvin. Nämä kiinnostavat myös nuoria, joilla on taloudelliset edellytykset. Eikä näin isoja asuntoja ole hirveän paljon Helsingissä myynnissä.”

Friskin mukaan ostajat arvostavat paitsi tilaa, laatua ja sijaintia myös yksilöllistä atmosfääriä.

Olohuoneesta näkee Vanhaan kirkkopuistoon, jonka viereen on haudattu yli tuhat ruttoepidemiaan kuollutta vuonna 1710. Siitä juontuu epävirallinen nimi Ruttopuisto. Asunnon ilmeen on suunnitellut arkkitehti Werner Barnard.

Ruokasalin ikkunasta pilkistää Carl Ludvig Engelin suunnittelema Vanha kirkko, joka on Helsingin kantakaupungin vanhin kirkko.

Talon valmistuessa asuntoon kantautui kadulta kavioiden kopse. Hevoset ovat 116 vuodessa vaihtuneet sähköautoihin, joille on latauspaikka talon sisäpihalla asukkaiden yhteisessä käytössä.

Näkymät ikkunoista eivät sen sijaan ole suuresti muuttuneet. Tien toisella puolella on yhä vehreä Vanha kirkkopuisto ja Carl Ludvig Engelin suunnittelema kanta­kaupungin vanhin kirkko, toisella vierustalla Lönnrotin puistikko ja Kalevalan isän muistomerkki.

Kun viimeisetkin syksyn kellastamat lehdet putoavat puista, näkyviin tulevat puiston muille laidoille rakennettujen talojen valot.

Lähteenä on käytetty Kirsti Topparin toimittamaa historiikkia Kiinteistöosakeyhtiö Klion satavuotistaival 1904–2004.