HOK-Elanto kaavailee Ylästöntien varteen myös elämyskeskusta, jossa voisi järjestää tapahtumia.

Muumi-sisäpuiston uudisrakennus näkyy kuvassa vasemmalla. Oikealla on entinen sikalarakennus. Taustalla häämöttää uusi tapahtumakeskus.

Maanomistaja HOK-Elannon suunnitelmat Vantaan Backaksen kartanon tulevaisuudesta ovat ratkaisuvaiheessa Vantaan kaupunginhallituksessa.

Ensi maanantaina hallitus päättää kantansa kaavamuutoksesta, joka mahdollistaa 4 000 neliön Muumi-sisäpuiston ja 3 600 neliön elämyskeskuksen sijoittumisen Ylästöntien varteen.

Näiden länsipuolelle Ylästöntien varteen on kaavailtu asuinaluetta, jossa on kolme kerrostaloa ja neljä rivitaloa. Kerrostaloihin tulisi neljä kerrosta ja yhteensä 81 asuntoa. Rivitaloissa asuntoja olisi 16.

Parhaillaan HOK-Elanto rakennuttaa Alepalle kaupparakennusta kartanoalueen koillisnurkkaan Kartanonkosken asuinalueen viereen.

”Alepan rakennusurakka voi näyttää aika suurisuuntaiselta, sillä samassa yhteydessä rakennetaan vanhaan puimalarakennukseen vesi- ja viemäriyhteydet. Puimalan kehittäminen helpottuu, kun sen lisärakennukseen saadaan lämpimät sisävessat ja kunnon keittiö Alepan yhteyteen”, sanoo Hok-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen.

Historiallisen kartanoalueen rakennussuunnitelmat ovat herättäneet vastustusta lähialueen asukkaissa. Hankkeen kriitikot pelkäävät idyllisen miljöön tärvääntyvän ja liikenteen lisääntyvän muutenkin ruuhkaisella Ylästöntiellä.

Maanomistajan tavoitteena on Karjalaisen mukaan vaalia jäljellä olevaa rakennusperintöä siten, että kartanonmäelle saataisiin elämää ja uusia käyttötarkoituksia. Hän itse on aloittanut opintiensä Veromiehen vanhassa kansakoulussa, jonka Elanto rakennutti suomenkielisten työntekijöidensä lapsille.

”Elannolla on kolme juurta: Sörnäisten leipätehdas, Hakaniemen tavaratalo ja Backaksen kartano. Niistä vain Backas on enää jäljellä, ja sen HOK-Elanto haluaa pitää omistuksessaan”, Karjalainen sanoo.

Vuonna 1818 valmistunut päärakennus on peruskorjattu pari vuotta sitten 2,6 miljoonalla eurolla. Se toimii nyt tilausravintolana.

Puimalassa on järjestetty kesätapahtumia, mutta nykymuodossaan sille on vaikea keksiä ympärivuotista käyttöä.

Alepan kaupparakennuksesta on tulossa täysin 0-energiatalo, koska sille rakennetaan omat maalämpökaivot, ja HOK-Elannolla on Suomessa omaa tuulivoimatuotantoa.

Uusi asuinalue sijoittuisi Ylästöntien varteen. Tien varteen on soviteltu kolme nelikerroksista kerrostaloa ja niiden taakse neljä rivitaloa.

Muumimaailman sijoittuminen kartanon tanhuville on herättänyt epäilyjä, koska konsepti on Suomessa uusi. Naantalin Muumimaailmaa pyörittävä Livson Group on kuitenkin etsinyt soveliasta paikkaa sisäpuistolle jo pitkään.

”Kyllä, olemme edelleenkin viemässä hanketta eteenpäin”, vahvistaa Livsonin liiketoimintajohtaja Mikko Riistama.

Kaksikerroksinen noin 4 000 neliön suuruinen uudisrakennus sijoittuisi uuden elämyskeskuksen ja vanhan kivisikalan viereen.

Tähtäimessä ovat etenkin Helsinki-Vantaalle saapuvat aasialaiset turistit, jotka voisivat kuluttaa aikaa muumien parissa lentojen välissä. Toisaalta Livson haluaa houkutella muumien ystäviä ympärivuotisella sisäpuistolla.

”Konseptina on, että pystymme tarjoamaan matkailijoille elämyksiä 365 päivänä vuodessa”. Riistama sanoo.

Uudet rivitalot kuvattuna lännestä. Niihin on tulossa yhteensä 16 asuntoa.

Backaksen kartanoaluetta täydentää uusi asuinalue, josta halutaan Karjalaisen mukaan Kartanonkosken tapaan laadukas.

Maankäyttösopimuksessa HOK-Elanto sitoutuu rakentamaan ulkoilureitin Krakanojan varteen. Peltonäkymät avautuvat etelään kohti Vantaanjokea. Kartanonmäellä vanhat puut säilyvät paikallaan, ja viheralueista on laadittu oma suunnitelmansa.

Alueella on varsin paljon vanhoja rakennuksia, joista kaikista aiotaan Karjalaisen mukaan pitää huolta. Niiden peruskorjaus ja kunnostus uutta tarkoitusta varten tarkoittaa HOK-Elannolle rahanmenoa.

”Me olemme purkaneet pois pari huonokuntoista rakennusta, joilla ei ollut historiallista arvoa. Enempää ei pureta. Kaikki se, mitä siellä nyt on, pidetään.”