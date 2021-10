Epäilty rikos tapahtui Helsingin Itäkeskuksessa syyskuun loppupuolella.

Helsingin poliisi tutkii epäiltyä törkeää vapaudenriistoa ja törkeää ryöstöä, joka tapahtui Helsingin Itäkeskuksessa 20. syyskuuta.

Epäillyt nuoret pakottivat 15-vuotiaan pojan henkilöautoon aseella uhaten ja varastivat häneltä omaisuutta.

Poliisi pyytää tietoja epäillyistä henkilöistä ja ajoneuvosta. Poliisin tietojen mukaan teossa käytettiin pienehköä vaaleaa henkilöautoa, jonka kyydissä oli tekoaikaan kolme epäiltyä.

Poliisin tietojen mukaan teossa käytettiin kuvassa näkyvää autoa.

Yksi epäillyistä on arviolta 16–18-vuotias, hoikka ja noin 185–195 senttiä pitkä. Epäillyllä on tumma iho, ja tekohetkellä hänellä oli pieni parta sekä vähän viiksiä. Hiukset olivat lyhyet, tummat ja kiharat.

Yllään hänellä oli harmaat Nike-merkkiset verkkarihousut, mustat tai valkoiset kengät ja takki, jossa oli mustaa, violettia, tummanvihreää ja tummansinistä.

Toinen epäillyistä on noin 16–17-vuotias ja pituudeltaan noin 175 senttiä. Poliisin tietojen mukaan hän on mahdollisesti kurdi- tai arabitaustainen. Hiukset olivat mustat ja kiharat ja ulottuivat silmien kohdalle. Silmienväri on sininen.

Tekohetkellä hän oli pukeutunut mustiin vaatteisiin ja valkoisiin Niken kenkiin. Päässä oli huppu tai pipo.

Kolmas epäilty on niin ikään noin 16–17-vuotias. Hän on ruumiinrakenteeltaan roteva ja noin 180–185 senttiä pitkä. Iho on tummahko ja silmät tummat.

Hän oli pukeutunut mustiin housuihin, mustaan takkiin ja mustaan pipoon.

Tiedot epäillyistä ja autosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0294 561 200.