Ei ole epäilystäkään: Helsingin halloweenin pääkatu todella sijaitsee Tapanilassa.

Viisivuotiaan Arvo Kaarnan ideasta lähtenyt koko kotikadun koristelu karmivaksi sai kaikki naapurit Terveystiellä tekemään parhaansa.

Koko kadun matkalta riittää surumielisiä luurankoja, jättiläishämähäkkejä, noita-akkoja ja maan alta esiin pyrkiviä ruumiita. Leikkipaikalla mellastaa merenneitoja, päiväkodin vieressä kummituksia.

Hirveyksistä moni vaikuttaa itse askarrellulta, esimerkiksi vanhasta lakanasta, pumpulista, muovipussista, valkoiseksi maalatuista vaahteranlehdistä tai kartongista. Monet ovat käyttäneet ovelasti hyväkseen jotain, mitä pihalta jo löytyi. Yön ölliäisiä väijyy esimerkiksi roska-astioissa ja lehtikasoissa.

Lehtiin uponneita olioita.

Pikkuinen lapsikummitus portin pielessä.

Tällä kummituksella on viehättävä hymy.

Kun Arvo alkoi aiemmin syksyllä puhua koko kadun koristelemisesta, hän ja hänen äitinsä Maija Kaarna laittoivat kaikkiin kadun postilaatikkoihin ehdotuksen pihojen koristelusta.

”Tämä oli kiva idea, ja päätimme osallistua. Materiaalit pihan karmeaan koristeluun löytyivät varastosta. Tai kurpitsat ostin ja tein niiden sisuksista keittoa ja piirakkaa”, kertoo Ulla Hyvärinen.

Ulla Hyvärisen pihalle on veistetty kurpitsalyhtyjä.

Ehdottomasti eniten on panostanut Markku Alanen. Hänen parvekkeensa on myös muulloin Tapanilassa keskeinen nähtävyys, jolla liikkuu kuhunkin vuodenaikaan sopivia olioita: esimerkiksi pääsiäisen alla noita-akka ja joulukuussa päivittäin vaihtuva joulukalenteri liikkuvine luukkuineen.

Markku Alasen takaa kurkistaa yksi hänen rakentamistaan liikkuvista hahmoista.

Nyt pihalla hilluu useita kummituksia ja kiiluvasilmäinen viikatemies. Parvekkeella kurkistaa arkustaan luuranko, jonka ohikulkijat saavat nappia painamalla esimerkiksi kirkumaan.

Hilpeä kummitus.

Parvekkeen luuranko liikkuu ja pitää monenlaista pelottavaa ääntä.

Alanen tuntee elektroniikan ammattinsa takia, ja ensimmäiset hirvitykset hän on tehnyt jo vuosia sitten, kun oli omia pieniä lapsia. Mutta miksi hän jatkaa naapureidensa viihdyttämistä vuodesta toiseen?

”Se nyt vain on tällainen tapa. Teen näin, koska voin tehdä näin.”

Karmiva Terveystie kerää paljon uteliaita kulkijoita jo iltapäivällä ennen pimeän tuloa.

Esimerkiksi Vivi Hänninen ystävineen on lähtenyt kierrokselle karkkien toivossa.

Vivi Hänninen oli keräämässä karkkia.

”Olen murhattu pappi”, hän sanoo ja esittelee saalistaan. Karkkeja on vasta muutama pussin pohjalla, mutta seurue arvelee, että juuri tällä kadulla niitä saattaisi vielä kertyä mukava määrä.

Myös pihoja kiertelevistä aikuisista moni on pukeutunut kadun henkeen sopivasti.

Rudi Ruuskanen oli koristellut läheisen konditoria Mayran ikkunat teemaan sopiviksi mutta päätti vielä käydä lähistöllä kävelyllä ”pelottelemassa” lapsia.

”Olen tässä vähän kierrellyt ja pelotellut lapsia”, kertoo Meksikon kuolleiden päivän henkeen pukeutunut luurankoherrasmies Rudi Ruuskanen. Hänen asuaan selittää se, että hän on myös suunnitellut läheisen kahvilan halloweenkoristelun.

Lapset eivät kyllä vaikuta hirmuisen pelästyneiltä vaan myös pienimmät pikemminkin innostuneilta.

”Tämä on ihan hirveän hieno. Asun Etelä-Helsingissä, ja on tylsää, että siellä ei ole mitään tällaista”, sanoo Sulo Saarinen, joka on tullut äitinsä kanssa Lauttasaaresta asti ihailemaan Tapanilan kauheuksia.

Juho Ringvall testaa Markku Alasen parvekeluurangon tuottamia ääniä.

Tämä parka on joutunut roskikseen.

Irtosilmä.

Jollekulle on käynyt vähän hassusti.

Ihana merenneito.

Ikkunahaamu.

Kauhea jätesäkkinoita.

Tämänkin talon vieressä on uusi hautausmaa.