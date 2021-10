HS:n tietojen mukaan budjettineuvotteluissa on erimielisyyttä varsinkin kasvatuksen ja koulutuksen rahoista.

Helsingissä neuvotellaan parhaillaan ensi vuoden budjetista. HS:n tietojen mukaan yksi keskeisistä vielä ratkaisemattomista kiistoista liittyy koulutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitukseen.

Neuvottelutilanne on sikäli poikkeuksellinen, että aiempina vuosina on julkaistu pormestarin esitys budjetiksi. Nyt tästä tavasta on luovuttu, joten ulkopuolelta on vaikea arvioida, mistä asetelmista neuvotteluihin on tarkalleen lähdetty.

Budjetista päättää virallisesti valtuusto loppuvuonna, mutta tärkeimmät yksityiskohdat ratkaistaan aina paljon ennen tätä valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa.

Syyskuussa kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli pohjaesitystä, jossa laskettiin, että ensi vuonna kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille kertyisi säästettävää noin 15,6 miljoonaa euroa.

Toimialan saama kokonaissumma olisi suurempi kuin edellisvuonna, mutta koska koulujen oppilasmäärä kasvaa edelleen, rahaa olisi lasta tai nuorta kohden aiempaa niukemmin.

Tuolloin säästökeinoiksi mainittiin esimerkiksi opetusryhmien kasvattaminen ja opetustarjonnan vähentäminen. Samassa yhteydessä kerrottiin, että kaupunki kilpailuttaa entistä laajemmin päiväkotien siivous- ja ruokapalveluja. Kilpailutukset ja ulkoistukset aiheuttavat Helsingissä perinteisesti poliittisia kiistoja.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd) vastaehdotuksen. Siinä todetaan, että kouluille ja päiväkodeille on varattava riittävät resurssit tai muuten joudutaan tekemään merkittäviä leikkauksia. Resurssien tarkkaa summaa ei mainittu.

Poliitikot myös totesivat yksimielisesti, että kasvatuksen ja koulutuksen laajoihin rekrytointiongelmiin pitää puuttua ja koronapandemian jälkien korjaamiseen tarvitaan lisää rahaa.

Tämän jälkeen poliittiset ryhmät ovat päässeet yksimielisyyteen Helsingin politiikkaa koko valtuustokauden ohjaavasta strategiasta.

Strategiassa sanotaan esimerkiksi, että koulujen perusrahoitus turvataan ja kaupunki lupaa varmistaa, että päiväkoteihin saadaan enemmän pätevää henkilökuntaa ja paremmat työolot. Myös koronapandemiasta palautumiseen luvataan lisää rahaa.

Lisäksi koulujen ja päiväkotien kannalta merkittävä kirjaus on se, että peruskorjaukset eivät saisi enää johtaa tilavuokrien tolkuttomaan nousuun. Strategiassa painotetaan myös vastuullista taloutta eli sitä, että käyttötalouden kustannukset eivät saisi kasvaa samaan tahtiin kuin helsinkiläisten määrä.

Läpi viikonlopun neuvotelleet ryhmät ovat HS:n tietojen mukaan lähellä toisiaan, kun puhutaan pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta. Tämä on hyvä uutinen esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille.

Kouluille ja päiväkodeillekin koronarahoituksella on merkitystä, mutta ne eivät pelkästään sillä pääse leikkauksista.

Jokseenkin kaikki poliittiset ryhmät ovat liputtaneet pitävänsä neuvotteluissa varhaiskasvatuksen puolta. Esimerkiksi pormestari Juhana Vartiainen (kok) lupaili juuri Helsingin Uutisten kolumnissaan ”henkilöstöpulan ratkaisemista kestävällä tavalla”.

Tänä viikonloppuna tai alkavalla viikolla siis päätetään, tarkoittaako se esimerkiksi lisää palkkaa lastenhoitajalle. Samalla linjataan muun muassa lähitulevaisuuden isoista investoinneista esimerkiksi raide­liikenteeseen.