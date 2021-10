Poliitikot päättävät keskiviikkona, yhdistetäänkö samaan taloon pian muuttavat Sepon alakoulu ja Pohjois-Tapiolan yläkoulu myös hallinnollisesti.

Espooseen on todennäköisesti syntymässä uusi tuhannen oppilaan peruskoulu. Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessaan, yhdistetäänkö Sepon alakoulu ja Pohjois-Tapiolan yläkoulu yhtenäiseksi peruskouluksi.

Yhdistäminen tehtäisiin ensi vuoden syksyllä, kun molemmat koulut pääsevät muuttamaan uuteen koulurakennukseen Sepontielle.

Koulun nimeksi on tarkoitus tulla Pohjois-Tapiolan koulu. Espoon nykyinen periaate on nimetä koulut mieluiten niin, että nimessä on mukana alue.

Uusi koulurakennus on mitoitettu tuhannelle oppilaalle. Pohjois-Tapiolan yläkoulun nykyinen ilmaisutaidon painotus järjestettäisiin myös uuden koulun ylimmillä luokilla.

Uuteen kouluun muuttavat syksyllä 2022 myös Mankkaan ja Niittykummun koulujen kaikki autismin kirjon erityisluokat.

Periaatteessa poliitikot voisivat myös päättää, että koulut jatkaisivat hallinnollisesti erillään saman katon alla. Tällaisesta päätöksestä seuraisi sellainen hankaluus, että Sepon koulun oppilaiden pitäisi erikseen hakea paikkaa seitsemänneltä luokalta samasta talosta eivätkä he kaikki välttämättä saisi sitä.