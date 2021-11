Bloggari Natalia Salmela aikoo järjestää kiljuvan mielenosoituksen Helsingin valtuustossa – Helsingin päivähoidon kriisin taustalla on joukko hyvää tarkoittaneita päätöksiä

Helsingin päivähoidon ongelmien taustalla vaikuttaa valtion linjauksia, mutta myös joukko paikallispoliitikkojen päätöksiä. Kansanomaisesti puhuttaisiin takapuoli edellä puuhun kapuamisesta, kirjoittaa kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on ollut viime viikkojen suuri puheenaihe.

Viimeisimpänä käänteenä tilanteeseen ottavat nyt kantaa myös yrittäjä-äidit. Esimerkiksi suosittu bloggaaja Natalia Salmela ja Vapa Median toinen omistaja Ilona Hiila ovat viime päivinä yrittäneet vedota helsinkiläisiin päättäjiin uudesta kulmasta: he puhuvat tuottavuudesta ja siitä, miten varhaiskasvatuksen huono tilanne vaikuttaa välillisesti heidän yritystoimintaansa.

”Mikäli halutaan vanhemmat duuniin ja maksamaan veroja, niin päivähoito on pakko saada onnistumaan. Vanhempien kotona olo maksaa paljon enemmän välillisinä kustannuksina kuin mitä päivähoidon suorat kustannukset ovat”, Salmela sanoo Valtuustoraportille.

Kyseessä on ovela muutos tapaan, jolla varhaiskasvatuksen kriisistä puhutaan. Kun aiemmin keskiössä ovat olleet lapset ja uupuneet työntekijät, bisnesnaiset yrittävät nyt vedota päättäjiin talouden kielellä.

Salmela myös suunnittelee aiheeseen liittyvää tempausta: hän aikoo mennä ”kiljuvan” 1-vuotiaan lapsensa kanssa Helsingin kaupunginvaltuustoon näyttääkseen, ”millaista on yrittää tehdä töitä lapsi jaloissa”.

Mutta mikä tarkalleen on helsinkiläispoliitikkojen rooli nykyisessä kriisissä?

Tilannetta voi lähteä purkamaan siitä, että varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on mantra, jota Helsingin politiikassa on toisteltu jo vuosia. Se on kirjattu myös nykyiseen kaupunkistrategiaan.

Tavoite on myös toteutunut: kun vielä elokuussa 2018 esimerkiksi yksivuotiaiden osallistumisaste oli 28 prosenttia, ennakkotiedon mukaan lukema oli elokuussa 2021 jo 37 prosenttia.

Perustelu osallistumisasteen kasvattamiselle on erityisesti se, että laadukas varhaiskasvatus vähentää eriarvoistumista. Helsinki on ollut niin innokas toteuttamaan sosiaalipoliittista tavoitettaan, että vauhtisokeus on välillä päässyt yllättämään: saadakseen yhä pienemmät lapset päivähoitoon Helsinki lähti vuonna 2020 ajamaan yli yksivuotiaiden kotihoidontuen Helsinki-lisän poistoa ilman lapsivaikutusten arviointia.

Helsinki-lisä poistui viime kesänä. Lisän poiston tavoitteena oli erityisesti – säästöjen lisäksi – saada maahanmuuttajanaiset töihin, mutta tämän tavoitteen toteutumisesta ei ole erityisiä viitteitä. Kun tarkastellaan sitä, millä Helsingin alueilla 1-vuotiaiden määrä päivähoidossa on lisän poiston jälkeen kasvanut eniten, kasvua ei juuri näy itäisessä suurpiirissä eli siellä, missä liki kolmannes kaikista Helsingin maahanmuuttajataustaisista asuu.

Samalla kun lapsia on taapertanut päivähoitoon yhä enemmän, varhaiskasvatuksen henkilöstökriisi on kytenyt taustalla. Pätevän henkilöstön ja sijaisten puute, palkkakysymys sekä esimerkiksi liian suuret ryhmäkoot eivät ole uusia asioita, mutta tänä syksynä ne näyttävät räjähtäneen poliitikkojenkin silmille.

Yksi keino houkutella työntekijöitä olisivat voineet olla edulliset työsuhdeasunnot, mutta sen sijaan Helsinki on päättänyt nostaa työsuhdeasuntojen vuokrat lähes markkinatasolle. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kaudella aloitettiin sentään palkkaohjelma, mutta se ei ole vielä ratkaisu vaan askel oikeaan suuntaan.

Kansanomaisesti puhuttaisiin takapuoli edellä puuhun kapuamisesta: on syntynyt vaikutelma, että lapsia on hamuttu päivähoitoon yhä aiemmin, mutta samaan aikaan poliitikot eivät ole onnistuneet varmistamaan, että heille on myös hoitajia.

Helsingin poliitikot ovat itse tehneet virheitä, mutta osittain pääkaupunki on myös kansallisen lainsäädännön ja linjausten vanki: varhaiskasvatuksen pedagogista tasoa on jatkuvasti haluttu kasvattaa, ja vuonna 2018 uudistetun varhaiskasvatuslain mukaan vuoteen 2030 mennessä kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen hoitotehtävissä toimivista tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai -sosionomin koulutus.

Tällä hetkellä henkilöstöstä puolet on Helsingissä lastenhoitajia. Opettajien määrä pitää käytännössä Helsingissä kaksinkertaistaa tilanteessa, jossa heistä on huutava pula jo nyt.

”Niin, tällaiset linjaukset on lainsäätäjä tehnyt jo aiemmin ja nyt katsomme, miten pystymme tässä turvaamaan parhaan mahdollisen henkilöstötilanteen”, sanoo Helsingin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

”Loogisesti tämä olisi mennyt niin, että meillä olisi ensin koulutettu henkilöstö, ja sitten tulisi vaatimukset laatutason nostamisesta ja muutokset henkilöstömitoituksiin.”

Keskustelu varhaiskasvatuksen kriisistä pyörii poliitikkojenkin puheissa paljon yliopistokoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien ympärillä. Juuri heitä halutaan lisää, sillä lukeehan kaupunkistrategiassakin, että nimenomaan laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Laadun vaatimus ei ole huono asia, päinvastoin. Mutta laadukkainkaan varhaiskasvatuksen opettaja ei pysty tarjoamaan kovin laadukasta hoitoa, jos hoidettavia lapsia on yksinkertaisesti liikaa.

Se mistä Helsingin poliitikot eivät juuri koskaan puhu on, että asiakaskyselyiden perusteella kaikista tyytyväisimpiä helsinkiläisen varhaiskasvatuksen asiakkaita ovat ne, joiden lapset ovat perhepäivähoidossa. Siis siinä 70-lukulaiselta kuulostavassa pienipiirteisessä hoitomuodossa, jossa yksi aikuinen hoitaa enintään neljää lasta omassa kodissaan.

Perhepäivähoito on päivähoidon muodoista kalleinta ja syyt sen saamaan hyvään palautteeseen moninaisia. Silti vanhempien tyytyväisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Perhepäivähoitajat ovat käyneet ammattikoulun. Ehkä koulutustausta ei olekaan kaikki kaikessa?