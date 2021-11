Asunnon etsijöiden tekemien verkkohakujen perusteella Kallio ei ole enää yhtä suosittu asuinpaikka kuin aiemmin.

Baareistaan, kahviloistaan ja rennosta ilmapiiristään tunnettu kaupunginosa Helsingin itäisessä kantakaupungissa on pudonnut kahdessa vuodessa seitsemänneltä sijalta sijalle yksitoista haetuimpien asuinalueiden listalla.

Suurin nousija kymmenen kärjessä on puolestaan eteläisen Helsingin Eira, joka on kiivennyt kolmanneltatoista sijalta yhdeksänneksi.

Tiedot perustuvat asuntojen myynti-ilmoituksia julkaisevan Oikotie-verkkopalvelun dataan, jonka HS sai Oikotieltä käyttöönsä. Yksittäisiä käyttäjiä ei pysty tunnistamaan datasta.

Data sisältää tietoja asuntohauista, joita ihmiset ovat tehneet vuoden 2019 elo–syyskuussa eli ennen koronaviruspandemiaa ja vastaavana ajankohtana tänä vuonna.

Listauksen lähtökohtana eivät siis ole toteutuneet asuntokaupat, eivätkä haetut alueet välttämättä noudata virallisia kaupunginosien määritelmiä.

Kiinnostus Kalliota kohtaan ei ole kuitenkaan kadonnut kokonaan, vaikka asuinalue on menettänyt suosiotaan.

Kalliossakin hakujen määrä on itse asiassa kasvanut kahdessa vuodessa, mutta vain 11 prosenttia. Samaan aikaan monien muiden alueiden haut ovat kasvaneet enemmän.

Koko pääkaupunkiseudulla haut ovat kahdessa vuodessa kasvaneet noin 42 prosenttia, mikä selittää Kallion pudotusta.

Sama ilmiö näkyy muillakin itäisen kantakaupungin alueilla, kuten Alppiharjussa, Hakaniemessä, Hermannissa ja Vallilassa. Kaikkien näiden suosio on laskenut muihin alueisiin verrattuna.

Esimerkiksi Alppiharjuun kuuluvassa Harjussa muutos on huomattava: siihen kohdistuneet haut ovat vähentyneet kahdessa vuodessa 20 prosenttia.

” ”Hinnat ovat karanneet käsistä ja myyntiajat pidentyneet.”

Muuten suosittujen asuinalueiden kärkijoukko on pysynyt lähestulkoon samana. Siinä on tapahtunut vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi Tapiola on noussut kolmannelta sijalta toiseksi, kun taas Töölö on pudonnut kakkosesta kolmoseksi.

Samoin Kamppi, Kruununhaka ja Meilahti ovat parantaneet sijoitustaan yhdellä askelmalla. Lauttasaari pitää yhä ensimmäistä sijaa. Yhtä suosittuja asuinalueita kuin kaksi vuotta sitten ovat myös Punavuori, Munkkiniemi ja Ullanlinna.

Eira on parantanut eniten sijoitustaan suosituimpien asuinalueiden joukossa nettihakujen perusteella.

Itäisen kantakaupungin suosion lasku ei yllätä HS:n haastattelemia kiinteistönvälittäjiä.

Taustalla on asunnonvaihtajien tarpeiden ja asuntosijoittajien painopisteen muutos: ihmiset ovat alkaneet hakea itselleen ja sijoittajat vuokrattavaksi entistä suurempia asuntoja, joiden tarjonta on parempi itäisen kantakaupungin ulkopuolella.

”Korona-aikana hakukriteerit ovat siirtyneet kaksioista kolmioihin. Tämä selkeästi näkyy Kalliossa, Hermannissa, Vallilassa, Alppiharjussa ja Hakaniemessä, joissa on paljon pieniä asuntoja”, sanoo Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius.

Kiinteistömaailman toimitusjohtajan Risto Kyhälän mukaan hinta-tuottosuhde on nyt hivenen parempi kolmiossa kuin kaksiossa ja parempi kaksiossa kuin yksiössä.

”Kalliossa on ihan asiallinen kysyntä, mutta Kallio-buumi on selvästi lientynyt.”

Bo LKV:n myyntijohtaja Virpi Romu sanoo, että Kalliossa ja itäisessä kantakaupungissa kiinnostusta on vähentänyt myös ylikuumentunut hintataso.

Välittäjien mukaan asuntotarjonta Kallion seudulla on huomattavasti runsaampaa kuin vielä vaikkapa alkukesästä, mutta tämä ei ole näkynyt hinnoissa eivätkä asunnot enää kierrä yhtä nopeasti kuin aiemmin.

Eiran kasvaneelle suosiolle HS:n haastattelemat välittäjät eivät keksi mitään suoraa selittävää tekijää. Alueen tarjonta on rajallista, eikä sinne rakenneta uudiskohteita.

”Se ei olisi tullut itselleni ensimmäisenä mieleen. Se on kuitenkin loogista, kun Eira on aina ollut arvostetuimpia alueita. Uutiset ovat myös omiaan nostattamaan tiettyjen alueiden kiinnostusta: ihmiset katsovat, mitä siellä on myynnissä”, Kyhälä sanoo.

Aivan Eiran rajalla rakennusyhtiö Skanska rakennuttaa paraikaa uutta Telakkarannan asuinaluetta, ja läheiseen Hernesaareen on kaavailtu koteja 7 500 asukkaalle.

Muuten HS:n perkaamat tulokset Oikotien datasta ovat välittäjien mielestä varsin odotetunlaisia ja peilaavat pitkälti sitä, mitä markkinoilla tapahtuu.

Rakenteilla oleva Kruunuvuorenranta on lisännyt kiinnostusta asunnon etsijöiden keskuudessa.

” ”Espoo ei ole koskaan aiemmin ollut niin kiinnostava sijoittajien kannalta kuin nyt.”

Jos suosittuja alueita tarkastelee laajemmin, top 100 -listalla suurimmat nousijat löytyvät Helsingistä ja Espoosta. Niitä ovat esimerkiksi Metsälä, Kruunuvuorenranta, Espoonlahti, Iirislahti ja Sompasaari.

Kukin näistä on parantanut sijoitustaan vähintään 20 askelmalla. Mistä näiden alueiden suosio johtuu?

Välittäjien mukaan syitä voi olla useita. Yleisellä tasolla asunnon etsijöiden mielenkiintoa lisäävät ja alueen hintatasoa nostavat peruskorjaushankkeet ja täydennysrakentaminen.

Toinen tekijä on palvelujen ja liikenneyhteyksien paraneminen. Kolmantena on parvekkeiden, terassien, pihojen ja lisätilan arvostus, joka alkoi viime vuonna koronaviruksen mukanaan tuoman poikkeusajan myötä.

Näillä alueilla on paljon pientaloja, rakentamista tai kehittyvät liikenneyhteydet ja palvelut. Monet ominaisuuksista yhdistävät esimerkiksi Kruununvuorenrantaa ja Espoonlahtea.

Ensi vuonna Espoossa liikenteen aloittaa länsimetron jatke ja Espoonlahteen valmistuu uusi kauppakeskus. Kruunuvuorenrantaan on tulossa Kruunusillat-raitiotie, joskin sitä saadaan odottaa vielä useita vuosia.

”Espoo ei ole koskaan aiemmin ollut niin kiinnostava sijoittajien kannalta kuin nyt. Liikenneolosuhteet ovat parantuneet huomattavasti ja rakennuskantaa on ajanmukaistettu”, Kyhälä sanoo.

Huoneistokeskuksen Marina Salenius miettii, että Metsälän haluttavuutta on saattanut lisätä viereen nouseva uusi Postipuiston asuinalue.

”Lisäksi siellä on asuntotyyppejä, joita on korona-aikana haettu.”

Bo LKV:n Virpi Romu näkee samoja syitä. Hänen mukaansa pihojen kysyntä on kuitenkin jo normalisoitunut.

Parveke on ollut kuluneena vuonna ylivoimaisesti toivotuin asunnon ominaisuus pääkaupunkiseudulla, selviää kiinteistönvälitysyhtiö Blokin selvityksestä. Parveketta toivoo 36 prosenttia ostotoimeksiannon tehneistä asiakkaista.

Toiseksi eniten, 20 prosenttia asiakkaista, etsii saunaa. Esimerkiksi pysäköintipaikkaa kaipaa vain 12 prosenttia.

Pihat, terassit ja hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat Espooseen. Kuvassa Säterinmetsän taloja.

Top 100 -listan suurimpien laskijoiden joukossa on muun muassa sellaisia helsinkiläisiä pientaloalueita kuin Puistola, Tapaninvainio sekä Länsi- ja Itä-Pakila mutta myös esimerkiksi Vantaan Martinlaakso ja Espoon Laaksolahti.

Marina Salenius arvelee, että monilla näistä alueista muuttoliike on tasaantunut. Martinlaakson pudotusta hän kuitenkin ihmettelee.

”Sinne on rakennettu paljon viime aikoina, ja siellä on uusia kortteleita suunnittelussa. Se on ehkä jäänyt Vantaan muiden kasvavien alueiden jalkoihin, vaikka liikenneyhteydet ja palvelut ovat erittäin hyvät.”

Risto Kyhälä selittää kiinnostuksen vähentymistä rakennuskannan remonttitarpeilla.

Omat haasteensa tähän asettaa lainansaanti. Virpi Romu kertoo, että pienillä pari- ja rivitaloyhtiöillä on vaikeuksia saada pankista lainaa peruskorjauksiin jopa Helsingissä, jolloin osakkaiden on otettava henkilökohtaista rahoitusta laajoihin remontteihin.

Kaikkein eniten sijoitustaan eli noin sata askelmaa koko listalla ovat parantaneet Helsingin Hermanninranta (sijoitus nyt 292) ja Kotkavuori (384) sekä Espoon Soukanlahti (333).

Saleniuksen mukaan asuntohakujen laajentuminen Hermanninrantaan on seurausta Kalasataman, Sompasaaren ja Verkkosaaren kiivaasta uudisrakentamisesta.

Noin 80–90 askelmaa sijoituksessaan ovat sen sijaan menettäneet Vantaan Kylmäoja (sijoitus nyt 409) sekä Espoon Niittymäki (469) ja Eestinkallio (419).

Palataan lopuksi vielä Lauttasaareen Helsingin ja Espoon rajalla. Mikä on vetovoiman salaisuus ”onnellisten saareksi” kutsulla asuinalueella?

”Pyöräilyetäisyys keskustasta ja poikkeuksellinen luonne merellisessä ympäristössä”, Kyhälä sanoo.

Hän mainitsee myös monipuolisen arkkitehtuurin ja uskoo, että Lauttasaari pysyy suosikkina hauissa vielä pitkään.