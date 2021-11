Noin 30 000 helsinkiläistä varasi influenssarokotusajan viime viikon aikana. Rokotuksia annetaan 26. marraskuuta asti.

Helsinkiläisten riskiryhmiin kuuluvien sekä heidän lähipiirinsä influenssa­rokotukset alkoivat maanantaina.

Kaupunki rokottaa näihin ryhmiin kuuluvia asukkaita maksutta 26. marraskuuta asti.

”Helsinkiläiset ovat varanneet todella innokkaasti rokotusaikoja kuluneen viikon aikana. Valitettavasti suuri suosio on ruuhkauttanut puhelinajanvarausta ja takaisinsoitossa on viivettä keskimäärin kaksi arkipäivää. Me soitamme kuitenkin kaikille takaisin”, Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo tiedotteessa.

Lukkarisen mukaan rokotusaika kannattaa varata verkossa, ja moni on tehnytkin niin.

Influenssarokotuksen saa vain ajanvarauksella. Ajan voi varata kaupungin verkkosivuilta tai soittamalla numeroon 09 310 46300 arkisin kello kello 8–16.

Influenssa- ja koronarokotteen voi kaupungin mukaan ottaa saman­aikaisesti. Nämä kaksi tautia voi saada myös yhtä aikaa. Samanaikaiset infektiot voivat lisätä vakavan taudin riskiä.

Jotta rokotukset sujuvat, influenssarokotukseen tulee varata aika.

”Influenssarokote antaa suojaa influenssaa, sen vakavia tautimuotoja ja jälkitauteja vastaan. Kuten koronankin kohdalla, influenssarokotuskin kannattaa ottaa suojatakseen itseään ja läheisiään”, Lukkarinen sanoo.

Influenssarokotuksen ja kolmannen koronarokotusannoksen voi saada samalla kertaa, jos koronarokotuksen toisesta annoksesta on kulunut kuusi kuukautta ja kuuluu nyt kolmannen rokotteen saavien henkilöiden ryhmiin.

Silloin riittää, että on varannut ajan pelkkään influenssarokotukseen.

Influenssarokotteen saa samoilta keskitetyiltä rokotuspisteiltä kuin koronarokotteen.

Rokotuspisteet ovat avoinna 1.–26. marraskuuta maanantaista torstaihin kello 8.15–18 ja perjantaina kello 8.15–16. Rokotuspisteet ovat Jätkäsaaressa, Kannelmäessä Malmilla ja Myllypurossa.