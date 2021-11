Mannerheimintiellä oleva liikennevalvontakamera on taltioinut kuluneen vuoden aikana useita vastaavia tilanteita, joissa kuljettaja on kiirehtinyt Naistenklinikalle.

Synnytykset on Helsingissä keskitetty Naistenklinikalle Töölöön. Kuva on vuodelta 2020.

HELSINGISSÄ toimivan poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi maanantaina poikkeuksellisen twiitin.

Pasterstein kertoo päivityksessään muuttaneensa kuljettajan ylinopeussakon pyynnöstä huomautukseksi.

Syykin oli ilmeinen: syyskuun 28. päivä liikenteessä olleella perheellä oli kiire synnyttämään.

”Kuski haki oikaisua liikennevirhemaksuun. Mannerheimintiellä perheellä jälleen kiire synnytykseen. Syntymätodistuksen mukaan lapsi syntyi reilun tunnin kuluttua. Muutin maksun huomautukseksi ja laitoin uudelle kansalaiselle heijastimen tervetuliaislahjaksi”, Pasterstein twiittasi.

Kuinka tyypillistä on, että poliisilta haetaan oikaisua ylinopeussakkoon vastaavissa tilanteissa?

”Tämän liikenneturvallisuuskameran kohdalla niitä on tullut jonkin verran vajaan vuoden aikana. Tolppa otettiin käyttöön tämän vuoden helmikuussa, ja se on sellaisessa paikassa Mannerheimintietä, josta on lyhyt matka Naistenklinikalle”, Pasterstein sanoo.

Tieosuudella on 40 kilometrin nopeusrajoitus.

”Nämä ovat inhimillisiä elämäntilanteita, ja siksi lakiinkin on annettu mahdollisuus harkita maksua uudelleen. Jos perusteet ovat hyvät, kuten tässä, liikennevirhemaksu voidaan muuttaa huomautukseksi”, Pasterstein kertoo.

Virhemaksuun on mahdollista hakea oikaisua 30 vuorokauden sisällä.

Poliisin mukaan tolpan sijainti Mannerheimintie 132:n kohdalla on ihanteellinen liikenteenvalvonnalle, sillä se on yksi taajama-alueen vilkkaimpia kohtia ennen Helsingin ydinkeskustaa.

”Kamera välähtää noin 70 kertaa päivässä, kun se on päällä”, Pasterstein sanoo.

Mannerheimintiellä olevaan kameraan tallentuneet vastaavat tapaukset ovat olleet vähäisiä, alle kymmenen kilometrin ylityksiä nopeusrajoitukseen nähden.

Pasterstein on twiitannut samanlaisista tapauksista aikaisemminkin.

”Edellisen vastaavan oikaisun yhteydessä harmittelin kollegalle, ettei tullut laitettua heijastinta mukaan. Nyt laitoin, se on mukava tervetuliaislahja lapselle”, hän sanoo.