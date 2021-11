HS rakensi reitit valmiiksi: vaunujen kanssa kulkijalle jää vain luonnosta nauttiminen.

Tähän juttuun on kerätty viisi kohdetta, joissa luonnosta pääsee nauttimaan lastenvaunujen kanssa.

Reitit on valittu niin, että mukaan tulee erilaisia kohteita: on merta ja metsää, on tosiluontoa ja kulttuuriympäristöä, on lyhyempiä matkoja ja kunnon hikilenkkejä.

Lenkit voi paahtaa läpi liikunnan ilosta tai retkeillä hitaammin ja tulipaikoilla taukoja pidellen.

1. Storträsk, Sipoonkorpi, 2 km

Storträsk Sipoonkorvessa – eli soinen lampi ja reitti sinne – on helppo luontoelämys pienenkin vauvan tai toisaalta isommankin seurueen kanssa.

Käveltävää tulee kaksi kilometriä. Tulipaikka on katettu, ja vaipanvaihto onnistuu tuulen ja sateen suojassa isossa ulkohuussissa.

Vaikka perille pääsee leveää reittiä, voi silti tuntea olevan luonnossa. Reitin vierustaa ei ole raivattu, joten suuret puut kaartuvat kulkijan ylle ja antavat kokemuksen metsän hämyyn sukeltamisesta.

Ympärillä näkyy kuusia, mäntyjä, koivuja. Maata peittää varvikko tai sammalmatto. Mennessä vasemmalla puiden takana hohtaa pieni suo. Siirtolohkareita pilkottaa puiden lomassa siellä täällä. Välillä metsä on jylhempää, välillä avarampaa, ja paikoin näkyy myös hakkuukantoja.

Reitti kulkee lähes kokonaan kansallispuiston alueella.

Suoreunaisen lammen rannassa riittää lisää ihailtavaa.

Oikealla on lyhytkorsineva, jossa rahkasammal hehkuvine väreineen varastaa show’n etenkin näin loppusyksystä.

Vasemmalla puolestaan heinäreunus hehkuu kultaa ja okraa. Tällä puolen on myös vähän katajaa ja suopursua. Jossain huutelee joutsen.

Lammen ympäri ei pääse vaunujen kanssa. Kierros on kuitenkin vain kilometrin pituinen, joten osa seurueesta ehtii kulkea sen sillä välin, jos osa jää tekemään tulia. Pitkospuut kulkevat niin rannassa, että paikoin saa astella vetten päällä.

Lampeen on istutettu kalaa, joten luonnontilainen se ei ole.

Noin kilometrin matka Storträskin rantaan on vaunulla helppokulkuinen.

Heinärannat hehkuvat lokakuun lopussa.

Tilavaan huussiin mahtuvat myös vaunut.

Myös Storträskin puuvaja on esteetön.

Storträskin lammen kilometrin mittainen kierto onnistuu vain ilman vaunuja. Pitkosten takana näkyy lyhytkorsinevan sammalmattoa.

2. Uutelan polut, Helsinki, 3 km

Uutelassa kulkija saa nauttia metsäluonnosta mutta myös avarista merimaisemista ja kauniista rantakallioista.

Kasvillisuuden puolesta tarjolla on jykeviä kuusia, röpelöpintaisia koivuvanhuksia ja käkkyräisiä rantamäntyjä.

Jos reitin kiertää vastapäivään, pohjoisosassa ympärillä levittäytyy mustikkametsää ja kalliomäntyjä. Kalliot ovat säästäneet aluetta hakkuilta, ja se on oikean metsän näköistä. Täällä voi kuulla tikan tai kyyhkysen kujertelua. Myös hömötiaiset viihtyvät metsässä.

Nuottaniemen ja tulipaikan jälkeen kannattaa pitää silmät auki.

Kalliojyrkänteen tumma kivilaji on Suomessa harvinaista kivilajia, gabroa. Emäksisellä kalliolla kasvaa saniaisia ja kallioimarretta.

Rantaosuuksilla silmiä voi lepuuttaa kallioilla.

Vielä paremmin kallioiden ääreen pääsee, kun kääntyy reitin eteläosassa Niemenapajaan. Kylttiä ei ole, joten kannattaa seurata vähän karttaa. Kallioniemekkeessä meri tulee lähelle. Aika usein rannasta näkee kyhmyjoutsenia.

Samalla voi pitää pienen tauon ja nauttia tulipaikalla eväitä. Omat klapit saa kuljetettua paikalle rattaiden tavarakorissa.

Paluumatka kulkee puutarhapalstojen viertä ja läpi. Palsta-alue on alun perin ollut matalaa merenpohjaa. Meren tuomat ravinteet ovat lannoittaneet maaperää ja tekivät siitä hyvän viljelyspaikan.

Palstojen liepeillä, metsän puolella elelee myös supikoiria ja mäyriä, joiden onkaloita saattaa nähdä maassa. Palstoilta ne löytävät helposti ruokaa.

Uutelassa voi nauttia meriluonnosta. Tämä kuva on Niemenapajasta.

Ravinteikkaassa entisessä merenlahdessa on nyt puutarhapalstoja.

Uutelan kota on vielä suljettu yleisökäytöltä, mutta sen pihassa on bajamaja.

Niemenapajan tulipaikalta voi ihailla merta.

3. Salmen ulkoilualue, Vihti, 11 km

Tämä reitti on suunniteltu heille, jotka haluavat paahtaa vaunujen kanssa pitkän hikilenkin.

Reitillä on mittaa on lähes 11 kilometriä, ja lihaksiaan pääsee käyttelemään mäkisessä maastossa. Hyvien opasteiden ansiosta risteyksiin ei tarvitse jäädä ihmettelemään vaan sykkeet voi pitää tasaisesti koholla.

Toisaalta tulipaikkoja, eväskatoksia, ulkohuusseja, rantatunnelmointia ja upeaa luontoa on tarjolla niin paljon, että reitin voi kulkea myös hitaasti retkeillen.

Salmen ulkoilualue ei ole Nuuksion kansallispuistoa vaan sen pohjoispuolella. Luonto on joka tapauksessa upeaa.

Kuuset ovat niin valtavia, että niitä ihmetellessä meinaa taittaa niskansa. Välillä reitti sukeltaa näyttävien kallioiden väliin ja ulkoilija kulkee kuin Ronja ryövärintyttären maisemissa. Jossain korppi setvii kurkkuaan.

Maiseman näkee uusin silmin, kun kesän vehreys ei ole tiellä. Metsänpohjalla pörhöttävät paksut sammalmatot. Paikoin sammalturkit kiipeävät korkealle ylös kallioita. Eri vihreää hohtavassa sammalikossa erottuu eri sammallajien mosaiikki.

Siellä täällä vaaleana koristeena makaavat vaaleat jäkäläkalliot. Puhtaasta ilmasta kertovat puiden oksilla roikkuvat lupot ja jäkälät. Maassa erottuu mustikanvarpujen lisäksi ainakin sinivuokon, metsämansikan ja käenkaalin lehtiä.

Eläimiä ei loppusyksystä näy, mutta linnut visertävät ja viheltävät. Tikka koputtelee latvoissa.

Tähän on valittu Salmesta punainen reitti, mutta mikään ei estä poikkeamasta siltä välillä rantaan tai vaihtamaan toisille reiteille.

Punaiselta reitiltä voi oikaista keltaista pitkin, jos matka alkaa painaa.

Salmessa riittää mäkiä, kallioita ja korkeuseroja.

Loppusyksyinen metsä nostaa sammalturkin värit esiin.

Jos poikkeaa punaiselta reitiltä Paratiisiin, saa ylimääräisen tulipaikan ja huussimahdollisuuden.

Salmen ulkoilualueen tulipaikoilla on puita tarjolla.

Iso-Parikkaan uimapaikka.

4. Lammassaaren pitkospuut, Helsinki, 2,5 km

Usein ne ovat viimeistään pitkospuut, jotka saavat päättämään: ei tälle reitille rattaiden kanssa. Siksi Lammassaari on niin kiva kohde – näille pitkospuille todellakin mahtuu vaunujen kanssa.

Eikä vain pitkospuille vaan myös lintulavoille. Rattaita ei siis tarvitse jättää alas, jos haluaa nousta ihailemaan maisemia ja siivekkäitä.

Reitti kulkee Vanhankaupunginlahdella, joka on ruovikkoinen merenlahti Vantaanjoen suistossa. Se on Helsingin tärkein lintualue, sillä ympärillä on peltoja ja reunametsiä.

Vaunuille sopiva polku alkaa Pornaistenniemeltä, jossa kuljetaan lehtometsän läpi. Tervalepät ja koivut hallitsevat niemeä, mutta myös suuria vaahteroita, raitoja, pajuja ja pihlajia näkee. Metsä on rehevää, lahopuuta on paljon. Harvasta paikasta Suomessa löytyy vanhoilla lehtipuilla eläviä kääpiä ja orvakoita niin paljon kuin täältä. Pornaistenniemi on myös arvokas matelija- ja sammakkoalue.

Lehdon jälkeen aukeaa laaja ruovikkoranta. Se on syntynyt ja päässyt laajenemaan umpeenkasvun seurauksena, kun maa on kohonnut ja laidunnus vähentynyt. Järviruoko on myös hyötynyt lahteen lasketuista jätevesistä, jotka lannoittavat sitä. Niitto ja laidunnus on aloitettu uudelleen, jotta kahlaajille ja muille lajeille jää avointa rantaniittyä ja vettä.

Pitkospuita pitkin pääsee uppoamaan ruovikon sisään kuin kahisevaan käytävään. Ruo’ot kohoavat pään ylle jopa kolmeen metriin. Korsissa voi kiipeillä myös vaivaishiiriä. Jos katsoo ylöspäin, saattaa hyvällä tuurilla nähdä ruskosuohaukan.

Pitkokset johtavat metsäiseen Lammassaareen. Lepakoita on täällä runsaasti, mutta niitä ei päiväsaikaan näe. Talvella voi nähdä kuusten suojissa huuhkajan. Myös tikkoja on saaressa.

Saaren laidalla voi nousta lintulavalle (tai kiivetä lintutorniinkin). Lahdella näkyy vesilintuja ja kahlaajia. Esimerkiksi harmaahaikaroita on paljon, ja täällä voi nähdä myös Suomen kansallislinnun laulujoutsenen. Vastarannalla näkee usein itäsuomenkarjaa.

Lammassaareen pääsee esteettömiä pitkospuita pitkin.

5. Niskalan puulajipuisto, Helsinki, 6 km

Tällä reitillä on tarjolla luontoa mutta myös kulttuurimaisemaa.

Karttaan on piirretty tarjolle ulkoilun nimissä pidempi kuuden kilometrin vaihtoehto, mutta lopuksi kerrotaan myös lyhyemmät vaihtoehdot puulajipuistoon.

Reitti alkaa Pitkäkosken majalta. Noin 2,5 kilometrin matkalla näkee paitsi metsäluontoa myös peltoja.

Niskalan puulajipuistossa on lohkoja, joille on istutettu puulajeja eri puolilta maailmaa. Lohkoja (kuten Pohjois-Amerikka tai Itä-Aasia) ei kuitenkaan ole merkitty maastoon, joten kannattaa ottaa pohjapiirroksesta vaikka ruutukaappaus ja seurata alueen vaihtumista siitä.

Näin loppusyksystä eniten nähtävää on havualueella.

Ihan polun vieressä on esimerkiksi koreanpihta. Se on kasvatettu Niskalaan siemenestä, joita pohjoismainen arboretumretkikunta keräsi Korean niemimaan eteläkärjessä sijaitsevalta Chejun saarelta.

Sen vieressä on risteytys: lutzinkuusi, joka on perinyt sinertävän sävyn valkokuuselta ja terävät neulaset sitkankuuselta.

Puiden nimikyltit ovat pienellä, joten jos haluaa tutkia puulajeja, kovin vauhdikkaasti alueella ei voi edetä. Hieman ränsistyneessä puulajikirjastossa on kirjaimellisesti kovakantisia opuksia eli eri näytteitä eri puulajeista.

Etenkään myöhäissyksystä puulajipuiston anti itsessään ei vaunujen kanssa kuljettuna ole välttämättä kaikkein antoisin, vaan raikkaan vaunulenkin kokonaisuus syntyy matkasta paikalle.

Pisimmän lenkin saa, kun lähtee puulajipuistoon Pitkäkosken majalta (Kuninkaantammentie 19). Meno-paluu on noin viisi kilometriä, lisäksi päälle tulee puulajipuistossa kiertely.

Toinen vaihtoehto on lähteä liikkeelle Haltialan kotieläintilalta (Laamannintie 17). Matkaa puulajipuistoon kertyy yhteen suuntaan alle kilometri. Mennessä tai palatessa voi syödä tilan ravintolassa.

Kolmas vaihtoehto on pysäköidä suoraan puulajipuiston viereen (Kuninkaantammentien ja Fallintien risteys), jos haluaa lenkkeilyn sijaan tutkia vain eri puulajeja.

Puulajipuisto sijaitsee Kuninkaantien varrella.

Toinen Niskalan puulajipuiston eväspaikoista.