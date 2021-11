Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio sanoo pitävänsä tarjousta tunnustuksena koko Helsingille.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio on nimitetty kahdeksi vuodeksi vierailevaksi tutkijaksi arvostettuun Johns Hopkinsin yliopistoon Yhdysvaltoihin. Laitio hakee kahden vuoden virkavapaata vuoden 2022 alusta.

Helsingin kaupunki tiedotti asiasta tiistaina. Johns Hopkinsin yliopisto Baltimoressa on yksi maailman johtavista yliopistoista erityisesti lääketieteen ja kansanterveyden aloilla. Laitio tulee työskentelemän yliopiston uudessa Bloomberg Center for Public Innovation -keskuksessa. Kyseessä on uusi tutkimus- ja kehityskeskus, joka keskittyy julkisen sektorin innovaatioihin, hallinnon muutokseen ja osallisuuteen.

”Olen hämmentynyt, että tätä tarjottiin”, Laitio sanoo HS:lle.

”Koen, että tämä on samalla tunnustus Helsingille laaja-alaisesti käsitetyn hyvinvoinnin tavoittelemiseksi tehdystä työstä.”

Laitio on ensimmäinen keskukseen kutsuttava fellow.

Laitio on tehnyt pitkän uran Helsingin kaupungin palveluksessa. Hän on toiminut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajana vuodesta 2016 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Laitio työskenteli Helsingin nuorisotoimenjohtajana.

Laitio johti Helsingin osallisuusmallin rakentamista ja toimii puheenjohtajana Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä.