Sisäpuisto Vantaan Backaksen kartanon maille on herättänyt poikkeuksen suurta innostusta, jos kohta kritiikkiäkin.

Muumitalon pienoismalli on Tampereen muumimuseossa Tampere-talossa. Pienoismallin suunnitteluun ovat osallistuneet Tove Janssonin lisäksi Tuulikki Pietilä ja Pentti Eistola.

Muumipeikko on ehkä kaikkein epätodennäköisin sankari Vantaan maisemissa, mutta kärkipoliitikkoja kuunnellessa hän näyttää saaneen harteilleen teräsmiehen viitan.

Vantaan kaupunginhallitus lähetti maanantaina yleisön nähtäville asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa muumisisäpuiston rakentamisen Ylästöntien varteen Pakkalassa.

HOK-Elannon omistamalle Backaksen kartanolle soviteltu muumisisäpuisto ei ole juuri S-marketia suurempi, mutta sen henkinen merkitys on kokoaan isompi.

Vantaalaisten kärkipoliitikkojen puheissa Suomen neljänneksi suurimman kaupungin matkailu on jatkuvaa alisuorittamista.

Vaikka lähes kaikki ulkomaalaiset turistit tulevat maahan Vantaan kautta, he eivät juuri yövy Vantaalla tai etsi elämyksiä Vantaalta. Kaupungista puuttuu niin sanottu brändikohde.

Tämä puute kuvastaa laajempaa tunnettuuden kaipuuta, mikä on ollut havaittavissa jo vuosia.

Päättäjille ei riitä se, että uusia asukkaita muuttaa kaupunkiin ovista ja ikkunoista. Vantaan pitäisi erottua naapureistaan jollain positiivisella ja mielellään myös vinkeällä tavalla.

”Matkailubrändit ovat samalla paikan brändejä”, kirjoittavat tutkijat Arja Lemmetyinen ja Saila Saraniemi kolmen vuoden takaisessa artikkelissaan ”Brändit matkailussa”.

Toisin sanoen matkailuponnisteluissa kaupungit tulevat markkinoineeksi kohteiden lisäksi myös itseään.

Vantaan top 5 matkailukohdetta olivat viime vuonna: Flamingo Spa (250 000), Sipoonkorven kansallispuisto (204 000), Heureka (165 428), Fazerin vierailukeskus (154 000) ja Suomen Ilmailumuseo (26 520).

Sipoonkorpea lukuun ottamatta kaikkien muiden kohteiden kävijämäärät puolittuivat vuoteen 2019 verrattuna. Vierailijat ovat yleensä paikkakuntalaisia tai turisteja lähikunnista.

Tripadvisorin Vantaalaisia nähtävyyksiä koskeva matkailijapalaute on luettavissa muutamissa sadoissa viesteissä, kun esimerkiksi Helsingin kärkikohteista Temppeliaukion kirkko on kerännyt lähes 9 000 kommenttia koronakauden aikana.

Vantaalla on 16 rekisteröityä majoitusliikettä, joissa on yhteensä 2 921 huonetta ja 5 587 vuodetta. Uusia hotelleja on syntynyt lentokentän tuntumaan. Niissä ei juuri yövytä yhtä yötä pitempään.

Jotain tilanteesta kertoo sekin, että Vantaan matkailuponnistelujen eli hienommin sanottuna Visit Vantaan budjetti on tänä vuonna 95 000 euroa. Se kohdistetaan lähinnä internet-markkinointiin kampanjanimellä ”Vantaa on maailma”.