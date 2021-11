Helsingin kaupunki tiedotti tiistaina, että kaupungin tilaisuuksissa tarjotaan jatkossa vain kasvisruokaa ja kalaa.

Helsingin kaupungin uusi linjaus lihattomista tilaisuuksista ei ole ehdoton. Kaupungin ylimpään johtoon kuuluvien viranhaltijoiden tai poliittisen korkeimman johdon eli pormestariston tilaisuuksissa lihaa voi edelleen tarjota.

Linjaus on herättänyt kummastusta poliittisen kentän molemmilla puolilla.

Linjaus on tehty virkamiespäätöksenä. Kaupungin ylin virkamies, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna julkaisi uuden tarjoilulinjauksen 28. lokakuuta. Ensi vuoden alusta kaupungin tilaisuuksien pääsääntö on, että niissä on tarjolla kasvisruokaa ja/tai lähikalaa, Reilun kaupan tuotteita sekä kahvimaitona kauramaitoa.

Sami Sarvilinna, mitkä ovat jatkossa perusteltuja syitä tarjota lihaa tai muuten poiketa päälinjasta?

”Siihen on varattu mahdollisuus, joka ei tarkoita, että lihaa pitäisi tarjota. Ajattelen sen joustomahdollisuutena, että yksittäistapauksissa voi kyseessä olevan johtoon kuuluvan järjestäjän näkökulmasta olla perusteltua poiketa linjasta.”

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna

Lihattomuuslinjaus on Sarvilinnan mukaan valmisteltu kaupungin ympäristötoimessa. Linjauksen sisällöstä on hänen mukaansa keskusteltu, mutta Sarvilinna sanoo, ettei pysty erittelemään, miten poikkeus juuri ylimmän johdon tarjoiluissa on muotoutunut.

”Itse olen lihansyöjä. Tuskin tulen soveltamaan poikkeussäännöstä, mutta asia on kunkin johtoon kuuluvan omassa harkinnassa”, Sarvilinna sanoo.

Uuden tarjoilulinjauksen vaikutuksesta kaupungin rahankäyttöön ei ole tietoa. Koska päätös koskee kaikenlaisia tilaisuuksia, myös tarjoilujen hinta hajautuu niin Sarvilinnan johtamaan kaupunginkansliaan kuin kaupungin kaikille toimialoillekin.

”Ei ole tiedossa, kuinka paljon kaupunki yhteensä käyttää näihin tilaisuuksiin”, Sarvilinna sanoo.

Korona-ajan poikkeustilannetta lukuunottamatta kaupunki järjestää erilaisia tilaisuuksia Sarvilinnan sanoin ”ainakin satoja”.

Omasta kokemuksestaan Sarvilinna sanoo, että ennen korona-aikaa on pysyvänä ongelmana ollut hävikki. Sitä on syntynyt, kun esimerkiksi kansainvälisten konferenssien osallistujat on kutsuttu kaupungin tilaisuuksiin ja sitten vieraita on jäänyt saapumatta paikalle.

”Ja samoin hävikin riski on suuri omissa henkilöstötapahtumissa silloin, kun niissä ei ole ollut ilmoittautumista.”

Nyt tilaisuuksiin pyydetään hävikin karsimiseksi sitovat ilmoitukset. Hävikin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä ei ole koottua tietoa.

Kaupungin lihattomuus on myös poikinut runsaasti reaktioita. Tuoreeltaan esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila nimesi Helsingin päätöksen viherpesuksi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen puolestaan nosti esiin Twitterissä, että päätös on surullinen, jos se koskee myös kotimaista lihaa. Koskee se, sanoo Sarvilinna.

Helsingin kaupungin asiakkuus ei Sarvilinnan mukaan ole lihateollisuudelle niin merkittävä, että se oikeasti vaikuttaisi sen tulokseen. Sitä vastoin Helsingin kaupungin antaman viestin nimenomaan on tarkoitus ohjata vähentämään lihan käyttöä.

”Nyt jää käyttämättä tietty määrä kotimaista lihaa. Toivottavasti päätöksen signaalivaikutus ohjaa muitakin organisaatioita, sillä tässä on taustalla valtuuston linjaus ilmastonmuutoksen torjumisesta”, Sarvilinna sanoo.

Sarvilinna tarkoittaa kaupunginvaltuuston päästövähennyksiin tähtäävää päätöstä helmikuussa 2019. Maito- ja lihatuotteiden käyttöä on päätöksen mukaan määrä vähentää vuoteen 2025 mennessä puoleen.