Patsaille puettiin maskit viime vuoden elokuussa maskisuosituksen myötä.

Lyhdynkantajat-patsasrivistöltä on riisuttu maskit ja laitettu koronarokotteesta kertovat laastarit.

Helsingin päärautatieaseman ovella seisovat ”kivimiehet” eli Emil Vikströmin suunnittelemat Lyhdynkantajat-veistokset ovat saaneet käsivarsiinsa koronarokotteesta kertovat laastarit.

VR haluaa kannustaa matkustajia koronarokotuksen ottamiseen.

”Kivimiesten laastareilla haluamme ottaa kantaa tärkeään aiheeseen ja kannustaa kaikkia ottamaan rokotukset, jotta pääsemme kohti normaalia arkea ja liikkumista. Rokotuskattavuuden edistäminen on meille myös liiketoiminnallisesti tärkeää, sillä iso osa junaliikenteestä rahoitetaan pelkillä lipputuloilla”, sanoo matkustajaliikennejohtaja Topi Simola tiedotteessa.

Patsailla on ollut viime vuoden elokuusta eli maskisuosituksen alusta lähtien kasvomaskit, mutta ne on nyt riisuttu ”rokotuskattavuuden nousun myötä”, kerrotaan VR:n tiedotteessa. Junien maskisuositus on kuitenkin yhä voimassa.

Kivimiesten maskeja on myös korjailtu, kun patsaat kokivat monen maskinkäyttäjän kohtaaman ongelman: maskit valahtivat nenän alle.