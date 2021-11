Säästöt on aidosti peruttu, sanoo toimialajohtaja Järvenkallas.

Kaikki pormestaripuolueet julistivat torstaina Helsingin ensi vuodelle suunnitellun budjetin voittajaksi lapset ja nuoret.

Kasvatukseen ja koulutukseen luvataan ensi vuodelle lasta kohden 550 euroa enemmän kuin viime vuonna.

Tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä Helsinki on antanut vuosi vuodelta suuremman kokonaispotin koulujen ja päiväkotien käyttöön mutta lasta kohti määräraha on oppilasmäärän jatkuvan kasvun vuoksi todellisuudessa pienentynyt.

Tämä tuottavuustavoite on yhä olennainen osa Helsingin budjetointitapaa, vaikka se onkin kasvatuksen ja koulutuksen osalta ensi vuonna tavallista armollisempi.

Samaan aikaan budjettiesityksestä löytyy hämmentävä luku: kokonaisbudjetti on itse asiassa valtuustoryhmien neuvotteluissa hivenen pienentynyt verrattuna syyskuuhun, jolloin asiaa käsiteltiin lautakuntatasolla ja budjetin arveltiin johtavan säästöihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen käyttötalouteen saamat menot ovat nyt 1 336 miljoonaa, kun aiemmin syksyllä luvattiin 1 338 miljoonaa.

Onko säästöt siis oikeastaan peruttu vai ei?

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo, että syytä huoleen ei enää ole.

”Olemme todella tyytyväisiä. Me pystymme nyt aidosti jatkamaan työtä esimerkiksi oppimiserojen tasaamiseksi.”

Käyttötalouden suunnitelluissa menoissa ei näy neuvotteluissa päätettyä koronapandemian tuhojen korjaamiseen varattua pottia, joka on kasvatuksen ja koulutuksen osalta 17 miljoonaa euroa jaettuna kahdelle vuodelle.

Lisäksi kaksi päiväkotien ja koulujen budjettien kannalta olennaista asiaa on syksyn aikana muuttunut. Kouluja ei enää rangaista yhtä suurilla vuokrankorotuksilla kuin aiemmin, kun ne saavat uudet tai remontoidut tilat. Siten suurempi osa potista jää itse opetukseen.

Toiseksi kaupungin ennuste lasten ja nuorten määrästä on hivenen pienentynyt, mikä myös tarkoittaa hieman suurempaa väljyyttä rahankäyttöön.

Lue lisää: Helsingin vaikeassa asemassa oleville työntekijöille viiden miljoonan euron palkankorotuspaketti – Näin Helsinki käyttää ensi vuonna rahaa

Budjettiesitys menee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Näiden jälkeen on kuten tavallista lautakunnassa vaikuttavien poliitikkojen asia päättää, miten rahat jaetaan tarkemmin kullakin toimialalla.

Jotain tarkempaa luvataan jo nyt.

Laajasti ammattilaispulasta kärsivä varhaiskasvatus lienee ainakin mukana listalla, kun kaupunki linjaa tarkemmin, minne palkkaohjelmaan luvattuja viittä miljoonaa euroa ohjataan. Mahdollisten palkankorotusten koosta poliitikot eivät vielä kerro tarkasti.

Yhden konkreettisen keinon puuttua tilanteeseen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kuitenkin lupaa: päiväkoteihin voidaan nyt palkata lisää vakituisia, lapsille tuttuja pitkäaikaisia sijaisia. Heitä on ollut Helsingissä ennenkin, mutta liian vähän.

Koulujen tapauksessa Razmyar sanoo, että rahoitus on nyt turvattu.

”Nyt pystytään todella puuttumaan perusasioihin, kuten pienentämään ryhmäkokoja sekä vahvistamaan oppilashuoltoa.”

Lue lisää: Parikymmentä aikuista ja kymmenkunta lasta osoitti mieltä Helsingin valtuustossa: ”Pelottaa avata päiväkodin ovi, kun ei tiedä, mitä siellä odottaa”

Budjettiesityksessä korostetaan muun muassa laaja-alaista erityisopetusta, tukiopetusta ja pienryhmiä. Opettajien lisäksi mainitaan tärkeinä ryhminä erikseen esimerkiksi kouluvalmentajat ja monikieliset ohjaajat.

Toiselle asteelle luvataan muun ohella lisää aloituspaikkoja lukioihin sekä vahvempaa ohjausta ja tukea opiskeluun.

Budjetissa luvataan myös puuttua entistä vahvemmin oppimiseroihin. Tämänkin tarkempi merkitys jää lautakunnan linjattavaksi, mutta kyse voi olla esimerkiksi siitä, että vaikeimmille alueille maksettavat positiivisen diskriminaation määrärahat kasvavat.

”Tietenkin meidän täytyy tehdä eniten niissä kaupunginosissa, joissa tilanne on vaikein”, Razmyar sanoo.

Budjettiesityksessä on kuten aina euromääräisten tavoitteiden lisäksi hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Uutta on, että niillekin on entistä tarkempia mittareita.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta linjataan, että jokaisella lapsella on oltava vähintään yksi kaveri. Tätä on tarkoitus mitata tammi- ja toukokuussa leikki-ikäisille lapsille tehtävällä Opetushallituksen sosiometrisellä mittarilla. Tavoitteen katsotaan toteutuneen, jos tulos on keväällä parempi kuin talvella.