Helsingin keskustassa sijaitsevan Grönqvistin talon julkisivuremontti sai lokakuussa ensimmäisen palkinnon Helsingin kaupungin järjestämässä katutyömaakilpailussa. Voitto tuli isojen kiinteistötyömaiden sarjassa. Valintaperusteita olivat muun muassa työmaan huomaamattomuus ja käyttäjille koituvien haittojen ennakoiva minimointi.

Pohjoisesplanadin puoleisen julkisivun peittää kankainen näköispeite, johon on painettu mallinnettu kuva remontoitavan Grönqvistin talon julkisivusta. Taidolla naamioitu työmaa ei juurikaan näytä työmaalta. Telineitä ja varastoja on piilotettu lisäksi maalattujen vanerilevyjen sisäpuolelle.

Tämän uusrenessanssia edustavan massiivikivitalon on suunnitellut 1800-luvun loppupuolella arkkitehti Theodor Höijer, ja koristeet on laatinut kuvanveistäjä Karl Magnus von Wright.

"Tässä kohteessa jouduttiin onneksi uusimaan vain muutama kipsikoriste”, Janne Paaso (kuvassa oik.) kertoo. Taustalla Aivar Verk.

Katutyömaapalkinnon saivat julkisivu-urakasta vastannut Etelä-Suomen Julkisivupalvelu -yhtiö ja kiinteistön omistava Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Yksi valintaperusteista oli se, että hyvin järjestetyn fasadin takana on onnistuttu tekemään häiritsevätkin työvaiheet ennakkoon suunnitellen ja asukkaat huomioiden.

”Mitä viihtyisämpänä kaupunkitila pidetään, sitä houkuttelevampia kiinteistötkin ovat”, Ilmarisen projektipäällikkö Teemu Leinonen perustelee kiinteistönomistajan kiinnostusta osallistua kilpailuun ja panostaa työmaahan.

Hän korostaa, että kyse on kiinteistön omistajan, käyttäjien ja urakoitsijan välisestä yhteistyöstä. Työmaan huomaamattomuus on tärkeintä, ja se tarkoittaa myös sujuvuutta sekä haittojen minimointia.

Rikki menneen kipsikoristeen osa on valettu silikonimuottiin.

Kluuvikadun puoleinen julkisivu on saatu jo korjattua, ja eniten töitä on meneillään Pohjoisesplanadin puolella. Julkisivua paikkarapataan ja maalataan sekä ikkunoita kunnostetaan. Fabianinkadun puoleinen julkisivu on uusittu 1990-luvulla, ja se vaatii vähemmän korjauksia.

Kohteen vastaava mestari Janne Paaso kertoo, että julkisivuja pyritään korjaamaan vanhaa kunnioittaen. Vesisade voi esimerkiksi tehdä herkästi koloja ja reikiä kipsikoristeisiin, mutta tässä kohteessa valtaosa korjauksista on pystytty tekemään paikan päällä. Vain muutama kipsikoriste on jouduttu uusimaan.

”Yleisesti toivoisin kiinteistönomistajien ymmärtävän, että julkisivuja pitää huoltaa säännöllisesti.”

Paasokin pitää kilpailua hyvänä asiana, koska se kannustaa alan toimijoita toteuttamaan työmaita, jotka näyttävät hyviltä, ovat siistejä ja rikastuttavat kaupunkikuvaa.

”Jos julkisivutyömaat päätetään tehdä viimeisen päälle niin, että kaikki varastot ja työskentelypisteet ovat ummessa eikä työmaalle pääse kukaan ulkopuolinen, se lisää turvallisuuttakin. Paikat pysyvät helpommin siisteinä, ja telineiden alle muodostuu eräänlainen sateensuoja, jonka alla ihmiset voivat pysähtyä katselemaan liiketilojen näyteikkunoita.”

” ”Olisi hyvä, jos lupia ei tarvitsisi hakea aina uudestaan.” – Vastaava mestari Janne Paaso

Arkkitehti on valinnut väritutkimuksen perusteella julkisivuun värit, ja kaupunginmuseon edustaja on käynyt katselmoimassa värimalleja useaan otteeseen. Samoja sävyjä on käytetty näköispeitteessä, joka on levitetty telineiden ja sääsuojan päälle tiukaksi paketiksi. Lisäksi jalkakäytävän yläpuolella oleva katto on tiivistetty vedenpitäväksi, jottei jalankulkijoiden päälle pääsisi valumaan vettä.

Työnjohtaja Aivar Verkin tehtävänä on varmistaa, etteivät työntekijät pääse levittäytymään työmaalle varatun alueen ulkopuolelle, työmaa pysyy siistinä ja työvaiheet tehdään oikein.

”Tähän asti kaikki on sujunut hyvin, vaikka aina ei ole mahdollista välttää häiriöitä. Niihin pyritään varautumaan hyvissä ajoin yhteistyössä eri osapuolten kanssa”, hän kertoo.

Yhteistyön ja osaamisen merkitystä ei voi Janne Paason mielestä korostaa tällaisessa hankkeessa liikaa. Suurimmat hankaluudet tulevat logistiikan puolelta, koska kohde sijaitsee vilkasliikenteisessä paikassa ja pysäköintipaikat ovat kortilla. Aliurakoitsijoiden kanssa on sen vuoksi sovittu, että töitä tehdään joustavasti.

”Etenkin työmaan aloitus ja lopetus ovat kuormien purkuineen vaativia vaiheita”, hän kertoo.

Haastatteluhetkellä suunnitellaan telinepurkua. Se pitää saada onnistumaan ilman häiriöitä tiukassa aikataulussa muun muassa hotelli Kämpin vuoksi. Yöllä ei voi työskennellä, ja päivälläkin se on vaikeaa, kun telineiden alla kulkee ihmisiä.

”Todennäköisesti telineiden purut tehdään kello 5–9 aamulla, jonka jälkeen ne on vietävä heti pois. Katu pitää pestä puhtaaksi ennen kuin liikkeet aukeavat.”

Hän toivoisi kaupungilta lisää joustoa lupaprosesseihin, jotta työt etenisivät sujuvammin.

”Olisi hyvä, jos lupia ei tarvitsisi hakea aina uudestaan esimerkiksi silloin, jos kuorma olisi helpompi purkaa hieman eri paikassa kuin mihin lupa on alun perin haettu – etenkin jos työ tehdään sellaisena ajankohtana, että siitä ei ole häiriötä kenellekään.”

Julkisivut ja telineiden alapuolinen jalkakäytävä on Grönqvistin talon työmaalla suojattu kosteudelta. Kuvassa Aivar Verk.