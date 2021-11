Yhdysvaltain merivoimat on Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjiin niin tyytyväinen, että niitä rakennetaan koko ajan lisää ja vanhoja aluksia modernisoidaan. Komentaja Patrick Chapmanin mukaan USS Arleigh Burke on iästään huolimatta luokkansa parhaimmassa kunnossa.

USS Arleigh Burke osallistui alkuviikosta Naton yhteisharjoitukseen Itämerellä.

Yhdysvaltain sota-aluksia liikkuu Suomen aluevesillä harvakseltaan, mutta nopeimmat laivabongarit ehtivät vielä vilkaista USS Arleigh Burke -ohjushävittäjää Hernesaaren kärjessä ennen kuin se jatkaa perjantaina matkaansa.

Helsinkiin Arleigh Burke saapui tiistaina. Aluksen sisään ei päästetä yleisöä.

Arleigh Burke osallistui alkuviikosta Itämerellä Naton yhteisharjoituksiin. Niiden johdosta Hernesaaressa piipahtivat myös espanjalainen, portugalilainen ja kanadalainen sota-alus. Harjoituksiin osallistuivat virolaisetkin.

”Ennen tätä harjoittelimme ruotsalaisten kanssa”, kertoo laivan komentaja Patrick Chapman.

Ohjushävittäjäjän asejärjestelmä on kattava. Se pystyy valvomaan kohteita maalla, merellä, meren syvyyksissä ja ilmassa.

Arleigh Burke on luokkansa ensimmäinen, ja se on ennättänyt palvella monilla sota-alueilla vuoden 1991 ensikomennuksensa jälkeen.

Bosnian sodassa Arleigh Burke valvoi lentokieltoa Välimeren suunnasta. Persianlahden sodassa vuonna 2003 sen Tomahawk-ohjuksia suunnattiin Irakin kohteisiin. Äärijärjestö Isisin vastaisiin sotatoimiin Arleigh Burke osallistui Punaisellamerellä.

Yhdysvaltain merivoimilla on Burke-luokan ohjushävittäjiä yhteensä 80, ja niitä valmistetaan edelleen. Komentaja Chapman arvioi, että Arleigh Burken suosion salaisuus on sen monipuolisuudessa.

Aluksen asejärjestelmillä voidaan valvoa kohteita maalla, merellä, syvyyksissä ja ilmassa. Aegis-nimistä tutka- ja ohjaus­järjestelmää olivat aikoinaan luomassa parhaat voimat, Chapman sanoo.

Komentosillalla on sininen tuoli, joka on amiraali Arleigh Burken tuoli hänen vanhalla aluksellaan. Se siirrettiin hänen nimeään kantavan aluksen komentosillalle. Selkämyksessä on viisi tähteä.

Arleigh Burke -hävittäjäluokka ja sen ensimmäinen alus ovat saaneet nimensä toisessa maailmansodassa Tyynenmeren taisteluissa ja myöhemmin Korean sodassa ansioituneelta amiraali Arleigh Burkelta.

Burke palveli Yhdysvaltain merivoimien päällikkönä aina 1960-luvulle saakka. Hän ennätti osallistua nimikkoluokkansa ensimmäisen ohjushävittäjän ensimmäisen komennuksen lähtöseremonioihin.

Burken henki näkyy aluksella monin tavoin. Sen vaakunassa on koivunlehvä viittauksena Burken ruotsalaisen isoisän alkuperäiseen sukunimeen Björkgreniin. Aluksen motto on ”Fierce and feared” (hurja ja pelätty), mutta sen lentäväksi lauseeksi on jäänyt Burken lausahdus: ”Tämä alus on rakennettu taistelemaan. Teidän on tiedettävä, miten se tehdään.”

Merivoimien perinteisiin kuuluu laivakellon käyttäminen kastemaljana. Myös komentaja Patrick Chapmanin neljästä lapsesta kaksi on kastettu Arleigh Burkella, ja heidän nimensä on kaiverrettu kellon sisään.

Burken lempinimi ”31 solmua” viittaa hänen tapaansa ottaa laivan koneesta irti kaikki mahdollinen. Kun Burken laivue linkutti haljenneen boilerin takia Tyynellämerellä vain 31 solmun nopeudella eli runsaat 57 kilometriä tunnissa, hän sai lempinimen juuri tämän poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi.

Merivoimien tapaan komentaja Chapman ei kommentoi Naton harjoituksia tai kohtaamisia vieraan vallan sota-alusten kanssa. Hän ei myöskään paljasta, mikä on USS Arleigh Burken nykyinen huippunopeus.

”Sen voin sanoa, että se on enemmän kuin 30 solmua.”