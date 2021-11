Helsinki onnistui syksyllä saamaan lähes kaikki kevään ysiluokkalaiset takaisin koulun penkille, mutta keskeyttämisistä myöhemmin on vielä liian aikaista sanoa.

Helsinkiläisten lukioiden ja ammattioppilaitosten opettajat kokevat, että työmäärä on kasvanut tänä syksynä, kun oppivelvollisuus on laajentunut.

Näin kertoo tuore kaupungin väliraportti toiselta asteelta.

Haluamme tietää lisää sekä Helsingistä että muualta pääkaupunkiseudulta. Miten arki on muuttunut oppilaitoksissa? Entä tavoitetaanko ne nuoret, joilla on suurin riski pudota koulutuksesta kokonaan pois?

Helsingin raportin mukaan vastaus on kyllä, mutta ei aivan kaikkia.

Kun yhteishaun tulokset kesällä valmistuivat, peruskoulujen opintojen ohjaajat alkoivat tavoitella niitä nuoria, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa. Kesällä tätä työtä teki myös etsivä nuorisotyö.

Moni löysikin itselleen sopivan opiskelupaikan. Elokuun lopussa vielä paikkaa vailla olevat siirtyivät kaupungin vastuulle ja tarkemmin sanottuna Ohjaamojen huoleksi.

Syyskuun puolivälissä Helsingissä vielä 0,9 prosenttia viime kevään yhdeksäsluokkalaisista eli 51 nuorta oli ilman opiskelupaikkaa.

Peruskouluihin on lisätty syksyllä määräaikaisia opintojen ohjaajia. Toisella asteella taas Helsingissä periaatteena on, että koko koulu ohjaa. Koulun henkilökunnan pitäisi siis tuntea opiskelija niin hyvin, että hän voisi esimerkiksi saada tarpeidensa mukaista tukea opiskeluunsa ennen kuin poissaoloja alkaa kertyä suuria määriä.

Oppivelvollinen voi erota itse vain, jos hänellä on jo opiskelupaikka muualta. Keskeyttämisistä tästä huolimatta on vielä niukasti tietoa.

Raportissa listataan kuitenkin useita asioita, joissa olisi vielä korjattavaa. Esimerkiksi vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ei ole tarpeeksi opiskelupaikkoja tarjolla. Ruotsinkieliseltä puolelta varsinkin puuttuu opinto-ohjaajia. Oppivelvollisuuden valvomiseen kehitetyssä Valpas-järjestelmässä on vielä kaikenlaisia puutteita.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole aiheuttanut ryntäystä Helsingin oppilaitoksiin muista kunnista. Maksuttomuuden kustannukset kaupunki arvioi etukäteen paljon suuremmiksi kuin valtio aiemmin, mutta tästä ei vielä ole tarkempia tietoja.

Väliraportista selviää sen sijaan, että opettajat ja oppilaitosten johto ja muu henkilökunta kokevat, että työmäärä on kasvanut.

Ammatillisessa koulutuksessa on jouduttu setvimään tietokoneongelmia, lukioissa sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa. Työaikaa on palanut yllättävän paljon hankintoihin, huoltoon, erilaisiin kirjauksiin ja palautuksiin. Lisää sähläystä on varsinkin ammatillisessa koulutuksessa aiheuttanut se, että samassa ryhmässä on tyypillisesti eri ikäisiä opiskelijoita. Osalla siis on oikeus maksuttomaan opiskeluun, osalla ei.

Haluamme kuulla lisää. HS kokoaa juttua varten tietoja siitä, millaista pääkaupunkisedun lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa nykyisin on.

Toivomme vastauksia opiskelijoilta ja opettajilta, mutta myös muulta henkilökunnalta ja vanhemmilta.

Voit vastata alla olevaan verkkokyselyyn tai lähettää sähköpostia osoitteeseen maija.aalto@hs.fi. Vastausaikaa on maanantaihin 15.11. saakka.

Huomaathan, että HS ei julkaise jutuissaan sitaatteja sellaisilta vastaajilta, joiden oikea nimi ja yhteystiedot eivät ole toimituksen tiedossa.