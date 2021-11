Kirkkonummella ristiriitojen ratkominen meni nyrkkitappeluksi.

Kuntavaaleista on kulunut runsaat neljä kuukautta, ja vaalimenestyjä perussuomalaisten sisäiset ristiriidat ovat alkaneet tulla näkyviin eri kunnissa.

Kärjekkäin tilanne on Kirkkonummella, jossa kunnanvaltuutettu Jukka Ylikoski sekä kaksi varavaltuutettua Alexander Polkko ja Mikko Elfving on eronnut puolueesta. Kolmikko on perustamassa omaa Kirnu-ryhmäänsä valtuustoon.

Perussuomalaisten huonoista väleistä Kirkkonummella on ollut viitteitä jo ennen vaaleja, mutta valtuusto­seminaarissa lokakuun alussa ristiriitoja oli ratkottu nyrkkitappelussa.

Piia Aallonharja

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Uudenmaan piirin piirisihteeri Piia Aallonharja vahvistaa, että tappelussa oli kolme henkilöä, ja mukana oli myös puolueesta sittemmin eronnut ihminen. Poliisipartiota ei tarvittua kutsua paikalle Vantaan Clarion-hotelliin nujakan takia.

”Tämä tappelu on jälkikäteen selvitetty puolueen sääntöjen mukaisesti, rangaistuksia on jaettu ja osalliset ovat lyöneet kättä päälle. Rangaistuksena on ollut varoituksia ja määräaikainen erottaminen.”

Kirkkonummen paikallisyhdistyksellä on lauantaina ylimääräinen yleiskokous, jossa yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja eronneen Polkon tilalle ja täydennetään hallitusta. Ylikoski oli hallituksen varapuheenjohtaja.

Kirkkonummen tekee mielenkiintoiseksi se, että puolueen puheenjohtaja Riikka Purra istuu kunnanvaltuustossa. Hän on pysytellyt erossa paikallisista kiistoista, kertoi Polko Ilta-Sanomille. Myös Aallonharjan mukaan puheenjohtaja on pysytellyt erossa kiistoista.

Monissa kunnissa paikallis­yhdistysten ristiriidat ovat kärjistyneet pettymyksistä, kun vaalien jälkeen ei olekaan herunut luottamus­paikkoja lautakunnissa tai muissa elimissä.

”Kirkkonummella tyytymättömyyttä tuskin on, koska eronneilla on yhteensä kymmenen luottamusmies­paikkaa ja he aikovat pitää niistä kiinni”, Aallonharja sanoo.

Sivujuonteena perussuomalaisten kiistoissa kulkee puolueesta erotetun kansanedustaja Ano Turtiaisen uuden puolueen yhdistystoiminta. Turtiaisen Valta kuuluu kansalle (VKK) merkittiin puolueeksi syyskuussa.

VKK:n paikallisyhdistyksiä on jo perustettu Helsinkiin, Espooseen, Lappeenrantaan, Keminmaalle ja Kuopioon. Puolue­toimiston mukaan paikallisyhdistyksiä ollaan juuri perustamassa yhdeksälle paikka­kunnalle, muiden muassa Vantaalle ja Nurmijärvelle.

Simo Grönroos perussuomalaisten puoluekokouksessa Seinäjoella elokuussa.

Espoossa paikallisyhdistyksen perustajaksi ilmoittautui viestipalvelu Twitterissä Helena Michiko Tanaka, joka vielä elokuun puolue­kokouksessa Seinäjoella oli ehdolla perussuomalaisten puoluesihteeriksi.

Espoolaisvaltuutettu ja perussuomalaisten entinen puoluesihteeri Simo Grönroos ei usko, että nykyisestä valtuusto­ryhmästä olisi irtaantumassa väkeä VKK:hon.

”Tilanne on rauhoittunut sitten kevään jälkeen.”

Keväällä perussuomalaisten puoluehallitus erotti Espoon koko johtokolmikon puolueesta muun muassa ehdokasasettelun epäselvyyden vuoksi.

Erotetuista entinen varapuheenjohtaja Cia Grönberg on valittu VKK:n Espoon puheen­johtajaksi, Helena Tanaka sihteeriksi ja perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Markku Hanhineva varapuheenjohtajaksi.

Niilo Kärki

Vantaalla uutinen VKK:n paikallisyhdistyksen perustamisesta ei ole kantautunut valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärjen (ps) korviin.

Niilo Kärkeä ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajaa Kai-Ari Lundellia on moitittu sosiaalisessa mediassa pitkin syksyä omavaltaisista otteista muun muassa luottamus­paikkojen jaon yhteydessä.

”Ne paikat menivät puolueen suositusten mukaisesti äänimäärien ja osaamisen perusteella.”

Myös valtuustoryhmän lokakuisen risteilyn maksu­järjestelyt ovat herättäneet närää paikallisyhdistyksen ja valtuustoryhmän välillä.

Jäsenistöltä on kerätty tukea yhdistyksen nykyisen varapuheenjohtajan Peter Lammenrannan nostamiseksi puheen­johtajaksi Tomi Salinin sijasta. HS ei tavoittanut Salinia haastattelua varten.

Kärjen mielestä on vain reilua, että ennen syyskokousta jäsenet tietävät kandidaatin puheen­johtajaksi.

”Meillä olisi valtuustossa niin isoja asioita, joihin pitäisi puuttua. Uusien valtuutettujen kanssa pitäisi olla aikaa ryhmäytyä ja keskittyä esimerkiksi budjettiasioihin”, Kärki sanoo.

Oma episodinsa oli tuoreen vantaalais­valtuutetun Milad "Slim Mill" Dehghanin erottaminen puolueesta. Puoluehallitus erotti alatyylisen ja puoluejohtoa mätkineen Leveli-podcastin juontajat Dehghanin ja Nico Giansantin elokuun lopulla.

Giansanti oli perussuomalaisten varavaltuutettu, mutta nyt hänet on valittu VKK:n puheenjohtajaksi Helsingissä.