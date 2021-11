Bloggaaja Natalia Salmelan vessasta kuuluu tajunnan räjäyttävä ääni. Kaakelit saavat kyytiä, kun Salmelan isä piikkaa pintoja auki.

Viereisessä keittiössä katosta repsottaa johtoja, ja olohuoneessa parkettia peittää pölykerros. Salmela silittää lattiaa varovasti harjalla.

”Tämä on aito arvoparketti 70-luvulta”, hän sanoo.

”Ei missään tapauksessa lähdetä sitä muuttamaan. Surettaa, että tässäkin talossa on 90-luvulla tehty remontti, jossa 70-luvun henkeä on tuhottu. Me yritämme kaivaa sitä takaisin niin paljon kuin mahdollista.”

Sinapinkeltaisen, oliivinvihreän ja ruskean värinen vuosikymmen on jälleen alkanut kiinnostaa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla.

Tuon ajan asuntoja ovat hankkineet Salmelan lisäksi muutkin tunnetut bloggaajat, esimerkiksi Hanna Gullichsen ja Stella Harasek, jotka ovat esitelleet remonttikuvia sosiaalisessa mediassa.

Salmelan talo on tyypillinen esimerkki 70-luvulta: tiiliverhoiltu kuutio tummalla puupaneloinnilla. Talo on rakennettu vuonna 1971.

Pääkaupunkiseudun noin 102 000 asuinrakennuksesta 70-lukulaisia on vajaat 10 600 eli runsaat 10 prosenttia. Eniten vuosikymmenen asuinrakennuksia on Espoossa (3 830), sitten Helsingissä (3 612) ja Vantaalla (3 128).

Pitkään näiden talojen ympärillä leijui huono maine. Aikakaudelle tyypillisten tasakattojen, matalien perustusten ja valesokkeleiden kaltaiset rakenteet ovat myöhemmin osoittautuneet riskialttiiksi vaurioille.

”Niissä on todella usein ongelmia. On ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että vaurioita löytyy”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Juva Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksesta.

Salmelaa huono maine tai puhe riskirakenteiden vaaroista ei hirvittänyt, vaikka moni niistä varoitteli.

”Itse en ole koskaan tajunnut kiinnittää niihin erityisemmin huomiota, koska minkä tahansa vuosikymmenen rakentamisessa on omat riskirakenteensa”, Salmela sanoo.

” ”On ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että vaurioita löytyy.” – Mikko Juva

Ei hän kuitenkaan sokkona asuntoa miehensä kanssa ostanut. He teetättivät kattavan kuntotarkastuksen, ja nyt uusiksi menevät muun muassa putket, sähköt, ilmanvaihto ja eristykset.

Remontin budjetti on noin 150 000 euroa. Sosiaalisessa mediassa suosittu Salmela sanoo ostaneensa remonttitarvikkeet omalla rahallaan.

Tulevaisuudessa hän saattaa tehdä kaupallisia yhteistöitä yritysten kanssa esimerkiksi sisustuksen osalta.

Kuntotarkastusta ja tarvittaessa syvällisempää kuntotutkimusta suosittelee myös Juva.

Ennen kaupantekoa pitäisi riskirakenteet tarkistaa huolellisesti ja arvioida mahdollisten vaurioiden vaikutus hintaan.

Juvan mukaan asuntokauppoja tehdään liian usein puutteellisilla tiedoilla. Kun ikävä yllätys tulee vastaan kaupanteon jälkeen, ostaja pettyy ja lähtee hakemaan rahojaan takaisin oikeusteitse.

Toisaalta edes huolellinen selvittäminen ei takaa täyttä turvaa, eikä riitely tuomioistuimessa tiedä varmaa hinnanalennusta.

”Siksi varautuminen on tärkeää, ja etukäteen pitäisi sopia kustannusjaot. Silloin ei tarvitse riidellä oikeudessa. Oikeusjutuista tulee ihan pöyristyttäviä kustannuksia”, Juva sanoo.

Hän kertoo esimerkin: ”Juuri meillä käytiin läpi yksi hovioikeuden ratkaisu: hävinnyt osapuoli maksoi oikeudenkäyntikuluja yli 400 000 euroa.”

Natalia Salmela aikoo tuhota asunnon 1990-luvun tyylin ja kaivaa pinnan alta alkuperäisen 1970-luvun hengen.

Juva suosittelee, että myyjä ja ostaja kirjaisivat riskit mahdollisimman tarkasti kauppakirjaan ja sopisivat, miten he toimivat, jos vaurioita ilmenee.

Hänestä olisi reilua, että osapuolet maksaisivat kaupan jälkeen esiin tulleet vauriot puoliksi, jos ostaja on halunnut teettää rakennetutkimukset eikä niiden perusteella ongelmia pitäisi olla.

”Jos taas ostajalla ei ole kiinnostusta selvittää riskirakenteita ennen kaupantekoa, silloin kannattaa kauppakirjaan kirjata, että jokainen rakenne myydään ostajalle korjattavaksi ja ostaja ottaa vastuun itselleen.”

” ”On ollut aito syy, miksi 70-lukua on karsastettu. Siksi hintakehitys on jäänyt jälkeen.” – Risto Kyhälä

Apuna neuvotteluissa voi käyttää puolueetonta rakennusteknistä asiantuntijaa, joka pystyy kertomaan, millaisia taloudellisia riskejä asuntokauppaan liittyy ja mitä korjaustyöt käytännössä tarkoittavat.

Esimerkiksi maanvaraiset laatat ja valesokkelirakenne ovat herkkiä maaperän kosteudelle, joka pääsee helposti imeytymään rakenteisiin. Niiden korjaaminen on työlästä ja kallista.

”Kosteusvaurioissa voi olla tilanne, että koko lattia pitää purkaa ja vaihtaa sora sen alta. Jos peruskorjaukset on jätetty tekemättä, taloon pitää investoida sata tonnia melkein heti. Jos vaurioita on paljon, voi mennä toinen sata tonnia”, Juva sanoo.

Monesti tällaisessa tapauksessa korjaukset eivät ole enää taloudellisesti järkeviä.

”Kun talon markkina-arvo on pienempi kuin remontin panostus, rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa eikä remonttia välttämättä saa teetettyä.”

Isot ikkunat ovat ominaisia 1970-luvun taloille. Kuvassa näkyy olohuone ja tuleva keittiö.

Mistä muutos kiinnostuksessa 1970-luvun taloja kohtaan sitten kertoo?

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä ei tunnista buumia, mutta ilmiön hän kyllä näkee ja arvaa syynkin sen taustalla. Se on hinta.

”On ollut aito syy, miksi 70-lukua on karsastettu. Siksi hintakehitys on jäänyt jälkeen. Niitä myydään edullisesti, ja niitä ostavat ihmiset, jotka pystyvät itse tekemään jonkin verran. Mutta pitää todella tietää, mitä ostaa.”

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo, että riskirakenteet mietityttävät pientalojen ostajia edelleen paljon.

”Laajasti remontoidut 70-luvun talot menevät kaupaksi nopealla tahdilla. Mikäli suuria remontteja ei ole tehty, myyntiajat tuntuvat venyvän. Edes kohtuullinen hintapyyntö ei houkuttele, jos kohde vaatii paljon remonttia.”

Kiinteistönvälittäjien mukaan aikakauden asunnoissa ostajia viehättävät toimivat pohja- ja suunnitteluratkaisut. Tällaisia ovat esimerkiksi isot ikkunat, väljät keittiö- ja oleskelutilat, suojaisat atriumpihat ja asumista helpottava yksitasoisuus.

” ”Haluan, että sisustus kunnioittaa talon historiaa.” –Natalia Salmela

Moniin näistä Salmelakin ihastui parinsadan neliön paritaloasunnossaan.

”Kunnollinen takapiha on luksusta. Se oli arkkitehtuurin lisäksi tärkein juttu, miksi halusimme ostaa tämän. Tämän kokoista tonttia ei enää saa uusilta alueilta. Tai saa, jos maksaa miljoonan.”

Salmelaan teki vaikutuksen myös puutarhan runsas kasvillisuus, jota aiemmat omistajat ovat parinkymmenen vuoden aikana hoitaneet. Pihalla kukkivat keväisin kirsikkapuu ja alppiruusu. Kesällä saa kerätä naposteltavaa marjapensaista.

”Ihanat asiat, joita pihalle yleensä toivotaan, ovat täällä jo valmiina.”

Kesä tuntuu vielä kaukaiselta, kun talvi on vasta edessä, mutta viimeistään hanamin aikaan Marjaniemen pihaan saapuu puupellettigrilli.

”Se oli ensimmäinen hankinta. Heti kun saimme nimet kauppakirjoihin, tilasin grillin”, sanoo ruoanlaittoa harrastava Salmela.

Ysärilaattojen alta löytyi alkuperäistä koboltinsinistä laattaa.

Sisällä asunnossa piikkaus taukoaa hetkeksi, ja Salmela esittelee koboltinsinisiä laattoja, jotka hän löytyisi kaivaustöiden yhteydessä 1990-luvun laattojen alta. Nyt hän miettii, tuleeko pintoihin vihreää, terrakottaa vaiko sittenkin sinistä.

Yksi asia on kuitenkin varma: ruotsinlaivasta muistuttavat allasosaston marmorit kompassikuvioineen saavat lähteä.

”Joku on käyttänyt valtavasti rahaa tämän remontoimiseen, ja me käytämme valtavasti rahaa tämän tuhoamiseen”, Salmela sanoo.

”Haluan, että sisustus kunnioittaa talon historiaa.”