Helsingin kaupungin mukaan kala- ja kasvisruoan kysyntä on ollut suurta jo useita vuosia.

Helsinki ilmoitti marraskuun alussa lopettavansa lihan tarjoilun kaupungin tilaisuuksissa. Samalla kahvimaito vaihtuu kauramaidoksi. Lähellä pyydettyä kalaa kaupunki tarjoilee vastakin.

Muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta alkaen.

Uutinen synnytti vilkkaan keskustelun. Esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi päätöstä tuoreeltaan viherpesuksi Maaseudun tulevaisuudessa.

Eräs HS:n lukija kirjoitti mielipide­kirjoituksessaan (HS 9.11.), että uusi linjaus syrjii kala-allergikkoja.

Kaupunginvaltuutettu Matias Pajula (kok) puolestaan totesi omassa mielipide­kirjoituksessaan (HS 4.11.), että Helsinki voisi lopettaa veronmaksajien maksaman ruokatarjoilun tilaisuuksissaan kokonaan.

Helsingin kaupungintalon ravintola­palveluista vastaava ravintolatoimenpäällikkö Jani Piirainen Palmiasta sanoo olevansa yllättynyt uuden tarjoilulinjauksen synnyttämästä keskustelusta. Palmian omistaa Helsingin kaupunki.

”Helsingin kaupungintalon tilaustarjoiluissa on ollut jo useita vuosia toiveena kala- ja kasvispitoiset menut ja lihaa on tarjoiltu harvemmin”, Piirainen perustelee.

Kuinka suuri muutos siis käytännössä on?

Piiraisen mukaan mitään tilastoitua prosenttiosuutta lihatuotteiden käytön määrästä kaupungin tilaisuuksissa nykyisin ei ole.

”Mutta osuus on hyvin pieni. Jos viikossa on useita tilaisuuksia, voi olla, että kaikissa on kala- ja kasvispainotteisia menuja. Lihaa ei mene välttämättä edes joka viikko.”

Samaa sanoo Helsingin kaupunginkanslian tapahtumapäällikkö Leena Komonen.

”Lihaa on tarjottu suhteessa paljon vähemmän kuin kalaa ja kasviksia. Ja silloin kun lihaa on tarjottu, se on ollut joko luomua, lähellä tuotettua tai vastuullisesti tuotettua, esimerkiksi siipikarjaa.”

HS pyysi Palmialta tiedot kaikista ruoista, joita kaupungintalolla järjestetyissä tilaisuuksissa on tarjoiltu lokakuun viimeisellä ja marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Viikolla 43 kasvisruokia oli viisi ja liharuokia yksi (kananpoikasalaatti). Viikolla 44 kasviruokia oli viisi, kalaruokia kolme ja liharuokia kaksi (savulammasta ja ylikypsää karitsanniskaa).

Kasvisvaihtoehtoja on siis ollut selvästi kalaa ja lihaa enemmän, mutta kalaa ja lihaa on ollut tarjolla yhteen laskettuna yhtä paljon.

Tarjoilulinjausta on valmisteltu Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla. Helsingin ilmastotiimin päällikkö Johanna af Hällström sanoo, että linjauksen tavoitteena on vähentää kaupungin tilaisuuksien tarjoiluista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Linjauksen myötä tilaisuuksissa luovutaan paitsi lihan ja kahvimaidon tarjoamisesta myös kertakäyttöisten astioiden ja aterimien käytöstä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti jo helmikuussa 2019, että maito- ja liha­tuotteiden käyttö kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä. Kaupungin on tarkoitus olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035.

Af Hällströmin mukaan kaupunki ei ole kuitenkaan tehnyt laskelmia päästövähennys­potentiaalista uuden tarjoilulinjauksen perusteeksi. Päästövähennyspotentiaalilla tarkoitetaan esimerkiksi tietyn teon, tuotteen tai palvelun ilmastohyötyjä.

” ”Totesimme, että liha ja kahvimaito ovat ympäristö­vaikutuksiltaan ja käyttömääriltään tarjoiluissamme merkittävimmät.”

Uudesta tarjoilulinjauksesta on myös mahdollista poiketa pormestari­kunnan tai kaupungin ylimmän johdon järjestämissä korkean tason vierailuissa tai vastaavissa tilaisuuksissa perustelluista syistä.

Mikä on perusteltu syy?

Tähän ei Af Hällström ota selvää kantaa.

”Tilaisuuden luonne on tärkein kriteeri, mutta se ei tarkoita automaattista poikkeamaa linjauksesta, vaan tilaisuuden luonne on perustelu poikkeamalle”, hän sanoo.

Leena Komonen kertoo, että tällä hetkellä esimerkiksi päivällis­tilaisuuksissa on nähty perusteltuna tarjota lihaa, jos niihin osallistuu vieraita, jotka ovat jossain muualla syöneet edellisellä aterialla vaikka kalaa.

Piiraisen mukaan lihan kaupunki aikoo korvata hyödyntämällä monipuolisesti kalaa ja kasvispohjaisia ruokia. Esimerkiksi suositun kuhan ja siian ohella käytössä on vähemmän arvostettuja kalalajeja, kuten haukea.

”Siitä syntyy herkullinen haukiwallenberg, joka on noussut yhdeksi suosikiksi. Olemme laajentaneet reseptiikkaa ja tuotevalikoimaa.”

Lihan korvaavina kasvisvaihtoehtoina Piirainen mainitsee sienistä tai härkäpavusta valmistetut pihvit.

Haukiwallenbergin valmistukseen käytetään perinteisesti kermaa. Millä ruokien maito­tuotteet korvataan?

Ei millään, af Hällström sanoo.

Kaupungin linjaus ei nimittäin koske ruoanlaittoa. Jos jokin ruokalaji sisältää voita, kermaa tai maitoa, niitä saa käyttää. Samoin kananmunien käyttö on sallittua.

”Totesimme, että liha ja kahvimaito ovat ympäristövaikutuksiltaan ja käyttömääriltään tarjoiluissamme merkittävimmät. Sen vuoksi ei lähdetty linjaamaan enää tarkemmin maitotuotteiden käyttämisestä.”

Af Hällström painottaa, että kaupunki järjestää paljon erilaisia tilaisuuksia eikä kaikissa niistä ole tarjoilua. Osassa on pelkkä kahvi- ja teetarjoilu.

Esimerkkejä kaupungintalolla tarjoiltavista lihattomista menuista

Buffetmenu

Kasvissalaattia syksyn sadosta ja paahdettua kurpitsaa omenaviinietikka-rypsiöljy­kastikkeella

Juurevaa vegaanista salaattia, Malmgårdin kartanon luomuohralla ja tammisaarelaisella savustetulla luomutofulla

Leppäsavustettuja pikkuahvenia tilli-sinappikastikkeella

Kaupungintalon suppilovahveropiirasta ja rautayrtti-versosalaattia

Levain-porkkanasämpylöitä, saaristolaisleipää luomusiirapilla ja juuriselleri-rosmariini­levitettä

Pöytiin tarjoiltava menu

Blinejä, tattisalaattia, punasipulia ja pikkelöityä avomaankurkkua

Haukiwallenberg, piparjuurikastiketta ja juures-perunakakkua

Kotimaisista omenoista paahtovanukasta ja paahdettua valkosuklaata

Reilun kaupan luomukahvia ja teetä