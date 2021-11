Vantaalaisessa ravintolassa ammuttiin käsiaseella – Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön

Poliisin mukaan tilanteessa ei syntynyt henkilövahinkoja.

Poliisi selvittää ampumistapausta, joka tapahtui Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevassa ravintolassa perjantaina ennen puoltayötä.

Ravintolassa ammuttiin yksi laukaus käsiaseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön mutta on muuten vaitonainen tapauksen yksityiskohdista.

”Tutkimme parhaillaan, mitä siellä on tapahtunut”, sanoo päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Lylykangas Itä-Uudenmaan poliisista.

Hänen mukaansa tapahtumien kulku ja ampujan tarkoitusperä ovat vielä osin selvittämättä.

”Aina se on vaarallinen tilanne, kun ampuma-aseella ammutaan tilassa, jossa on muita ihmisiä. Siksi tämä on kirjattu meillä rikosnimikkeillä ampuma-aserikos, laiton uhkaus ja vaaran aiheuttaminen.”

Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.