Puoluesihteeri Luukkanen perussuomalaisten sisäisistä ongelmista Helsingin seudulla: ”Tämä on ihan normaalia”

Perussuomalaisten johdon mukaan ristiriidat johtuvat puolueen voimakkaasta kasvusta.

Nyrkkitappelu, puolueesta erottamisia ja eroamisia, luottamuspaikkojen jaon arvostelua.

HS kertoi perjantaina perussuomalaisten moninaisista ongelmista Helsingin seudulla.

Viimeksi lokakuussa Kirkkonummella perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Jukka Ylikoski ja varavaltuutetut Alexander Polkko ja Mikko Elfving erosivat puolueesta.

Polkko toimi Kirkkonummella perussuomalaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtajana.

Aiemmin valtuustoseminaarissa perussuomalaiset olivat ratkoneet ristiriitoja nyrkkitappelussa. HS:lle vahvistetun tiedon mukaan tapahtuma sai alkunsa päällekarkauksesta.

Elokuussa perussuomalaisten puoluehallitus erotti Vantaan kaupunginvaltuutetun Milad Dehghanin ja Helsingin varavaltuutetun Nico Giansantin.

He juontavat Leveli-nimistä podcastia, jossa on käsitelty perussuomalaisten puoluejohdon toimintaa kriittisesti ja alatyylisesti.

Vantaalla perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajaa Niilo Kärkeä ja varapuheenjohtajaa Kai-Ari Lundellia on arvosteltu sosiaalisessa mediassa omavaltaisista otteista muun muassa luottamuspaikkojen jaossa.

Keväällä perussuomalaisten puoluehallitus erotti Espoon johtokolmikon muun muassa ehdokasasettelun epäselvyyden vuoksi.

Helmikuussa perussuomalaiset erotti kansanedustaja Ano Turtiaisen.

” ”Jos Kaipolassa kaatuu maitopurkki, puoluejohto ei ryntää sinne selvittämään tätä tapausta.”

Mistä ongelmat johtuvat? HS kysyi asiaa perussuomalaisten johdolta.

Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra ei ota kantaa ongelmiin. Hän viestittää HS:lle, että puolueen jäsenasioita kommentoi puoluesihteeri Arto Luukkanen.

”Arvoisa toimittaja näkee tässä säännönmukaisuuden, mutta minä en näe. Eivät nämä liity toisiinsa”, Luukkanen sanoo.

”Meillä on nuori puolue, ja se kasvaa hyvin dynaamisesti. Tällaisia tilanteita tulee, ja niitä sitten perusjärjestöt hoitavat omalla tavallaan.”

Luukkasen mukaan on väärä johtopäätös, että perussuomalaisten sisällä olisi ristiriitoja.

”Ristiriidat liittyvät henkilöiden välisiin ongelmiin, eikä tässä ole ikään kuin puolueen järjestön sisällä mitään ongelmaa.”

Onko niin, että et ole huolissasi puoluesihteerinä julkisuudessa esillä olleista ongelmista?

”Kaikista ongelmista olen aina huolissani. Se kuuluu työnkuvaani, huolissaan oleminen. Mutta en siinä mielessä ole huolissani, että tämä uhkaisi puoluetta tai edes Uudenmaan piiriä”, Luukkanen sanoo.

”Vielä kerran totean sinulle seuraavaa: puolue kasvaa voimakkaasti. Paljon väkeä tulee sisään, uusia. Ja sitten on vanhoja, ja tietenkin siinä aina tahtoo tapahtua.”

Miltä tämä mielestäsi näyttää ulospäin?

”Se näyttää siltä, että toimittajat, joilla on etukäteisnäkemys, että perussuomalaisilla on jotain ongelmia, haluavat tätä asiaa suurennella. Tällaista sattuu kaikissa puolueissa, ja ne eivät yleensä sytytä suurta journalistista riemua, koska kysymyksessä eivät ole perussuomalaiset.”

Aikooko puoluejohto puuttua ongelmiin jollain tavalla?

”Meillä on säännöt. Sääntöjen mukaan toimitaan. Järjestö on itsenäinen, piiri on itsenäinen, ja totta kai ne kuuntelevat niitä neuvoja, mitä puolue antaa. Siellä se toiminta tapahtuu. Jos Kaipolassa kaatuu maitopurkki, puoluejohto ei ryntää sinne selvittämään tätä tapausta, koska ne yleensä hoidetaan paikan päällä”, Luukkanen sanoo.

”Mutta vielä kerran: ei tässä ole mitään ihmeellistä. Tämä on ihan normaalia.”