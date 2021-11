”Vihdoinkin pääsee Floridaan”, iloitsi New Yorkiin lentänyt helsinkiläinen Matti Mecklin, 81, jota Helsinki-Vantaan jonotkaan eivät haitanneet

Yhdysvallat luopui maakohtaisista rajoituksista maanantaina, jolloin täysin rokotetut pääsivät matkustamaan maahan.

Mitkä jonot!

Helsinki-Vantaan lentokenttä näytti maanantaina illansuussa samalta kuin koska tahansa ennen koronaepidemiaa. Vain maskit kertoivat, ettei epidemia ole vielä ohi.

Tunnelma sen sijaan oli leppoisa. Vaikka lähtöaula sykki elämää, lentomatkustamiseen kuuluva lomastressi loisti poissaolollaan.

Hymy oli suomalaisillakin herkässä. Nyt päästään taas koneeseen! Hiljaiset kiitotiet ovat vain muisto.

Helsinkiläinen Matti Mecklin, 81, oli yksi JFK:n kentälle New Yorkiin matkustavista suomalaisista.

”Vaihdan New Yorkissa konetta. Määränpääni on West Palm Beachin kenttä Floridassa. Nyt on ehkä aiheellista sanoa, että vihdoinkin”, Mecklin kertoi.

Helsinki-Vantaan lentokentän aula oli maanantaina illansuussa täynnä matkustajia.

Maanantaista lähtien Yhdysvallat päästää maahan täysin rokotetut vapaa-ajan matkustajat. Matkustus vapautuu rokotetuille lentomatkustajille sekä maitse Kanadasta tai Meksikosta saapuville.

Lentoteitse matkustavilla tulee olla tuore, korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos.

Sellainen Mecklinilläkin on: hän kävi testissä matkustuspäivän aamuna.

”Yhdeksältä menin, kymmeneltä sain negatiivisen tuloksen. Nopeaa toimintaa.”

Ennen epidemiaa Mecklin vietti vaimonsa kanssa Floridassa talvet. Nyt hän pääsi lentämään toiseen kotiinsa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

”Vaimo ei terveydentilansa vuoksi nyt päässyt, ja itsellenikin tämä on vain lyhyt reissu, paluu on kahden viikon kuluttua. Suunnitelmissa tosin on tehdä keväällä jo kuukauden mittainen reissu”, Mecklin sanoo.

Hän pitää koronavirukseen liittyviä rajoitustoimia ehdottoman tarpeellisina.

”Ei niistä mitään haittaa ole, päinvastoin. Olemme vaimon kanssa saaneet jo kolmannet rokotteet, ja kävin ottamassa influenssarokotuksenkin, joten kaikki tarvittava on tehty”, Mecklin kertoo.

Finnairin lento AY015 lähti Helsinki-Vantaalta maanantaina yli puoli tuntia myöhässä.

Yhdysvallat asetti ensimmäiset matkustusrajoituksensa jo tammikuussa 2020. Tuolloin matkustusta estettiin koronaviruksen kanssa painivasta Kiinasta.

Sitä mukaa, kun pandemia levisi ympäri maailmaa, Yhdysvallat rajoitti matkustamista muun muassa Euroopasta.

Yhdysvaltain maarajalla vapaa-ajan matkustus on ollut pysähdyksissä viime vuoden maaliskuusta lähtien.