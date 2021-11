Main ContentPlaceholder

Helsingin poliitikot viuhuttelivat viikonloppuna Düsseldorf-korttia – Tämä Sörnäisiin kaavaillusta suuresta muutoksesta todellisuudessa tiedetään

Noin 180 miljoonan euron Sörnäistentunneli on edennyt jo pitkälle Helsingin politiikassa. Siitä on kehkeytynyt erityisesti vihreiden ja Sdp:n vääntö, jossa on nyt nostettu esiin Düsseldorfin tunnelimalli.

Saksan Düsseldorfissa autoliikenteen tunneli on maisemoitu viheralueeksi. Helsingissä ratkaisua verrataan nyt Sörnäistentunnelin rakennussuunnitelmiin. Kuva on kesältä 2018.

Voisiko Helsingin itäiseen kantakaupunkiin suunnitellun Sörnäistentunnelin maisemoida vehreäksi keitaaksi? Marraskuussa oleilu Sörnäisten rannassa ei ehkä tunnu houkuttelevalta, mutta aihe on ajankohtainen, sillä tunnelisuunnitelma on maanantai-iltana kaupunginhallituksen käsittelyssä. Väittelyä tunnelin synnyttämästä kaupunkitilasta on käyty tiiviisti myös sosiaalisessa mediassa. Julkisuudessa Sörnäistentunnelista näyttää kehkeytyneen ennen kaikkea vihreiden ja Sdp:n vääntö. Tunnelin rakentamista kannattava Sdp on tukeutunut päätöksessään auto- ja joukkoliikenteen sujuvuuden lisäksi ajatukseen siitä, että tunnelin rakentaminen tekee elämästä maan tasossa yleisesti ottaen miellyttävämpää. Vihreiden näkökulmasta tunnelin rakentaminen taas ei ole järkevää. Vihreät korostavat autoilun lisääntymistä, mikä on kaupungin selvityksen mukaan perusteltua. Henkilöautossa tehdyt matkat lisääntyisivät arviolta 1 900 matkaa vuorokaudessa. Viikonloppuna kaksi kaupunkiympäristölautakunnan varajäsentä, vihreiden Sameli Sivonen ja Sdp:n Olli-Pekka Koljonen, esittelivät Twitterissä vastakkaisista kuvakulmista kuvia Düsseldorfin autotunnelista. Sivonen julkaisi kuvaparin, jossa esitellään Düsseldorfia, joka on muuttanut monikaistaisen autotien vehreäksi puistoksi. Sivosen ilmeisenä tarkoituksena oli näyttää esimerkki, jossa kaupunkisuunnittelua on tehty ennen kaikkea autottomien ihmisten ihmisten etua ajatellen. Saatesanoista ”Kaupunkia autoille vai kaupunkia ihmisille?” ei kuitenkaan ilmennyt, että viheralue on autotunnelin päällä. Tähän tarttui demareiden Koljonen. ”Todellisuudessa viihtyisä ranta-alue on saatu siirtämällä autoliikenne tunneliin. Oheinen kuva toisesta kuvakulmasta”, Koljonen kirjoitti. Düsseldorfin autotunneli näyttää toisesta kuvakulmasta tällaiselta. Kuva on marraskuulta 2018. Koljosen tulokulma oli siis Sivosen kanssa päinvastainen. Juuri niin kuin Düsseldorfissa, myös Helsingissä ollaan ryhtymässä rakennushankkeeseen, joka hyödyttää niin jalankulkijoita kuin autoilijoitakin, Koljonen pyrki sanomaan. Sivonen jatkoi debattia seuraavasti. ”Tunneleiden kanssa on hyvä muistaa, että ei ne autot ole ikuisesti tunnelissa, vaan tulevat aina jostain ulos. Rampit luovat kamalaa kaupunkiympäristöä ja vievät valtavasti tilaa. Paras ratkaisu on vähentää autoilua”. Mutta millaista kaupunkitilaa Helsinkiin suunniteltu Sörnäistentunneli todellisuudessa loisi? Tästä tiedetään itseasiassa vasta suuntaviivat. Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistävä Sörnäistentunneli olisi 1,6 kilometriä pitkä ja 1 + 1 -kaistainen tunneli. Se veisi läpiajoliikenteen maan alle. Ajorampit tunneliin on suunniteltu pohjoisessa Hermannin rantatielle Haukilahdenkadun eteläpuolelle ja etelässä Sörnäisten rantatielle Vilhonvuorenkadun eteläpuolelle. Rampit olisivat pitkiä, noin 190-metrisiä. Ne siis loisivat kaupunkitilaan vaikeasti ylitettäviä kohtia. Juuri niin kuin vihreät ovat viestinnässään korostaneet. Ramppien väliin jää kuitenkin tunnelin yli kilometrin pituinen katto. Kun suuri osa autoliikenteestä siirtyisi tunneliin, liikenteestä aiheutuvat häiriöt maantasossa eittämättä vähenisivät. Juuri kuten esimerkiksi Sdp on muistuttanut. Havainnekuvassa Sörnäistentunnelia on hahmoteltu näin. Düsseldorf-esimerkissä prameilevaa puistoa Sörnäisiin ei kuitenkaan ole tulossa. Tunnelin katteen päällä kulkisi edelleen katu, joskin nykyistä pieni mittakaavaisempi. Hermannin rantatie muuttuisi tunneliosuudella pääkadusta kokoojakaduksi. Pohjoisrampin kohdalla Kalasataman–Pasilan tuleva raitiotie kulkisi rampin rinnalla ja lyhyen matkan tunnelin päällä. Hermannin rantatie olisi määrä kaventaa pääosin 2 + 2-kaistaisesta 1 + 1-kaistaiseksi tunnelin osuudella. ”Raitiotie kulkee Hermannin rantatietä väylän keskellä. Tunnelin betoniosuuden kohdalla tunneli kaartaa Tukkutorin alle eli oikaisee reittiä”, kertoo projektipäällikkö Lauri Kangas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta. Hermannin rantatien uloimmat kaistat osoitettaisiin bussi-, tavara- ja taksiliikenteelle. Raitiotie erotettaisiin muusta liikenteestä puukujantein. Kalasatamasta Pasilaan kulkeva raitiotie kulkisi Hermannin rantatien keskellä ja sivuaisi Sörnäistentunnelin pohjoisosaa. Tunnelin eteläpään suunnittelu on Kankaan mukaan vielä kesken. Kävelysilta purettaisiin Vilhonvuorenkadun kohdalta, ja uusien ylikulkusiltojen reittejä vasta tutkitaan. Istutuksia voisi Kankaan mukaan todennäköisesti lisätä. Tunnelin kokonaishinnaksi arvioidaan nyt noin 180 miljoonaa euroa ja vuotuisiksi käyttökuluiksi noin kaksi miljoonaa euroa. Kun asiaa käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa tunnelisuunnitelman edistämistä kannattivat kokoomus, sdp, perussuomalaiset ja Rkp. Tunnelia vastustivat vihreät ja vasemmistoliitto. 