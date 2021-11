Husin sairaaloissa on edelleen tiukat rajoitukset koronan vuoksi. Ne estävät vanhemman läsnäolon sairaalassa lastensa kanssa.

Helsinkiläisen Maija Puromiehen 16-vuotias tytär heräsi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä koviin kipuihin. Aamulla tyttären kivut yltyivät niin koviksi, että Puromies soitti hätänumeroon.

Puromiehen tytär kuljetettiin ambulanssilla Haartmanin sairaalan päivystykseen.

Koronatartuntojen ehkäisemisen vuoksi omaisten pääsyä potilaan saattajana päivystykseen on pyritty rajoittamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

”Ambulanssilla haettiin ja sanottiin, että tuskin sinne edes koronarajoituksien takia pääsee. Kun soittelin päivystykseen sanottiin, etteivät he mielellään ota ketään sinne”, Puromies sanoo.

Puromies kertoo, että hänen tyttärensä oli itkuinen ja kovissa kivuissa. Tytär joutui viettämään päivystyksessä ja osastolla useita tunteja yksin.

”Kun hän heräsi osastolta hänelle sanottiin, että voit nyt lähteä kotiin. Hän oli saanut kuitenkin niin kovia särkylääkkeitä, että hän nukahti siihen vuoteelle, joka hänelle oli osoitettu”, Puromies kertoo.

Puromies kritisoi sitä, ettei sairaalasta kukaan terveydenhuollon ammattilainen ollut häneen yhteydessä hänen tyttärensä kotiutuessa ja hän sai kotiutushetkellä tavata sairaalanhoitajan vasta siinä vaiheessa, kun hän sitä erikseen pyysi.

”Jostain lääkkeistäkin oli ollut puhetta. Menin sanomaan info-pisteen henkilölle, että kyllä minä haluan nyt jonkun aikuisen kanssa jutella.”

Seuraavana yönä Puromiehen tyttären kivut yltyivät jälleen niin koviksi, että hänet vietiin aamulla ambulanssilla päivystykseen. Tällä kertaa Puromies saapui jälkikäteen päivystykseen tyttärensä seuraksi.

”Löysin lapsen yöpuku päällä yksin käytävällä täällä aikuisten paikassa. Niin onhan tämä vähän outoa.”

Husin ohjeistuksen mukaan päivystyksessä potilaan mukana voi olla saattaja tai tukihenkilö vain siinä tilanteessa, että potilaan vointi edellyttää tätä. Saattajalla tai tukihenkilöllä ei saa olla koronavirustartunnan oireita ja hänen tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta koko sairaalassaoloajan.

Helsingissä alle 16-vuotiaita potilaita hoidetaan Lastensairaalan yhteispäivystyksessä. Yli 16-vuotiaita alaikäisiä potilaita hoidetaan täysi-ikäisten kanssa samoissa sairaalahoidon yksiköissä.

Lastensairaalan ohjeistuksen mukaan lapsella voi olla sairaalassa mukana molemmat huoltajat.

Puromiehen mukaan on kohtuutonta, että 16-vuotiasta kohdellaan sairaalassa kuin täysi-ikäistä.

”Olen vähän tuohtunut siitä, että lapsuus päättyy sinä päivänä, kun täyttää 16 vuotta”, Puromies sanoo.

Haartmanin sairaalan päivystyksen ylilääkäri Timo Suonsyrjä sanoo, että päivystyksessä harkitaan tapauskohtaisesti tarvitseeko potilas saattajaa. Poikkeavia ohjeita yli 16-vuotiaiden alaikäisten potilaiden saattajille ei ole. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Se riippuu tilanteesta ja alaikäisen kehitystasosta, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että voisi tulla.”

”Perusajatuksemme on, että mieluummin ei, jos se ei ole välttämätöntä.”

Suonsyrjä sanoo, että esimerkiksi muistisairailla tai kehitysvammaisilla potilailla on usein saattaja.

Suonsyrjän mukaan Meilahden yhteispäivystys, johon kuuluu Meilahden tornisairaala ja Haartmanin sairaala on maan vilkkain päivystyskokonaisuus.

”Kävijämäärä on hurja ja tilat eivät ole pinta-alaltaan erityisen suuret. Tämä tekee sen haasteen.”

”Olemme onnistuneet suhteellisen hyvin siinä, että päivystykseen liittyviä koronatartuntoja ei ole juurikaan ollut.”

Haartmanin sairaalassa on usein neljä vuodepaikkaa samassa huoneessa.

”Jos siinä on neljän potilaan lisäksi jokaisella saattaja, siinä on kahdeksan henkeä pienessä tilassa. Siinä tulee liikettä ja porukka vaihtuu tilassa enemmän. Sen jälkeen meidän on sitä aika vaikea hallita.”

”On ymmärrettävää, että ihmiset toivovat voivansa olla omaisensa kanssa, kun päivystyksessä saattaa kestää pitkään, kun odotellaan tutkimuksia tai aikaa lääkärille tai hoitajalle. Olisihan se mukavampaa, että siinä olisi joku mukana.”

Suonsyrjän mukaan vanhemmilla ei ole automaattisesti oikeutta saada tietää yli 16-vuotiaiden alaikäisten lastensa terveystietoja.

”Nuorella on oikeus yksityisyyteen myös sairausasioissa.”

”Ymmärrän, että vanhempana haluaa tietoa, mutta emme ihan noin vain voi olla yhteydessä vanhempiin.”