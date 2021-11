Talvirenkaiden käyttöä koskevat säännöt muuttuivat viime vuonna, eikä automaattista talvirengaspakkoa enää ole.

Pääkaupunkiseudun rengasliikkeissä pitää nyt kiirettä. Kuvassa on Helsingin Rengashotellin yrittäjä Marko Takalo. Hänet kuvattiin vuonna 2015.

Helsingin seudulla herättiin tiistaina kylmiin tunnelmiin ja autoilevat kaupunkilaiset pääsivät aamun alkajaisiksi rapsuttelemaan huurtuneita tuulilaseja.

Elohopea oli painunut maanantai-illan ja yön aikana pakkasen puolelle.

Talven tulo tietää myös renkaanvaihtorumbaa. Uusi, kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki jättää kuitenkin autoilijalle aiempaa enemmän harkinnanvaraa.

Kesärenkaita ei ole enää pakko vaihtaa talvirenkaisiin tiettyyn aikaan vuodesta. Lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuusta maaliskuuhun vain sään tai kelin sitä edellyttäessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lunta, räntää, pakkasta tai märän tien ja alhaisen lämpötilan yhdistelmää, sanoo liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista.

”Kesärenkailla saa ajaa vaikka läpi vuoden, jos keli on kuiva.”

Mutta miten nyt, kun lämpötila sahaa plussan ja miinuksen välillä? Pitääkö renkaat vaihtaa vai ei?

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on aina parempi ennakoida, Pasterstein sanoo.

”Kun tilanne on jo päällä, se on laiha lohtu, että vaihdetaan renkaat huomenna. Jos ei ole asianmukaisia renkaita, onnettomuusriski kasvaa merkittävästi.”

Pastersteinin mukaan poliisi tarkastaa renkaat aina, kun se pysäyttää autoja.

”Jos tiellä on sohjoa, kesärenkaiden käytöstä tulee sanktiota. Se menee helposti liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, josta tulee 10–12 päiväsakkoa. Lievissä tapauksissa voidaan määrätä liikennevirhemaksu.”

Arvion siitä, onko kesärenkailla turvallista liikkua talvikuukausina, tekee poliisi. Viime kädessä ratkaisun antaa tuomioistuin.

” ”Pahin paniikki ei ole vielä tullut, kun ei tullut lunta maahan.”

Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi järjestävät vuosittain syksyllä rengasratsian. Tänä vuonna rengasratsia oli syyskuussa.

Pastersteinin mukaan autoilijat osaavat hyvin vaihtaa talvirenkaisiin silloin, kun tarve siihen on. Renkaanvaihto on autoilijoille samantyyppinen perusasia kuin hampaidenpesu.

”Ne, jotka päivittäin autoa käyttävät, ymmärtävät, että kesärenkailla ei ole talvikeleillä mitään asiaa tien päälle. Ei se mikään ongelma ole.”

Suurempana ongelmana Pasterstein pitää nastarenkaiden käyttöä liian pitkään kevätkaudella.

”Niillä ajetaan vielä touko–kesäkuussakin.”

Pääkaupunkiseudun rengasliikkeistä kerrotaan, että kylmenevä sää on saanut asiakkaat liikkeelle.

”Meillä on ihan täysi höyry päällä, melkeinpä vuoden kiireisimpiä päiviä. Haja-aikoja on tarjolla siellä täällä. Ensi viikolla on väljempää”, sanoo Vianorin kuluttajakaupan johtaja Vesa Laitinen.

Euromaster-ketjun toimitusjohtaja Carl Segercrantzin mukaan lokakuun lämpimät kelit saivat monet siirtämään renkaiden vaihdon myöhempään ajankohtaan. Nyt varauskalenterit pullistelevat, ja täyttä on vielä ensi viikollakin.

”Pahin paniikki ei ole vielä tullut, kun ei tullut lunta maahan”, sanoo puolestaan yrittäjä Marko Takalo Suutarilassa toimivasta Helsingin Rengashotellista.

”Jos tulee renkaat kainalossa, niin kyllä se vielä tänäänkin [tiistaina] onnistuu.”

Lähipäiviksi sääennuste lupaa plussa-asteita, mutta viikonloppuna mittari laskee jälleen nollan tuntumaan, mikä voi jäädyttää teiden pintoja.