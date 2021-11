HS selvitti, miten päiväkodit jakautuvat pääkaupunkiseudulla. Minipäiväkodit keskittyvät Espooseen ja jätit Helsinkiin. Espoo myös haluaa yksityistä naapureitaan enemmän.

Oliver Klingberg ja Hugo Maila kiipeilevät hämähäkkikiipeilytelineellä. Lapset ovat Olarissa Montessori-päiväkodissa, jonka naapurissa samalla kadulla on lukuisia pieniä päiväkoteja.

Espoon Olarissa on katu, jolla sijaitsee seitsemän pikkuista päiväkotia.

Lapsia Meteorinkadun minipäiväkodeissa on tyypillisesti yhden ryhmän verran, pienimmässä syksyllä yhdeksän lasta. Lähes kaikki ovat yksityisiä.

Sama jatkuu muuallakin postinumeroalueella 02210. Kunnallisiakin päiväkoteja on, mutta enemmistö on yrityksillä ja yhdistyksillä. Tarjolla on myös erikoistunutta pedagogiikkaa, Steineriä ja kielikylpyä.