Miehet tuomittiin lisäksi korvaamaan Venäjän federaatiolle noin viisi ja puoli miljoonaa euroa.

Helsingin hovioikeus on tuominnut kolme miestä törkeistä petoksista Venäjän valtioon kohdistuneessa kiinteistökauppojen rikosvyyhdissä.

Tuomio liittyy 2010-luvun alun kiinteistökauppoihin, jolloin Venäjän valtio hankkiutui vuonna eroon suuresta joukosta arvoalueilla sijaitsevia kiinteistöjään pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa. Joukossa oli erityisesti huonokuntoisia kerrostalohuoneistoja Helsingin kantakaupungissa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi aiemmassa tuomiossaan osan syytteistä. Hovioikeus kuitenkin katsoi toisin ja tuomitsi kolme miestä törkeästä petoksesta. Hovioikeus hylkäsi syytteen yhden syytetyn osalta. Yksi vastaajista kuoli kesken hovioikeuskäsittelyn, jonka vuoksi syytteitä ei hänen osaltaan käsitelty.

Hovioikeuden tuomion mukaan espoolaisen kiinteistöyhtiön edustajat ja Venäjän ulkomaista kiinteistöomaisuutta hallinnoivan yhtiön FGUP:n miehet toimivat petoskokonaisuudessa yhteistyössä huijatessaan rahaa Venäjän valtiolta.

Venäjä valtio luovutti vuonna 2012 kiinteistönsä espoolaiselle kiinteistöyhtiölle yhdeksää miljoonaa euroa vastaan. Kiinteistöyhtiö puolestaan antoi Venäjän valtiolle vaihdossa Lauttasaaressa sijaitsevan ja noin yhdeksän miljoonan arvoisen toimistotalon, jonka aiemmin omisti eläkevakuuttaja Keva. Vaihtokaupassa ei siirtynyt rahaa.

Espoolainen kiinteistöyhtiö myi vielä samana päivänä saamansa kiinteistöt ensin emoyhtiölleen ja sitten edelleen suomalaisille kiinteistökauppaa tekeville yhtiöille. Tästä jälkimmäisestä kaupasta sille maksettiin rahaa 14,57 miljoonaa.

Seuraavana päivänä espoolaisyhtiö maksoi sveitsiläiselle pankkitilille 4,45 miljoonaa euroa.

Hovioikeuden mukaan asiassa on tullut näytetyksi, että Venäjän federaatio on luovuttanut omaisuuttaan kaupassa huomattavaa alihintaan. Kiinteistöjen arvo on todellisuudessa ollut noin 14,5 miljoonaa euroa.

Kiinteistökauppoja tehneen espoolaisyhtiön edustajan Keijo Mikael Tapiovaaran tuomio muuttui hovissa reilun kahden vuoden tuomiosta neljään vuoteen ja neljään kuukauteen vankeutta.

Kiinteistönvälittäjä Karl-Johan Anders Nordlundin syytteet kaatuivat käräjäoikeudessa, mutta hovioikeus tuomitsi hänet törkeästä petoksesta kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistukseen.

Venäjän kiinteistöjä hallinnoivan yhtiön asiamies Igor Hitruhin sai törkeästä petoksesta kolmen vuoden ja kahden kuukauden mittaisen vankeusrangaistuksen. Käräjäoikeus oli aiemmin katsonut hänen syyllistyneen asiassa vain törkeään rahanpesuun.

Miehet velvoitettiin lisäksi maksamaan korvauksia Venäjän federaatiolle noin viiden ja puolen miljoonan euron edestä.

Oikaisu 9.11.2021 kello 15.50. Poistettu jutun otsikosta ja jutun alusta tieto kolmen tuomitun kansalaisuudesta.