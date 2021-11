Kirkkonummella nähtiin todellinen lintuharvinaisuus: Mustakurkkumurri – ”Sillä on kompassi nyt aika pahasti hakoteillä”

Mustakurkkumurri on havaittu aiemmin Euroopassa tiettävästi vain kerran.

Kirkkonummen Porkkalassa on bongattu Euroopassa harvinainen mustakurkkumurri. Lintu on havaittu Euroopassa tiettävästi vain kerran aiemmin, Britanniassa 1990-luvun alussa.

Lintuhavainnosta kertoi ensin Iltalehti.

Mustakurkkumurri pesii normaalisti hyvin kaukana Suomesta: Keltaisellamerellä Aasiassa, Tyynenmeren rannikolla ja Pohjois-Amerikan länsirannikolla.

Ensimmäisen havainnon linnusta teki karkkilalainen Mika Teivonen. Hän kertoo kellon olleen 9.50, kun vedessä uiskenteli mielenkiintoisen näköinen lintu.

”Katsoin kiikareilla, että hittolainen, sehän näyttää ihan pikkuruokilta, joka on harvinainen sekin. Sitten paikalle alkoi tulla muita lintuharrastajia, ja havainto muuttui aikamoiseksi jytkyksi.”

Teivonen on harrastanut lintuja vajaat 50 vuotta. Mustakurkkumurrin bongaus meni hänellä ylitse muiden.

”Once in a lifetime -homma. Piti hakea Alkosta konjakkipullo. Jos sitä pari lasillista illalla nauttisi.”

Myös espoolainen Jari Laitasalo näki harvinaisen lintuvieraan omin silmin. Lintuharrastaja lähti kotoaan Soukasta kohti Porkkalaa aamupäivällä aikeissaan nähdä pikkuruokin.

”Kun kurvasin parkkipaikalle, tuli tieto, että laji oli uudelleen määritetty mustakurkkumurriksi. Kävely muuttui juoksuksi.”

Paikalla oli tuolloin kymmenkunta lintuharrastajaa, myöhemmin porukkaa oli Laitasalon arvion mukaan yli sata. Tunnelma oli ensin jännittynyt, sitten vapautunut.

”Lintu on aktiivinen sukeltaja. Se on pinnalla lyhyen aikaa ja voi vaihtaa paikkaa pitkiä matkoja. Alkavan aallokon takia linnun löytäminen tuntui vaikeutuvan koko ajan.”

Kun lintu oli onnistuttu bongaamaan, hymy oli herkässä, Laitasalo sanoo.

Mustakurkkumurri uiskentelemassa Porkkalassa tiistaina. KUVA: JARI LAITASALO

Puolen päivän aikoihin tuuli alkoi voimistua ja lintu katosi lounaan suuntaan sinne, minne kaukoputki ei enää kantanut.

”Ilmeisesti ruokaa ei ollut tarpeeksi siinä, missä se tykkäsi sukellella.”

Laitasalo arvelee, että mustakurkkumurri on eksynyt Suomeen voimakkaiden tuulien mukana. Lähteekö lintu takaisin omille kotivesilleen, vai jääkö se tänne?

”Sillä on kompassi nyt aika pahasti hakoteillä. Vahva käsitys on, että lintu ei kyllä tiedä, missä päin maapalloa hän on. Se, että hän löytäisi takaisin, voi olla sattuman kauppaa”, Laitasalo sanoo.

Hänen mukaansa jotkin linnut eivät vain onnistu muuttamaan oikeaan paikkaan tai sääolosuhteet vievät niitä kauas oikeasta kohteesta.

Lähes 30 vuotta lintuja harrastaneelle Laitasalolle mustakurkkumurri on yksi elämän kohokohdista.

”Se on harvinaisin lintu, jonka olen Suomessa onnistunut bongaamaan. Tällaisia herkullisia havaintoja on yleensä syytä juhlistaa pullalla ja kahvilla.”

Suomesta on tänä vuonna löytynyt muitakin uusia lajeja: kivikkosatakieli, kamtshatkanuunilintu ja siperianlepinkäinen.

Juttua päivitetty 9. marraskuuta kello 16:05: Lisätty ensimmäisen havainnon mustakurkkumurrista tehneen Mika Teivosen kommentit.