Työllisyyden jättiuudistus kangertelee yhä etenkin suurissa kaupungeissa.

Maaliskuussa alkaneeseen hallituksen jättihankkeeseen eli työllisyyden kuntakokeiluun on ladattu paljon odotuksia, mutta tulokset ovat kaoottisia, etenkin suurissa kaupungeissa.

HS kysyi marraskuun alussa lukijoiden kokemuksia kuntakokeilusta. Vastauksia tuli lähes sata. Mukana on työttömiä, työnantajia, kuntakokeilun henkilökuntaa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen (te-toimisto) työntekijöitä.

Kuntakokeilussa osa te-toimistojen asiakasryhmistä siirrettiin kuntien vastuulle sillä ajatuksella, että paikallistasolla osattaisiin paremmin ohjata työnhakijoita. Kunnat olivat tätä itse toivoneet, koska ne maksoivat pitkäaikaistyöttömistä sakkomaksuja, vaikka eivät pystyneet vaikuttamaan heidän työllistymiseensä.

Kuntakokeiluun siirtyi noin 240 000 työnhakijaa, jotka elävät työmarkkinatuella tai Kelan peruspäivärahalla tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä. Esimerkiksi Helsingissä siirrettyjä oli noin 50 000 ja Vantaan ja Keravan kokeilussa yli 20 000.

Kokeilualueita on yhteensä 25, ja niissä on mukana 118 kuntaa.

Monet työttömät työnhakijat kertovat heille kuuluvien tukien maksatuksen viiveistä. Viiveet ovat voineet olla 1,5 kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Tämä ei ole sinänsä uutta, koska työvoimapalveluita ja Kelaa on arvosteltu etuuksien katkeamisesta tai maksuviiveistä aiemminkin.

Uutta on, että moni syyttää maksuviiveistä kuntakokeilun ruuhkaisuutta. Puhelimiin ei vastata, soittopyyntöihin ja sähköposteihin ei vastata, virheitä ei saada korjattua, asiat eivät edisty.

Vastausten perusteella ongelmia on ollut työvoimapoliittisissa lausunnoissa, jotka ovat etuuksien edellytys. Lausunnot ovat joko viivästyneet tai sitten niissä on ollut virheitä, joiden korjaaminen ei onnistu palveluiden ruuhkaisuuden vuoksi.

Työttömien vastaukset saavat vahvistusta kuntakokeilun työntekijöiltä.

”Tiedän, että usean asiakkaan etuudet ovat katkolla juuri kuntakokeilun toimimattomuuden vuoksi”, vastaa kuntakokeilun helsinkiläinen työntekijä.

”Olen viranhaltija sosiaalitoimessa, eli osallistun kuntakokeiluun asiakkaiden aktivointisuunnitelmissa ja monialaisissa työllistymissuunnitelmissa. On ollut virheitä asiakkaiden rahoissa, ja [se] on työllistänyt meitä sosiaalitoimessa, kun on selvitelty kuntakokeilun sotkuja. Esimerkiksi asiakkaalle on annettu väärä lausunto”, kertoo työntekijä keskisuomalaisesta kaupungista.

”Useilla asiakkailla maksatus on saattanut olla aiheetta katkolla pitkäänkin ruuhkien takia”, kertoo helsinkiläinen työntekijä.

Vastaajien henkilöllisyys on HS:n tiedossa, mutta heidän nimiään ei julkaista arkaluontoisen tilanteen vuoksi.

Työttömät kertovat, etteivät he ole saaneet yhteenkään viestiinsä vastausta kahdeksaan kuukauteen. Potentiaaliset työnantajat kertovat, etteivät he ole voineet ottaa työtöntä työkokeilupaikkaan tai pitkäaikaistyötöntä palkkatuella töihin, koska päätöksiä ei tule.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota te-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää yrityksille tai järjestöille.

Muutamissa vastauksissa on myös viitteitä siitä, että kuntakokeiluun rekrytoidut uudet työntekijät eivät ole olleet tehtäviensä tasalla. Lisäväkeä on jouduttu rekrytoimaan, koska te-toimistojen ammattilaisista osa ei lähtenyt kuntakokeiluun.

Koronaepidemian takia työttömien määrä kaksinkertaistui monilla paikkakunnilla.

”Tilannetta päätyi ensimmäisenä hoitamaan kokematon työntekijä, joka ensitöikseen kertoi ja kauhisteli, ettei tiedä asiasta mitään, eikä kyllä tiennytkään”, kertoo helsinkiläinen työtön.

Ammattitaidottomuudesta tai yleisestä sekaannuksesta kertoo muun muassa se, että suomenkieliselle, sukunimeltään suomalaiselle helsinkiläisnaiselle on tarjottu suomen kielen kurssia.

Asunnoton pitkäaikaistyötön helsinkiläismies sai virkailijalta kuulla, että hänellehän jää työmarkkinatuesta ihan hyvin rahaa, kun ei tarvitse maksaa vuokraa.

Vantaalainen nainen kertoo, että hän on kahdesti keskustellut kuntakokeilun ohjaajan kanssa. Nainen haluaisi saada valmiiksi opintonsa alalle, joka hänen mielestään on hyvin työllistävä.

”Hän [ohjaaja] sivuuttaa tämän kokonaan ja tuputtaa 12 viikkotunnin työpajaa. Tunnen tilanteeni jokseenkin toivottamaksi, aivan kuin puhuisin seinille.”

Helsinkiläinen pitkäaikaistyötön kertoo, että ensimmäinen elonmerkki kuntakokeilusta oli asiakastyytyväisyyskysely.

”Tämä lienee uusi asiakasmalli. Olen aina kuvitellut, että ensiksi tulee palvelut ja sen jälkeen tyytyväisyyskysely.”

” ”Työni on ollut viimeiset puoli vuotta pelkkää kaaosta”. – Helsinkiläinen kuntakokeilun työntekijä

Työttömien kritiikki kokemattomista työntekijöistä saa tukea kuntakokeilun työntekijöiden vastauksista. Uusia työntekijöitä on rekrytoitu pitkin syksyä.

HS kertoi aiemmin, että kuntakokeilun henkilöstö saadaan täyteen Vantaan ja Keravan kuntakokeilusta vuodenvaihteen tienoilla useiden rekrytointikierrosten jälkeen.

Espoolainen kuntakokeilun työntekijä kertoo, että vasta parin viime viikon aikana hän on kokenut työmääränsä lähes hallittavaksi. Hänellä on 200 asiakasta.

”Useat kuntakokeilun työntekijät ovat lopettaneet työn kuormittavuuden takia tai jääneet pitkille sairaslomille. Itsekin katselen töitä muualta. Espoon kuntakokeilussa asiat vaikuttavat kuitenkin olevan paremmin kuin Vantaan ja Keravan kuntakokeilussa”, työntekijä kertoo.

Helsinkiläinen kuntakokeilun työntekijä kertoo, ettei kaikkia asiakkaita vieläkään ole saatu siirrettyä varsinaisille työntekijöille. Osa heistä pyörii haamuvirkailijoiden, esimerkiksi työpaikkaa vaihtaneiden ihmisten tunnuksilla.

”Työni on ollut viimeiset puoli vuotta pelkkää kaaosta ja tulipalojen sammuttelua”, helsinkiläinen kertoo. Hän kokee, että kaikki aika menee kiireellisten työttömyysturva-asioiden hoitoon sekä turhiin Helsingin kaupungin kokouksiin.

Oulun suunnalta tulleissa vastauksissa moititaan kovasanaisesti seudun kuntakokeilun järjestämistä Business Oulun (BO) kautta.

”Oulussa BO:n rahat menee ict-puolen pöhinään, ja muka sen ict-alan työpaikkojen kasvattamiseen”, kuittaa yksi työnhakija vastauksessaan.

Vielä kovempaa tekstiä tulee Turun kuntakokeilusta. Työntekijä moittii johtamista ammattitaidottomaksi.

”Miltä itsestäsi tuntuisi tulla sellaisen esimiehen alaisuuteen, jolla ei ole kokemusta siitä mitä sinä teet, ei osaa sanoa mitä pitäisi tehdä eikä ensimmäiseen neljään kuukauteen ole lukenut kuntakokeilulakia?”

Turkulainen sanoo, että kollegat kuntakokeilussa ovat aivan lopussa ja kuvailevat ympäristöään johtajavetoiseksi lastentarhaksi.

”Kuntakokeilussa vaan pöhistään milloin mistäkin vailla käytännön osaamista”, kommentoi helsinkiläinen työntekijä.

Kuntakokeilun tietoportaalista voi seurata kokeilun edistymistä matemaattisilla mittareilla. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä oli syyskuussa luokiteltu aktivointitoimien kohteeksi Helsingissä 6,45 prosenttia, Espoossa 7,63 prosenttia ja Vantaalla 6,34 prosenttia.

Vieraskielisten tilanne Suomen työmarkkinoilla on erityisen tukala.

Vantaalainen nainen kertoo, ettei hänen maahanmuuttajamieheensä ole otettu yhteyttä koko kuntakokeilun aikana. Työvoimapoliittisen lausunnon saamiseen meni kolme kuukautta, joten parin toimeentulo kärsi.

Väitöskirjaansa viimeistellyt mies, joka asuu pysyvästi Helsingissä ja jolla on suomalainen henkilöllisyystodistus sekä verkkopankkitunnukset suomalaispankkiin, patistettiin Pasilaan täyttämään henkilökohtaisesti lomaketta, jonka hän olisi pystynyt hoitamaan verkossa.

Suomenkielisten nuorten tilanne ei näytä olevan sen parempi. Vantaalainen nainen kertoo, että alle 30-vuotiaaseen nuoreen ei ole otettu yhteyttä kertaakaan millään tavoin. Hän valmistui ammattiin lähes vuosi sitten.

Verkkokyselyille on toki tyypillistä, että tyytymättömät vastaavat innokkaimmin. Joissakin harvoissa vastauksissa näkyy silti tyytyväisyys kuntakokeiluun.

Helsinkiläinen nainen kertoo, ettei ole aiemmin saanut yhtä hyvää palvelua Helsingissä. Hän sai myös työpaikan.

Tamperelainen mies kertoo, että kun puolen vuoden kuluttua tapaaminen vihdoin omavalmentajan kanssa toteutui, kokemus oli yllättävänkin positiivinen.

”En tuntenut olevani pelinappula, jota väkisin tungetaan sopimaan systeemiin, vaan virkailija oli aidosti kiinnostunut tutustumaan taustaani ja työnkuvaani alalla, josta hänen omat tietonsa ovat kovin vajavaiset”, tamperelainen kertoo.

Kokkolan työttömät ry:n toiminnanjohtaja Johanna Laakso on likimain ainoa vastaaja, joka antaa luvan julkaista kommenttinsa nimellään. Hän kiittää kuntakokeilua ripeydestä. Päätökset tulevat Laakson mukaan viimeistään seuraavana päivänä.

Kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2023 kesäkuun loppuun saakka. Hallitus on esittänyt, että toiminnot siirretään kunnille vuonna 2024.

Toukokuussa työvoimapalveluissa otetaan käyttöön niin sanottu pohjoismainen malli, joka muun muassa edellyttää, että työvoimapalveluista otetaan yhteyttä työttömään kahden viikon välein.