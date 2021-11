Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nosti valmiustilaansa koronavirusepidemiatilanteen vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valmiustila on nostettu tehostettuun valmiuteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo siirtyvänsä tehostettuun valmiustilaan koronavirusepidemian tilanteen vuoksi. Husin mukaan tilanne, jossa into ottaa koronarokotteita on laantunut ja rokotetun väestön immuunisuoja on vähittäin hiipumassa, aiheuttaa merkittävää tautitaakkaa erikoissairaanhoidolle.

Hus kertoo sen käytössä olevan kolme eri valmiustilan tasoa. Hus laski valmiustilansa kesäkuussa ensimmäiselle tasolle, josta siirrytään nyt toiselle tasolle.

Husin tiedotteen mukaan toisella valmiustasolla sairaanhoitopiiri varautuu tekemään merkittäviä poikkeusratkaisuja useissa sairaaloissa ja toimintayksiköissä. Poikkeusratkaisuja voivat olla esimerkiksi toimintojen siirtäminen tai resurssien kohdentaminen uudelleen.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että monien muiden kuin koronaviruspotilaiden hoito on jonoutunut merkittävästi.

Päätöksen tehostettuun valmiuteen siirtymisestä on tiedotteen mukaan tehnyt Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi ja valmiusjohtamisesta vastaa johtajaylilääkäri.