Vantaalainen Andrei Grigore kuljettaa ruokalähetyksiä Woltille kuusi päivää viikossa, 10–12 tuntia päivässä.

Helsingin Kampissa McDonald’sissa kolme asiakasta tuijottaa baarijakkaroillaan ulos tihkusateeseen. Nuorukainen arastelee tuulikaapissa maski kasvoillaan. Hän on somalitaustainen Woltin lähetti, joka ei oikein puhu suomea eikä englantia.

Hän ei halua ottaa kantaa uutiseen, jonka mukaan lähettipalvelu Wolt on myyty noin seitsemällä miljardilla eurolla yhdysvaltalaiselle Doordashille. Nuorukainen päättää poistua ilman tilausta.

Samaan aikaan kokenut Woltin lähetti Andrei Grigore on ajanut Škodallaan kotoa Vantaan Myyrmäestä Kamppiin. Hän on jättänyt autonsa pysäköintiruutuun Salomonkadun päähän, koska se on keskustassa toimivalle lähetille ”hotspot”. Lähellä on useita tilauksia toimittavia ravintoloita.

Grigore pyyhkäisee Woltin-sovelluksensa aktiiviseksi.

Tieto Woltin kautta toimitettavista tilauksista välittyy lähetti Andrei Grigorelle kännykän sovelluksen kautta.

Kysymys Woltin myynnistä yhdistyy Grigoren mielessä yhteen Woltin työehtojen määrittelemiseksi käytävistä oikeusprosesseista. Siihen tuoreeseen, jossa työsuojeluviranomainen piti lähettejä työsuhteisina ja josta Wolt on kertonut valittavansa hallinto-oikeuteen.

”Tulee tunne, että omistajat myivät Woltin juuri nyt, kun on meneillään tämä oikeusprosessi. Halusivatko he sysätä oikeusjutun suuremman firman syliin?” Grigore kysyy.

Sitten hän vastaa ironisesti itselleen, että eihän hän lähettinä sellaisista miljardikaupoista ymmärrä.

Ravintolakonserni Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström on seurannut Woltia tarkkaan ja tuntuu iloitsevan myyntiuutisesta. Hän sanoo johtamansa yrityksen olleen ensimmäisiä, jotka ryhtyivät yhteistyöhön Woltin kanssa, vuonna 2014.

”Ei voi kuin hattua nostaa pojille. On ollut huikeaa seurata Woltin menestystarinaa. Kaikki brändimme, joissa on kotona syötäviksi tarkoitettua [valikoimaa], ovat Woltin valikoimassa”, Vikström sanoo.

Noho Partnersilla Wolt on käytössä yli 60 ravintolassa, kuten Hanko Susheissa, Friends & Brgrseissa ja Hookeissa.

Wolt on tosin ristiriitainen konsepti Vikströmillekin. Se on ravintoloitsijoille väylä koteihin ja osuuteen ruokakauppojen nyt saamasta katteesta. Toisaalta se vie asiakkaita ravintolatiloista.

Erityisesti korona-aikana Woltin palkkio on syönyt ravintoloiden muutenkin kutistunutta tuottoa. Kun tilanne helpottaa, Vikström toivoo, että kasvaneesta kotiinkuljetuksesta tulee lisämyyntiä muun tuoton päälle.

Ja ellei niin käy, alan ei Vikströmin mukaan tule ”kiukutella digitalisaatiota vastaan” vaan löytää liiketoimintamalli, jossa asiakas voi syödä ravintolaruokaa kotona mutta jossa lähettipalvelu ei vie liian suurta osaa tuotoista.

”Suomen kannalta on upeaa, että Woltin kansainvälinen keskus jää Suomeen. Yhtiöstä tulee todella vahva Euroopassa,ja nyt on resurssit, joita ei ole Suomessa aiemmin nähty”, Vikström sanoo.

Vikström ei halua kertoa Woltin osuuden määrää tilauksista. Toinen suomalainen ravintolajätti, Kotipizza-konserni, on avoimempi: sen omistuksessa oleva hampurilaisketju Social Burgerjoint käyttää Woltia.

Ja maksaa kuljetuspalvelusta 25 prosenttia tilaukselta. On yleisessä tiedossa, että lähettipalveluiden osuus on jopa 30 prosenttia.

”Ketjun kannalta ei ole positiivista, että olemme riippuvaisia alustoista. Toivomme, että ihmiset palaavat ravintoloihin”, sanoo Kotipizza-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas.

Kotipizzassa toimii oma kuljetuskonsepti. Sen kuljettajat ovat franchising-yrittäjien työntekijöitä. Noin 300 pizzaravintolan ketju on Isokankaan mukaan riittävän iso, jotta on kannattavampaa ylläpitää omaa kuljetusta.

Lähetti Andrei Grigore noutaa keskiviikon ensimmäisen lähetyksensä Woltin verkkokaupan toimipisteestä Eteläiseltä Rautatiekadulta.

Woltin lähetin Grigoren ensimmäinen tilaus on yhteen Woltin korona-aikana perustamista verkkoruokakaupoista. Kyseinen Wolt Market on pysäköintiruudulta 240 metrin päässä, ja Grigore noutaa ruskean paperikassin jalan.

Grigore on tehnyt töitä Woltille kolme vuotta. Grigore on sähköteknikko ja tuli ensi kertaa Suomeen Romaniasta lähetettynä työntekijänä. Vuonna 2019 hän asettui pääkaupunkiseudulle.

”Haen töitä koko ajan, mutta en pääse mihinkään, koska pitäisi osata suomea. En saanut edes lumenluontityötä.”

Bruttoansioissaan Grigore kertoo pääsevänsä 2 500–3 000 euroon kuussa. Se edellyttää 10–12 tunnin työpäiviä, kuusi päivää viikossa. Tuloista menevät toiminimen edellyttämät verot ja eläkemaksut.

Grigore näyttää viime kuun polttoainelaskuaan: St1:n asemilta on tankattu autoa 414 eurolla. Lisäksi on vähennettävä auton vakuutus, mahdolliset korjauskulut ja kirjanpito.

”Vähintään 600 euroa kuussa menee työstä aiheutuviin suoriin menoihin.”

Woltin perustajiin kuuluvan toimitusjohtajan Miki Kuusen tulot vuodelta 2020 olivat 2,2 miljoonaa euroa. Pääomatulojen osuus oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Osittain Woltin verkkokaupasta tilatut ostokset voivat työllistää muuten hiljaisina tunteina. Hankaluuksia tulee lähetti Andrei Grigoren mukaan, jos tilaukseen kuuluu useita kassillisia ostoksia.

Käytetyistä työtunneista ei makseta. Grigore kertoo saavansa tuloja pelkästään toimitettujen tilausten perusteella. Lounasaikaan on parin tunnin ruuhkapiikki, ja iltaisin tulee tilauksia.

Grigore miettii, että Woltin on helppoa tehdä rahaa alalla, jossa ei ole työntekijöitä. Vasta tänä vuonna hän sanoo itse tajunneensa perustaa toiminimen.

”Olin aloittaessani täysin tietämätön suomalaisista työehdoista. Maahanmuuttajista on helppo hyötyä, koska he eivät tunne oikeuksiaan.”

Toistaiseksi Grigore aikoo jatkaa Woltin lähettinä. Hän sanoo aloittaneensa myös suomen opinnot, mutta ne jäivät pitkien työpäivien viedessä kaiken energian.

Ensimmäinen ruokaostostoimitus lähtee kohti Vuorimiehenkatua.

