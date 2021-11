Husin Raaseporin sairaalassa on ollut osastolle muusta syystä tulleita potilaita koskenut tartuntaketju. Rokotettujen osuus sairaalahoidossa olevien keskuudessa kasvaa myös muuten.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tuoreita sairaalalukuja selittää osin se, että tilastoissa näkyvistä potilaista osa on saanut koronatartunnan sairaalassa eikä tullut sairaalaan koronatartunnan vuoksi.

Kyse ei kuitenkaan ole vain siitä. Samaan aikaan on myös kasvanut sairaalaan koronan vuoksi tulevien rokotettujen osuus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoi keskiviikkona MTV:n haastattelussa, että Husin tuoreimmat sairaalaluvut antavat vääristyneen kuvan koronatilanteesta. Marraskuun ensimmäisellä viikolla Hus-alueella sairaalahoidossa oli 16 kahdesti rokotettua, 17 rokottamatonta, ja yksi kerran rokotettu.

Husin vs. johtajalääkäri Jari Petäjä sanoo, että kyse on myrskystä vesilasissa. Sekä Husin että THL:n asiantuntijat puhuvat totta, mutta katsovat asiaa osittain eri kulmasta.

Osan Husin sairaalaluvuista tosiaan selittää se, että Raaseporin sairaalassa potilaita on osastolla saanut koronatartunnan kahdesta rokotuksestaan huolimatta.

Kyseisellä osastolla hoidetaan tyypillisesti iäkkäitä, terveydeltään hauraita ihmisiä.

Hus tiedotti torstaina, että Raaseporissa koronavirustartunta on todettu kahdeksalla muusta syystä sairaalaan tulleita potilaalla sekä kahdella henkilökunnan jäsenellä. Osastolle ei siksi oteta uusia potilaita, sairastuneet ja myös altistuneet viisi potilasta ovat eristyksissä.

Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina vastaavankaltaisesta tartuntaketjusta Malmin sairaalan osastolla 12 ja Suursuon sairaalassa. Nämä sairaalassa tartunnan saaneet ikääntyneet eivät kuitenkaan näy Husin sairaalaluvuissa, koska kyseessä ovat kaupungin sairaalat.

Raaseporin tartuntaketju sen sijaan vaikuttaa suoraan Husin tämän viikon sairaalatilastoihin.

Samaan aikaan on totta, että myös koronaviruksen vuoksi sairaalaan joutuneista täysin rokotettujen osuus on kasvanut.

Esimerkiksi viime viikolla Husin sairaaloihin otettiin sisään 17 rokottamatonta koronapotilasta, yksi vain ensimmäisen rokotteen saanut ja 16 kaksi rokotetta saanutta. Lokakuussa tuplarokotettuja on ollut viikoittain kymmenen tai alle sen.

Petäjä sanoo, että rokotettujen osuuden nousu on odotettu ilmiö. Kasvaahan heidän osuutensa väestössäkin. Virusta on nyt niin paljon liikkeellä, että rokotetuistakin osa saa tartunnan, varsinkin jos toisesta rokotuksesta on ehtinyt kulua aikaa.

Suurimmalla osalla rokotetuista tauti silti on lievä tai oireita ei ole lainkaan. Sairaalaan asti päätyneistä kaksi kertaa rokotetut kuuluvat tyypillisesti sairauden tai iän puolesta riskiryhmään.

”Mitään epäselvyyttä ei vallitse siitä, että täysi rokotesuoja pienentää jokaisen henkilökohtaista riskiä saada vaikea tauti”, Petäjä sanoo.

Kaikkien, joille kolmatta rokoteannostusta suositellaan iän tai sairauden vuoksi, tulisi mennä ottamaan se.

Teho-osastolla edelleen lähes kaikki koronapotilaat ovat kokonaan rokottamattomia. Kahdesti rokotetut potilaat ovat yksittäisiä tapauksia, ja jokaisella on ollut jokin tehohoidon tarpeeseen vaikuttava perussairaus.

Keskiviikkona Hyksin erityisvastuualueella sairaalassa oli koronaviruksen vuoksi yhteensä 94 ihmistä, tästä joukosta 13 teho-osastolla. Erityisvastuualue kattaa Helsingin ja Uudenmaan lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen.