Helsingin Vuosaaressa aloitetaan arkeologiset kaivaukset – Alueella on ollut kylä 1600-luvulta asti

Vuosaarelaisen Nordsjön kartanon alueella on ollut kylänpaikka satojen vuosien ajan.

Helsingin Nordsjön kartanolla aletaan tehdä arkeologisia kaivauksia ensi viikolla.

Kaivaukset kestävät muutamia viikkoja. Niiden tarkoituksena on tutkia tarkemmin, millaisia kulttuurikerroksia eri vuosisadoilta alueelta löytyy.

Kartanon nykyinen päärakennus on 1800-luvulta ja parhaillaan myynnissä. Sitä koskeva tarjouskilpailu on päättynyt, mutta Helsingin kaupunki ei vielä kerro tuloksista.

Vireillä on kuitenkin kaavamuutos, jossa kartanon tontin rajausta muutetaan. Kartanon puistoalue varataan nykyistä selkeämmin yleiseksi ulkoilualueeksi, mutta kartanon varsinaiselle tontille halutaan saada lisää tilaa, jotta kartanon tuleva toiminta onnistuu.

Kartanon talouspihalle on jo nykyisessä kaavassa lupa rakentaa uutta, mutta kaavamuutoksessa tätä mahdollista lisärakentamista eritellään tarkemmin niin, että otetaan huomioon alueen historia.

Kartanon alueella sijaitseva kylänpaikka on ollut sama 1600-luvulta. Vuosisatojen mittaan alueella on sijainnut useita rakennuksia vähän eri paikoissa. Nyt siis kaivauksilla pyritään tutkimaan tarkemmin, mitä eri ajoilta on säilynyt ja mitä nämä kerrostumat kertovat kylänpaikan rajauksesta ja luonteesta.