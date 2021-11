Poliisi on antanut ajoradalla oleville poistumiskäskyn.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä perjantaina kello 16:n jälkeen, että Elokapina-ympäristöliike on aloittanut mielenosoituksen Pohjoisesplanadilla ja Etelärannassa kaupungintalon edessä. Myös Elokapina itse twiittasi mielenosoituksesta.

Mielenosoituksesta on poliisin mukaan haittaa liikenteelle. Ajoradalla on poliisin twiitin mukaan noin 40 ihmistä, ja poliisi on käskenyt näitä poistumaan.

Elokapina ilmoitti Twitterissä, etteivät he aio poistua, mutta twiittasi hetken kuluttua poliisin aloittaneen kiinniotot.

Poliisi kertoo, ettei ollut saanut mielenosoituksesta ilmoitusta ennakkoon.

Etelärannassa kaupungintalon edessä oli koolla perjantaina iltapäivällä kymmeniä mielenosoittajia.

Mielenosoittajat vaativat nopeampia päästövähennyksiä. Elokapina osoittaa viestinsä hallitukselle: ”Hallitus, ymmärrättekö sen ihmisoikeuskriisin kokoluokan, jota edistätte apatiallanne?”

Elokapinalaiset levittäytyivät Pohjoisesplanadille ja Etelärantaan sen jälkeen, kun he olivat pitäneet oppitunnin Mantan patsaan luona.